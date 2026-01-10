Bí ẩn thi thể cụ bà với nhiều vết thương và đôi hoa tai biến mất
GĐXH – Kim đến nhà bà P. chơi rồi xảy ra mâu thuẫn. Kim đẩy ngã bà P. rồi dùng hung khí đập liên tiếp vào đầu, mặt nạn nhân đến tử vong.
Sáng 7/1, tại xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là bà L.T.P. (SN 1957, trú tại thôn Phúc Gia, xã Thọ Long) chết chưa rõ nguyên nhân tại nhà riêng, trên cơ thể có nhiều vết thương (nghi bị sát hại).
Công an tỉnh Thanh Hóa huy động tối đa lực lượng nhanh chóng điều tra, xác minh làm rõ. Qua xác minh cho thấy, nạn nhân là người bị điếc, sống một mình (con cái đều đi làm ăn xa), không có người thân bên cạnh, không có mâu thuẫn với ai. Thời gian vụ án xảy ra vào ban ngày, hiện trường có nhiều lối ra vào, không có nhân chứng trực tiếp nên công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn.
Sau một ngày tập trung lực lượng rà soát, xác minh, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Đinh Thị Kim (SN 1984, trú tại thôn Phúc Thượng, xã Thọ Long, là cháu dâu của bị hại) là thủ phạm đã gây ra cái chết của bà P.
Theo lời khai của Đinh Thị Kim, sáng 7/1, khi đến nhà bà P. chơi, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn dẫn đến việc Kim bị bà P. chửi bới và dùng gậy gỗ vụt, ném ghế gỗ về phía mình nên đẩy ngã nạn nhân trong buồng ngủ.
Sau đó, Kim dùng gậy gỗ, ghế gỗ đập liên tiếp nhiều phát vào vùng đầu, mặt và dùng chân đạp vào hai bên hông bà P. Khi thấy nạn nhân tử vong, Kim tháo đôi hoa tai bằng vàng tây của nạn nhân mang đi bán được 2,5 triệu đồng.
Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án "Giết người", "Cướp tài sản", tạm giữ hình sự đối với Đinh Thị Kim về các tội danh trên, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng.
