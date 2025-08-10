Bất ngờ thói quen sinh hoạt của bác sĩ nghỉ hưu sống thọ nhất Nhật Bản: 'Năng lượng là tài sản lớn nhất của tôi'

Người sống thọ nhất Nhật Bản nghỉ hưu ở tuổi 86

Theo thông báo từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, bác sĩ Shigeko Kagawa đã chính thức trở thành người sống thọ nhất Nhật Bản. Bà thọ 114 tuổi, vừa qua đời trong thời gian gần đây.

Bà tốt nghiệp trường y và từng làm bác sĩ sản phụ khoa tại một bệnh viện ở Osaka trong thời chiến. Sau chiến tranh, bà tiếp quản phòng khám gia đình và phục vụ cộng đồng nhiều năm trước khi nghỉ hưu ở tuổi 86.

Vào năm 2021, bà Kagawa từng gây chú ý là một trong những người lớn tuổi nhất tham gia rước đuốc Olympic cho Thế vận hội Tokyo. Trong cuộc đời làm bác sĩ, bà luôn tận tụy với bệnh nhân và lối sống lành mạnh khiến bà trở thành biểu tượng của tuổi thọ tại Nhật Bản.

Bí quyết của người sống thọ nhất Nhật Bản là không để năng lượng, trí óc, "nghỉ hưu"

Khi được hỏi về bí quyết sống lâu, gia đình cho biết bà không áp dụng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt nào, chỉ sống theo giờ giấc ổn định, ăn 3 bữa nhỏ mỗi ngày, nghỉ ngơi hợp lý và giữ sự cân bằng trong cuộc sống.

Mặc dù nghỉ hưu muộn, nhưng để duy trì tinh thần minh mẫn và rèn luyện trí não. Thậm chí, bà còn dùng kính lúp để đọc báo hằng ngày.

Trước đó, bà từng chia sẻ: “Khi còn làm bác sĩ, chưa có ô tô như bây giờ, tôi đi bộ rất nhiều. Có lẽ nhờ vậy mà tôi khỏe mạnh”.

Bà cũng tùng cho biết: “Năng lượng là tài sản lớn nhất của tôi. Tôi đi bất cứ đâu mình muốn, ăn những gì mình thích và làm điều mình thấy vui. Tôi tự do và độc lập”.

Dù tuổi thọ cao đặt ra nhiều vấn đề, những người như bà Kagawa mang đến hình mẫu sống tích cực - tự do, độc lập, và không cần những quy tắc khắt khe hay thay đổi lối sống cực đoan. Câu chuyện của bà truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ đang hướng tới sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, sức khỏe tinh thần và tự do cá nhân.

Bí quyết sống thọ của người Nhật: Không có gì quá khó

Ở Nhật Bản, bữa ăn là sự tôn vinh màu sắc và hương vị từ các loại rau xanh rực rỡ như rau bó xôi và xà lách cho đến màu sắc phong phú của cà rốt và quả mọng.

Người Nhật Bản ăn uống luôn chú trọng đến việc điều độ và điều chỉnh khẩu phần ăn, họ ăn một cách chậm rãi để đạt được sự cân bằng và cảm giác no. Trong khẩu phần ăn của họ thường xuất hiện các loại cá và uống trà xanh hàng ngày.

Điều đặc biệt ở Nhật Bản, hoạt động thể chất không chỉ ở phòng tập mà là mọi hoạt động hằng ngày. Từ căng duỗi vào buổi sáng cho đến đi dạo buổi tối, người Nhật ưu tiên duy trì hoạt động theo những cách đơn giản nhưng hiệu quả.

Thực hiện các bài tập hằng ngày như đi bộ, tập yoga hoặc thái cực quyền có thể đã giúp họ tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện tính linh hoạt và tăng cường tuổi thọ.











