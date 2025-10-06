Mới nhất
Bắt xe đầu kéo chở nửa tấn ma tuý xếp chồng như gạo từ Lào vào Việt Nam

Thứ hai, 06:41 06/10/2025 | Pháp luật
Bộ đội biên phòng Quảng Trị phối hợp đấu tranh, triệt phá chuyên án mang bí số QT925.3, phát hiện xe đầu kéo chở nửa tấn ma tuý, bắt 2 người Lào.

Khoảng 16h ngày 5/10, tại xã Dân Hoá (tỉnh Quảng Trị), lực lượng Phòng Nghiệp vụ thuộc Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) đấu tranh thành công chuyên án mang bí số QT925.3.

Bắt xe đầu kéo chở nửa tấn ma tuý xếp chồng như gạo từ Lào vào Việt Nam - Ảnh 1.

Số ma tuý "khủng" được bỏ trong bao, xếp chồng như gạo trên xe đầu kéo chở từ Lào về Việt Nam. (Ảnh: Biên phòng Quảng Trị)

Quá trình phá án, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị chặn một xe đầu kéo từ Lào vào biên giới Việt Nam. Trên thùng xe là hàng chục bao tải xếp chồng lên nhau như các bao gạo, qua xác định đều là ma tuý, chủ yếu là methamphetamine. Tổng khối lượng ma túy trên xe đầu kéo lên đến 500kg. Lực lượng đánh án bắt giữ hai người Lào.

Hai người này hiện bị tạm giữ nhưng danh tính chưa được tiết lộ. Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị chỉ đạo lực lượng đánh án tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

Bắt xe đầu kéo chở nửa tấn ma tuý xếp chồng như gạo từ Lào vào Việt Nam - Ảnh 2.

Hai người Lào bị bắt cùng số ma tuý "khủng" được thu giữ. (Ảnh: Biên phòng Quảng Trị)

Trước đó, đêm 19/9 rạng sáng 20/9, phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Trị và Công an xã Ninh Châu, Công an xã Trường Ninh bắt quả tang Trần Văn Huy (SN 1983, trú xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) là cầm đầu đường dây tàng trữ ma túy quy mô lớn.

Nguyễn Vương
Top