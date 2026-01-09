Hà Nội: Danh sách 18 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng loạt vi phạm bị camera AI 'tóm gọn' ngày 8/1

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu trích xuất từ Trung tâm điều hành, trong khung giờ từ 12h00’ ngày 7/1/2026 đến 12h00’ ngày 8/1/2026, hệ thống giám sát giao thông thông minh đã ghi nhận hơn 35 trường hợp vi phạm.

Trường hợp lái xe máy không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, camera AI đã phát hiện 18 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ) và 9 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Không ghi nhận trường hợp đi ngược chiều tại nút giao này.

Ngoài ra, tại tuyến đường Lê Văn Lương, camera AI cũng ghi nhận 1 trường hợp phương tiện đi sai làn đường.

Trường hợp tài xế không thắt giây an toàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Tại Km 20 của tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, camera AI ghi nhận lưu lượng phương tiện khá lớn với 7.402 lượt xe đi qua, tốc độ trung bình đạt 97 km/h. Qua giám sát, hệ thống đã phát hiện 8 trường hợp tài xế/người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn, 2 trường hợp vi phạm quy định về tốc độ.

Toàn bộ thông tin, hình ảnh các trường hợp vi phạm nói trên đã được chuyển đến Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để tiến hành các thủ tục xử lý, phạt nguội theo quy định.

Danh sách phương tiện vi phạm bị camera AI ghi hình: