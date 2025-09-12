Bé 4 tuổi nghi bị giáo viên mầm non ở Hà Nội đánh bầm tím mặt

Chiều 12/9, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Công an phường Vĩnh Tuy cho biết, đơn vị đang khẩn trương xác minh vụ việc bé P.T.A (4 tuổi, trú tại Minh Khai) nghi bị cô giáo trường mầm non T.Đ đánh bầm tím mặt.

Theo thông tin ban đầu, chiều 11/9, khi đến trường đón con, chị Nguyễn Mai P (SN 1992, mẹ cháu A.) bàng hoàng phát hiện trên mặt bé xuất hiện nhiều vết bầm tím. Quá lo lắng, chị gặng hỏi cô giáo phụ trách lớp Nguyễn Thị U thì được trả lời rằng cháu A “bị bạn đánh”.

Tuy nhiên, trước những dấu hiệu bất thường, chị P đã làm đơn trình báo công an. Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, cô giáo mới thừa nhận chính mình đã đánh bé.

Hình ảnh cháu bé bị bầm tím. Ảnh:

Trao đổi với PV VietNamNet, chị P bức xúc kể: “Gia đình tôi yêu cầu ban giám hiệu cho xem lại camera lớp học, nhưng nhà trường không đồng ý.

Tôi nghi ngờ con bị đánh vào vùng đầu nên mới tha thiết xin được xem lại camera. Hiện cháu vẫn điều trị tại bệnh viện, thường xuyên kêu đau đầu”.

Theo lời kể của cháu A., cô giáo U còn dặn bé “không được nói với bố mẹ việc bị cô đánh”. Song, trẻ nhỏ vốn thật thà, bé đã kể lại toàn bộ cho gia đình nghe.

Chiều 12/9, bà Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non T.Đ cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh về việc bé P.T.A bị cô giáo bạo hành dẫn đến bầm tím trên mặt, nhà trường đã nhanh chóng phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân.

Theo đại diện nhà trường, vụ việc đang trong quá trình điều tra, xác minh. Trong khi chờ kết luận chính thức, ban giám hiệu đã cử cán bộ phối hợp cùng gia đình chăm sóc, động viên tinh thần cháu bé, đồng thời tích cực khắc phục hậu quả do giáo viên gây ra.

Vụ việc đang được Công an phường Vĩnh Tuy phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ.