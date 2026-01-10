Bắt khẩn cấp Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long
Hôm nay (10/1), Công an Hải Phòng bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long cùng 3 người khác liên quan trong vụ thực phẩm thịt heo nhiễm bệnh.
Cụ thể, ông Trương Sỹ Toàn (SN 1969, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) - Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long; Phạm Thị Thúy Lan (SN 1980, ĐKTT phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng, chỗ ở hiện tại phường An Hải, Hải Phòng) - Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng Công ty CP Đồ hộp Hạ Long; Bùi Thị Thoan (SN 1979, trú phường Đông Hải, Hải Phòng) - nhân viên quản lý trực tiếp nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào; Lại Thị Thanh Hương (SN 1974, trú phường Ngô Quyền, Hải Phòng) - nhân viên làm việc tại bộ phận đầu vào của Phòng Quản lý chất lượng.
Những người này bị xác định có vai trò trong khâu kiểm tra, đánh giá chất lượng thịt lợn trước khi nhập kho và đưa vào quy trình sản xuất.
Trước đó, Công an Hải Phòng thông tin, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế của đơn vị phát hiện 2 xe ô tô, bắt giữ Lê Bá Doanh (SN 1977, trú phường An Biên) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, trú xã Hà Nam, cùng TP Hải Phòng) đang có hành vi vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt lợn trên địa bàn.
Kết quả xét nghiệm xác định các mẫu phẩm thịt lợn lấy trên các xe ô tô của Lê Bá Doanh, Trịnh Hà Việt và mẫu phẩm thịt lợn trong các kho lạnh của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long có kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.
Qua khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, Công an TP Hải Phòng đã tiến hành niêm phong 4 kho chứa hàng, khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố cũng ra Quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố khởi tố đối với 9 bị can gồm: Bùi Đức Trọng (SN 1979, trú phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng); Lê Bá Doanh (SN 1977, trú phường An Biên, TP Hải Phòng); Nguyễn Thị Tuyến (SN 1980, trú xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Thị Lan (SN 1977, xã Đông Hưng, Hưng Yên); Đinh Thị Nghị (SN 1982, xã Thần Khê, Hưng Yên); Nguyễn Bình Loan (SN 1968, xã Thần Khê, Hưng Yên); Phạm Xuân Toan (SN 1975, xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên), Nguyễn Gia Đạt (sinh năm 1971, xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên), Trịnh Hà Việt (sinh năm 1991, xã Hà Nam, TP. Hải Phòng) cùng về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn chết, lợn ốm yếu do mắc dịch tả lợn châu Phi theo khoản 4 Điều 317 Bộ Luật hình sự.
