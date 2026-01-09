Hà Nội: Danh sách 18 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng loạt vi phạm bị camera AI 'tóm gọn' ngày 8/1
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ trưa 7/1 đến trưa 8/1/2026), hệ thống camera AI tại Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã tự động phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm giao thông.
Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu trích xuất từ Trung tâm điều hành, trong khung giờ từ 12h00’ ngày 7/1/2026 đến 12h00’ ngày 8/1/2026, hệ thống giám sát giao thông thông minh đã ghi nhận hơn 35 trường hợp vi phạm.
Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, camera AI đã phát hiện 18 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ) và 9 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Không ghi nhận trường hợp đi ngược chiều tại nút giao này.
Ngoài ra, tại tuyến đường Lê Văn Lương, camera AI cũng ghi nhận 1 trường hợp phương tiện đi sai làn đường.
Tại Km 20 của tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, camera AI ghi nhận lưu lượng phương tiện khá lớn với 7.402 lượt xe đi qua, tốc độ trung bình đạt 97 km/h. Qua giám sát, hệ thống đã phát hiện 8 trường hợp tài xế/người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn, 2 trường hợp vi phạm quy định về tốc độ.
Toàn bộ thông tin, hình ảnh các trường hợp vi phạm nói trên đã được chuyển đến Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để tiến hành các thủ tục xử lý, phạt nguội theo quy định.
Danh sách phương tiện vi phạm bị camera AI ghi hình:
|PHỤ LỤC CAMERA AI GHI NHẬN DỮ LIỆU VI PHẠM TẠI TẠI TUYẾN CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI VÀ NỘI ĐÔ HÀ NỘI
(từ 7h30 ngày 07/01/2026 đến 7h30 ngày 08/01/202)
|STT
|Thời gian phát hiện
|Biển số
|Màu biển
|Đối tượng
|Loại cảnh báo
|1
|7/1/26 11:51
|29C42881
|Vàng
|Ô tô cứu thương
|Không thắt dây đai an toàn
|2
|8/1/26 1:11
|29E20249
|Vàng
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|Không thắt dây đai an toàn
|3
|7/1/26 23:33
|30L89998
|Trắng
|Ô tô con
|Không thắt dây đai an toàn
|4
|7/1/26 15:52
|30M25852
|Trắng
|Những loại khác
|Không thắt dây đai an toàn
|5
|8/1/26 6:10
|30M44098
|Trắng
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|Không thắt dây đai an toàn
|6
|7/1/26 20:04
|34C28828
|Trắng
|Những loại khác
|Không thắt dây đai an toàn
|7
|7/1/26 14:23
|98C36130
|Trắng
|Những loại khác
|Không thắt dây đai an toàn
|8
|7/1/26 20:56
|99C10225
|Trắng
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|Không thắt dây đai an toàn
|9
|7/1/26 11:47
|89E118500
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|10
|7/1/26 11:35
|37F197631
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|11
|7/1/26 11:26
|29E102340
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|12
|7/1/26 11:24
|29P67689
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|13
|7/1/26 11:14
|29T107891
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|14
|8/1/26 7:05
|29L517904
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|15
|8/1/26 7:04
|29D100821
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|16
|8/1/26 7:01
|11X10654
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|17
|8/1/26 6:54
|17AA81214
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|18
|8/1/26 6:52
|36AT04060
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|19
|8/1/26 6:48
|29X325526
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|20
|8/1/26 6:34
|18F76514
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|21
|8/1/26 6:27
|29A116508
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|22
|8/1/26 6:25
|19AD00602
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|23
|8/1/26 6:19
|98H115599
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|24
|7/1/26 15:51
|29L556755
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|25
|7/1/26 15:48
|17B609852
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|26
|7/1/26 15:48
|89AT04938
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|27
|8/1/26 6:41
|30Z29394
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|28
|7/1/26 12:01
|29AD33092
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|29
|7/1/26 11:56
|29V33038
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|30
|7/1/26 11:51
|14AA49284
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|31
|7/1/26 11:32
|39AA02940
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|32
|7/1/26 10:49
|30X30262
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|33
|7/1/26 9:40
|29L194780
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|34
|7/1/26 7:05
|30F34339
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|35
|7/1/26 15:47
|30B08813
|Trắng
|Ô tô con
|Chạy sai làn đường
Tuyên Quang: Khởi tố đối tượng điều hành 103 website khiêu dâm, phát tán hàng nghìn video đồi trụyPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Lê Minh Hiến (SN 1991, trú tại phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên) vừa bị Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố, bắt tạm giam về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.
