Hà Nội: Danh sách 18 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng loạt vi phạm bị camera AI 'tóm gọn' ngày 8/1

Thứ sáu, 09:27 09/01/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ trưa 7/1 đến trưa 8/1/2026), hệ thống camera AI tại Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã tự động phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm giao thông.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu trích xuất từ Trung tâm điều hành, trong khung giờ từ 12h00’ ngày 7/1/2026 đến 12h00’ ngày 8/1/2026, hệ thống giám sát giao thông thông minh đã ghi nhận hơn 35 trường hợp vi phạm.

Hà Nội: Danh sách 18 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng loạt vi phạm bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 8/1 - Ảnh 1.

Trường hợp lái xe máy không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, camera AI đã phát hiện 18 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ) và 9 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Không ghi nhận trường hợp đi ngược chiều tại nút giao này.

Ngoài ra, tại tuyến đường Lê Văn Lương, camera AI cũng ghi nhận 1 trường hợp phương tiện đi sai làn đường.

Hà Nội: Danh sách 18 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng loạt vi phạm bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 8/1 - Ảnh 2.

Trường hợp tài xế không thắt giây an toàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Tại Km 20 của tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, camera AI ghi nhận lưu lượng phương tiện khá lớn với 7.402 lượt xe đi qua, tốc độ trung bình đạt 97 km/h. Qua giám sát, hệ thống đã phát hiện 8 trường hợp tài xế/người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn, 2 trường hợp vi phạm quy định về tốc độ.

Toàn bộ thông tin, hình ảnh các trường hợp vi phạm nói trên đã được chuyển đến Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để tiến hành các thủ tục xử lý, phạt nguội theo quy định.

Hà Nội: Danh sách 45 phương tiện vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 7/1Hà Nội: Danh sách 45 phương tiện vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 7/1

GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ trưa ngày 6/1 - 7/1, hệ thống Camera AI tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội) và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 45 trường hợp vi phạm giao thông.

Danh sách phương tiện vi phạm bị camera AI ghi hình:

PHỤ LỤC CAMERA AI GHI NHẬN DỮ LIỆU VI PHẠM TẠI TẠI TUYẾN CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI VÀ NỘI ĐÔ HÀ NỘI

(từ 7h30 ngày 07/01/2026 đến 7h30 ngày 08/01/202)
STTThời gian phát hiệnBiển sốMàu biểnĐối tượngLoại cảnh báo
17/1/26 11:5129C42881VàngÔ tô cứu thươngKhông thắt dây đai an toàn
28/1/26 1:1129E20249VàngÔ tô tải từ 3,5 tấnKhông thắt dây đai an toàn
37/1/26 23:3330L89998TrắngÔ tô conKhông thắt dây đai an toàn
47/1/26 15:5230M25852TrắngNhững loại khácKhông thắt dây đai an toàn
58/1/26 6:1030M44098TrắngÔ tô tải từ 3,5 tấnKhông thắt dây đai an toàn
67/1/26 20:0434C28828TrắngNhững loại khácKhông thắt dây đai an toàn
77/1/26 14:2398C36130TrắngNhững loại khácKhông thắt dây đai an toàn
87/1/26 20:5699C10225TrắngÔ tô tải từ 3,5 tấnKhông thắt dây đai an toàn
97/1/26 11:4789E118500TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
107/1/26 11:3537F197631TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
117/1/26 11:2629E102340TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
127/1/26 11:2429P67689TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
137/1/26 11:1429T107891TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
148/1/26 7:0529L517904TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
158/1/26 7:0429D100821TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
168/1/26 7:0111X10654TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
178/1/26 6:5417AA81214TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
188/1/26 6:5236AT04060TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
198/1/26 6:4829X325526TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
208/1/26 6:3418F76514TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
218/1/26 6:2729A116508TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
228/1/26 6:2519AD00602TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
238/1/26 6:1998H115599TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
247/1/26 15:5129L556755TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
257/1/26 15:4817B609852TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
267/1/26 15:4889AT04938TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
278/1/26 6:4130Z29394TrắngXe mô tôKhông đội mũ
287/1/26 12:0129AD33092TrắngXe mô tôKhông đội mũ
297/1/26 11:5629V33038TrắngXe mô tôKhông đội mũ
307/1/26 11:5114AA49284TrắngXe mô tôKhông đội mũ
317/1/26 11:3239AA02940TrắngXe mô tôKhông đội mũ
327/1/26 10:4930X30262TrắngXe mô tôKhông đội mũ
337/1/26 9:4029L194780TrắngXe mô tôKhông đội mũ
347/1/26 7:0530F34339TrắngXe mô tôKhông đội mũ
357/1/26 15:4730B08813TrắngÔ tô conChạy sai làn đường
