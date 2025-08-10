Bất ngờ thói quen sinh hoạt của bác sĩ nghỉ hưu sống thọ nhất Nhật Bản: 'Năng lượng là tài sản lớn nhất của tôi'
GĐXH - Bác sĩ nghỉ hưu sống thọ nhất Nhật bản chia sẻ: “Năng lượng là tài sản lớn nhất của tôi. Tôi đi bất cứ đâu mình muốn, ăn những gì mình thích và làm điều mình thấy vui..."
Người sống thọ nhất Nhật Bản nghỉ hưu ở tuổi 86
Theo thông báo từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, bác sĩ Shigeko Kagawa đã chính thức trở thành người sống thọ nhất Nhật Bản. Bà thọ 114 tuổi, vừa qua đời trong thời gian gần đây.
Bà tốt nghiệp trường y và từng làm bác sĩ sản phụ khoa tại một bệnh viện ở Osaka trong thời chiến. Sau chiến tranh, bà tiếp quản phòng khám gia đình và phục vụ cộng đồng nhiều năm trước khi nghỉ hưu ở tuổi 86.
Vào năm 2021, bà Kagawa từng gây chú ý là một trong những người lớn tuổi nhất tham gia rước đuốc Olympic cho Thế vận hội Tokyo. Trong cuộc đời làm bác sĩ, bà luôn tận tụy với bệnh nhân và lối sống lành mạnh khiến bà trở thành biểu tượng của tuổi thọ tại Nhật Bản.
Bí quyết của người sống thọ nhất Nhật Bản là không để năng lượng, trí óc, "nghỉ hưu"
Khi được hỏi về bí quyết sống lâu, gia đình cho biết bà không áp dụng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt nào, chỉ sống theo giờ giấc ổn định, ăn 3 bữa nhỏ mỗi ngày, nghỉ ngơi hợp lý và giữ sự cân bằng trong cuộc sống.
Mặc dù nghỉ hưu muộn, nhưng để duy trì tinh thần minh mẫn và rèn luyện trí não. Thậm chí, bà còn dùng kính lúp để đọc báo hằng ngày.
Trước đó, bà từng chia sẻ: “Khi còn làm bác sĩ, chưa có ô tô như bây giờ, tôi đi bộ rất nhiều. Có lẽ nhờ vậy mà tôi khỏe mạnh”.
Bà cũng tùng cho biết: “Năng lượng là tài sản lớn nhất của tôi. Tôi đi bất cứ đâu mình muốn, ăn những gì mình thích và làm điều mình thấy vui. Tôi tự do và độc lập”.
Dù tuổi thọ cao đặt ra nhiều vấn đề, những người như bà Kagawa mang đến hình mẫu sống tích cực - tự do, độc lập, và không cần những quy tắc khắt khe hay thay đổi lối sống cực đoan. Câu chuyện của bà truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ đang hướng tới sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, sức khỏe tinh thần và tự do cá nhân.
Bí quyết sống thọ của người Nhật: Không có gì quá khó
Ở Nhật Bản, bữa ăn là sự tôn vinh màu sắc và hương vị từ các loại rau xanh rực rỡ như rau bó xôi và xà lách cho đến màu sắc phong phú của cà rốt và quả mọng.
Người Nhật Bản ăn uống luôn chú trọng đến việc điều độ và điều chỉnh khẩu phần ăn, họ ăn một cách chậm rãi để đạt được sự cân bằng và cảm giác no. Trong khẩu phần ăn của họ thường xuất hiện các loại cá và uống trà xanh hàng ngày.
Điều đặc biệt ở Nhật Bản, hoạt động thể chất không chỉ ở phòng tập mà là mọi hoạt động hằng ngày. Từ căng duỗi vào buổi sáng cho đến đi dạo buổi tối, người Nhật ưu tiên duy trì hoạt động theo những cách đơn giản nhưng hiệu quả.