Hà Nội: Bắt tạm giam Hoàng Thị Hồng Thái về hành vi tuyên truyền, chống phá Nhà nướcPháp luật - 16 giờ trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội đã bắt tạm giam đối tượng Hoàng Thị Hồng Thái về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".
Bắt giữ đối tượng trộm gần 10 chỉ vàng, dựng hiện trường giả để che giấu hành viPháp luật - 16 giờ trước
GĐXH - Để có tiền đánh bạc và tiêu xài cá nhân, một thanh niên ở huyện Quỳ Châu đã lén đột nhập chính nhà mình, lấy trộm gần 10 chỉ vàng rồi dựng hiện trường giả nhằm che giấu hành vi. Chỉ sau 24 giờ tiếp nhận tin báo, Công an xã Quỳ Châu đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng.
Cảnh tỉnh việc tự ý 'siết nợ' bằng bạo lực: Coi chừng phạm tội Cướp tài sảnPháp luật - 16 giờ trước
GĐXH - Do mâu thuẫn và không đòi được khoản tiền đã cho mượn, Lê Vại dùng cây gỗ đánh người sau đó cướp xe máy và điện thoại của nạn nhân để "siết nợ".
'Đầu tư vàng' trên mạng, người đàn ông bị lừa đảo hơn 5,3 tỷ đồngPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Tin lời dụ dỗ của các đối tượng lừa đảo, ông M.T.H (trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) bị lừa đảo hơn 5,3 tỷ đồng thông qua hình thức đầu tư vàng trên không gian mạng.
Thông tin mới vụ hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi tại Công ty CP Đồ hộp Hạ LongPháp luật - 20 giờ trước
Liên quan vụ vận chuyển hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi bị phát hiện có đưa vào kho Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, cơ quan chức năng TP Hải Phòng đã nhanh chóng làm rõ vụ việc, khởi tố 9 bị can.
Hà Nội: Danh sách 45 phương tiện vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 7/1Pháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ trưa ngày 6/1 - 7/1, hệ thống Camera AI tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội) và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 45 trường hợp vi phạm giao thông.
Phát hiện lô điện thoại iPhone không rõ nguồn gốc giá trị hơn 1 tỷ đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị kiểm tra tại 2 cơ sở kinh doanh phát hiện gần 130 điện thoại iPhone cũ, không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng.
Giả danh giảng viên đại học, lừa bán đồng phục cho sinh viên chiếm đoạt hơn 700 triệu đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Bằng thủ đoạn giả danh giáo viên các trường đại học, Võ Duy Bảo yêu cầu sinh viên chuyển khoản đặt mua đồng phục, lừa đảo chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng.
Hà Nội: Bắt giam Admin trang 'Phó Thường Dân' chuyên quay video cắt ghép để 'tống tiền' cán bộPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lợi dụng quyền tự do dân chủ, Công "hàu" cùng đồng bọn thường xuyên xông vào trụ sở cơ quan nhà nước hoặc các chốt làm nhiệm vụ để quay phim. Sau đó, chúng cắt ghép video sai sự thật, dùng sức ép dư luận để đe dọa, tống tiền cán bộ.
Cảnh tỉnh việc tự ý 'siết nợ' bằng bạo lực: Coi chừng phạm tội Cướp tài sảnPháp luật
GĐXH - Do mâu thuẫn và không đòi được khoản tiền đã cho mượn, Lê Vại dùng cây gỗ đánh người sau đó cướp xe máy và điện thoại của nạn nhân để "siết nợ".