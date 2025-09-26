Bất ngờ ý nghĩa tên của cơn bão Bualoi, Ragasa
GĐXH - Bão Bualoi là tên món chè Thái Lan, hiện đang tiến vào biển Đông, còn bão Ragasa do Philippines đề cử, là một trong số ít tên bão không gắn với địa danh, động vật hay thực vật.
Ý nghĩa tên gọi Bualoi, Ragasa
Bão Bualoi là cơn bão thứ 20 trong năm 2025, do Thái Lan đặt tên. "Bualoi" hay "Bua Loy" trong tiếng Thái nghĩa là "hoa súng nổi" và cũng là tên món chè trôi Thái Lan, gồm những viên bột gạo nấu trong nước cốt dừa, đôi khi có thêm trứng gà chần. Trong văn hóa Thái Lan, món ăn tượng trưng cho sự mềm mại, ngọt ngào và tròn đầy.
Nhiều nước trong khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương hiện chọn tên bão thân thiện, dễ đọc, dễ nhớ và trung tính về cảm xúc, thay cho các tên gợi sức mạnh thiên nhiên từng được dùng trong quá khứ. Cách đặt này giúp công chúng không bị hoảng sợ và dễ nhận diện cơn bão qua những hình ảnh đời thường. Ví dụ, tên bão "Yagi" năm 2024 do Nhật Bản đề xuất nghĩa là "con dê" và cũng là tên chòm sao Ma Kết trong tiếng Nhật.
Trong khi đó, tên gọi Ragasa do Philippines đề cử, là một trong số ít tên bão không gắn với địa danh, động vật hay thực vật. Trong tiếng Philippines, "Ragasa" có nghĩa là "chuyển động nhanh, thần tốc" hoặc "dòng chảy xiết", phản ánh đặc tính mạnh mẽ, thay đổi nhanh và khó đoán, phù hợp với bối cảnh Philippines thường xuyên hứng chịu xoáy thuận nhiệt đới.
Bão Bualoi mạnh lên 3 cấp sau một ngày, đêm nay vào Biển Đông
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 26/9, vị trí tâm bão Bualoi ở khoảng 11,9 độ Vĩ Bắc; 125,2 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117 km/giờ), giật cấp 14. Như vậy, so với sáng qua 25/9, bão Bualoi đã mạnh lên 3 cấp (25-9 bão mạnh cấp 8, giật cấp 10). Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30 km/giờ.
Dự báo 24 giờ tới, tức 1 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão Bualoi ở khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, cường độ cấp 11, giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30 km/giờ, đi vào Biển Đông. Vùng nguy hiểm nằm trong khoảng vĩ tuyến 11,5-16,5 độ Bắc, phía Đông kinh tuyến 116,5 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực phía Đông Bắc và giữa Biển Đông.
Tới 1 giờ ngày 28-9, vị trí tâm bão Bualoi ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, cường độ cấp 12, giật cấp 15, tiếp tục di chuyển Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30 km/giờ.
Vùng nguy hiểm trong khoảng vĩ tuyến 12,0-19,0 độ Bắc, phía Đông kinh tuyến 110,0 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.
Do ảnh hưởng của bão Bualoi, từ chiều tối ngày 26/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15. Sóng biển cao 5-7 m, biển động dữ dội.
