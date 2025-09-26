Tin mới nhất về đợt mưa lớn ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 Ragasa
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, hoàn lưu bão số 9 Ragasa sẽ gây mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đến sáng 27/9. Trong khi trên Biển Đông tiếp tục đón cơn bão số 10 Bualoi.
Thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 Ragasa
Theo dự báo thời tiết, bão số 9 Ragasa đã suy yếu thành vùng áp thấp nhưng hoàn lưu bão gây mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đến sáng 27/9.
Gió Đông đến Đông Nam sau bão số 9 sẽ dồn lượng ẩm lớn vào trong đất liền và gây mưa cho khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An với lượng mưa từ 50-120mm, có những nơi mưa rất to trên 200mm. Nguy cơ có thể gây ra ngập úng ở các vùng trũng thấp; sạt lở đất và lũ quét vùng núi.
Thời tiết hôm nay tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa dông. Có những nơi mưa to trên 70mm, có thể gây ngập úng và nguy cơ đi kèm theo lốc sét, gió giật nguy hiểm.
Theo tin bão mới nhất, cơn bão số 10 Bualoi vào Biển Đông cường độ bão tiếp tục mạnh lên cấp 12-13, giật cấp 15-16 tương đương sức gió từ 167-201km/h.
Từ chiều tối nay (26/9) hoàn lưu của bão có thể gây ra gió mạnh của khu vực Bắc và Giữa Biển Đông.
Thời tiết Hà Nội hôm nay
Theo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-30 độ.
Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng Nam Phú Thọ chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.
Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.
