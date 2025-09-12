Bé 4 tuổi nghi bị giáo viên mầm non ở Hà Nội đánh bầm tím mặt
Cơ quan Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) đang khẩn trương xác minh vụ việc bé P.T.A (4 tuổi, trú tại Minh Khai) nghi bị cô giáo trường mầm non T.Đ đánh bầm tím mặt.
Chiều 12/9, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Công an phường Vĩnh Tuy cho biết, đơn vị đang khẩn trương xác minh vụ việc bé P.T.A (4 tuổi, trú tại Minh Khai) nghi bị cô giáo trường mầm non T.Đ đánh bầm tím mặt.
Theo thông tin ban đầu, chiều 11/9, khi đến trường đón con, chị Nguyễn Mai P (SN 1992, mẹ cháu A.) bàng hoàng phát hiện trên mặt bé xuất hiện nhiều vết bầm tím. Quá lo lắng, chị gặng hỏi cô giáo phụ trách lớp Nguyễn Thị U thì được trả lời rằng cháu A “bị bạn đánh”.
Tuy nhiên, trước những dấu hiệu bất thường, chị P đã làm đơn trình báo công an. Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, cô giáo mới thừa nhận chính mình đã đánh bé.
Trao đổi với PV VietNamNet, chị P bức xúc kể: “Gia đình tôi yêu cầu ban giám hiệu cho xem lại camera lớp học, nhưng nhà trường không đồng ý.
Tôi nghi ngờ con bị đánh vào vùng đầu nên mới tha thiết xin được xem lại camera. Hiện cháu vẫn điều trị tại bệnh viện, thường xuyên kêu đau đầu”.
Theo lời kể của cháu A., cô giáo U còn dặn bé “không được nói với bố mẹ việc bị cô đánh”. Song, trẻ nhỏ vốn thật thà, bé đã kể lại toàn bộ cho gia đình nghe.
Chiều 12/9, bà Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Mầm non T.Đ cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh về việc bé P.T.A bị cô giáo bạo hành dẫn đến bầm tím trên mặt, nhà trường đã nhanh chóng phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân.
Theo đại diện nhà trường, vụ việc đang trong quá trình điều tra, xác minh. Trong khi chờ kết luận chính thức, ban giám hiệu đã cử cán bộ phối hợp cùng gia đình chăm sóc, động viên tinh thần cháu bé, đồng thời tích cực khắc phục hậu quả do giáo viên gây ra.
Vụ việc đang được Công an phường Vĩnh Tuy phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ.
GĐXH - Ngô Thu Hà trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trong cộng đồng sinh viên y khoa tại sự kiện Match Day 2025 - Ngày đăng ký chuyên ngành Bác sĩ nội trú với thành tích nể phục.
6 năm, trước Hà Vũ Hoàng mang một chiếc túi vải đi nhập học tại Đại học Y Hà Nội. 6 năm sau, vẫn chiếc túi đó, theo cậu vào chuyên ngành Hồi sức cấp cứu.
GĐXH - PGS.TS Ngô Xuân Khoa (Trưởng Bộ môn Giải phẫu, trường Đại học Y Hà Nội) khẳng định, thông tin "3 năm mới có 1 bác sĩ nội trú chọn môn giải phẫu" là thông tin không chính xác.
GĐXH - Bác sĩ nội trú là những người được chọn lọc, được đào tạo khắt khe, bài bản và chất lượng nhất. Vậy đáp ứng các điều kiện gì để được dự thi tuyển bác sĩ nội trú?
Hàng trăm phụ huynh Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 (xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An) cho con nghỉ học để phản đối việc sáp nhập trường. Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản tạm dừng sáp nhập trường để tiếp tục vận động phụ huynh.
GĐXH - Ngoài những màn chọn chuyên ngành gây sốt tại sự kiện chọn chuyên ngành Bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội, bác sĩ Nguyễn Đình Hoàng (số thứ tự 61) gây chú ý không kém khi anh quyết định không chọn chuyên ngành nào.
Nữ ca sĩ này sinh năm 1982, là ứng viên phó giáo sư ngành Nghệ thuật. Hiện bà là trưởng khoa tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
GĐXH - Vũ Ngọc Duy (sinh năm 2001) vừa trở thành thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội 2025 với 25,09/30 điểm.
GĐXH - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức sự kiện Match Day 2025 - nơi các tân bác sĩ nội trú hô vang nguyện vọng, khẳng định bản lĩnh, niềm tin và khát vọng cống hiến cho sức khỏe cộng đồng.
GĐXH - Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách ứng viên phó giáo sư và giáo sư thuộc 26 lĩnh vực được đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn năm 2025. Trong các ứng viên phó giáo sư ngành Vật lý có tiến sĩ Đỗ Quang Lộc là người trẻ nhất.