Thực hiện các bài tập hằng ngày như đi bộ, tập yoga hoặc thái cực quyền có thể đã giúp họ tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện tính linh hoạt và tăng cường tuổi thọ.
Nam ca sĩ bị đột quỵ ở tuổi 50 thừa nhận có 2 thói quen khó bỏBệnh thường gặp - 3 giờ trước
GĐXH - Nam ca sĩ bị bột quỵ cho rằng có thể việc ông bị đột quỵ xuất phát từ chế độ ăn uống và lối sống không lành mạnh. Đó là thói quen hút thuốc lá lâu năm và ăn đồ ngọt.
Củ đậu đối với sức khỏe người bị tiểu đường ra sao?Sống khỏe - 17 giờ trước
GĐXH - Tiểu đường là một bệnh lý có liên quan mật thiết đến chế độ ăn uống, do đó, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp có vai trò hết sức quan trọng. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về lợi ích dinh dưỡng của củ đậu đối với sức khỏe con người.
Nuốt nghẹn nghĩ chỉ viêm thực quản, người phụ nữ 54 tuổi ở Hà Nội đi khám phát hiện mắc cùng lúc 6 bệnhBệnh thường gặp - 21 giờ trước
GĐXH - Đi khám vì nuốt nghẹn khi ăn, người phụ nữ được phát hiện mắc 6 bệnh, trong đó có viêm thực quản tăng bạch cầu ái toan là nguyên nhân chính gây nuốt nghẹn.
Loại củ được ví như 'nhân sâm của người nghèo', người bệnh suy thận nên ăn theo cách này để kéo dài tuổi thọBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Người bệnh suy thận chỉ nên ăn khoai luộc hoặc hấp trong nhiều nước, sau đó bỏ nước luộc, như vậy sẽ giúp giảm đến 30% lượng kali.
Thức khuya, 'dán' mắt vào màn hình: Người trẻ đối mặt nguy cơ đột quỵ ngay trong lúc làm việcBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Thức khuya, làm việc liên tục trước màn hình có thể âm thầm kích hoạt cơn đột quỵ ở người trẻ, dù trông họ vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.
Người đàn ông suy thận mạn ngừng tim ngay trước giờ chờ chạy thậnBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông suy thận ngừng tim ngay trước thời điểm vào lọc máu chu kỳ may mắn được các bác sĩ kịp thời cứu sống.
Bé 56 tháng tuổi bị dị tật bẩm sinh hiếm gặpBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Theo chia sẻ từ gia đình, ngay từ khi sinh ra, bé đã có dị tật ở bàn chân, ngón V hai bên thừa và dính bất thường
Tăng huyết áp suốt 15 năm chữa mãi không khỏi, người đàn ông 55 tuổi đi khám phát hiện lý do bất ngờBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Sau 15 năm sống chung với tăng huyết áp, lần này ông T. đi khám phát hiện một bệnh lý hiếm gặp do khối u nhỏ ở vỏ tuyến thượng thận gây ra.
Người đàn ông 60 tuổi phát hiện ung thư tinh hoàn từ dấu hiệu nhiều nam giới Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Sưng đau bìu trái, sờ thấy một khối cứng, ông Mạnh đến việm kiểm tra vì nghi mắc ung thư tinh hoàn.
Đau bụng dữ dội, người phụ nữ 67 nhập viện phát hiện ung thư thậnBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Người phụ nữ bị ung thư thận nhập viện vì có dấu hiệu đau bụng, đau hông lưng trái dữ dội kèm buồn nôn, tiểu ra máu...
5 dấu hiệu ở mắt cảnh báo nguy cơ đột quỵ mà nhiều người vẫn chưa biếtBệnh thường gặp
GĐXH - Không chỉ là bệnh về mắt, những bất thường như đỏ mắt, mờ thoáng qua hay phù võng mạc có thể là “tín hiệu đỏ” cho thấy nguy cơ đột quỵ đang đến gần.