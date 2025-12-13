Mới nhất
Nam sinh ở Gia Lai được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì

Thứ bảy, 15:49 13/12/2025 | Giáo dục

Em Lê Kiến Thành (lớp 12 Tin, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Gia Lai) vừa vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì vì thành tích xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế và Huy chương Bạc Olympic Tin học châu Á năm 2025.

Ngày 13/12, thầy Huỳnh Lê Minh - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, cho biết: Em Lê Kiến Thành - học sinh lớp 12 Tin của trường, vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì vì thành tích xuất sắc giành Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế năm 2025 và Huy chương Bạc Olympic Tin học châu Á năm 2025.

Ngoài ra, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và cô giáo chủ nhiệm của em Lê Kiến Thành cũng được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen.

Theo thầy Minh, em Lê Kiến Thành là một trong những học sinh xuất sắc của trường, thời gian qua, em cũng đạt được nhiều thành tích đáng trân trọng. Quá trình học tập tại trường, em Thành cũng đoạt được nhiều thành tích cao trong các kỳ thi; không chỉ giỏi môn tin học, Thành còn giỏi toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một học sinh, xếp loại học lực xuất sắc cả 3 năm học lớp 10, 11 và 12. Đạt chứng chỉ IELTS 8.0.

Trong phong trào thanh niên, Lê Kiến Thành cũng đạt được nhiều thành tích. Là học sinh 3 Tốt cấp tỉnh năm học 2022 - 2023; giải thưởng Ngô Mây năm 2023; Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2023 - 2025 cấp Trung ương.

Nam sinh ở Gia Lai được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì - Ảnh 1.

Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho học sinh Lê Kiến Thành.

Từng chia sẻ với Tiền Phong, em Lê Kiến Thành nói chặng đường đến với những thành tích không chỉ là kết quả của những giờ luyện tập miệt mài, mà còn là bài học về kiên trì và lòng dũng cảm.

“Em nhớ mãi cảm giác hồi hộp khi đối mặt với đề thi khó tại kỳ thi, nhưng cũng nhờ sự đồng hành của mọi người em đã tự tin tỏa sáng. Thành tích này cũng chứng minh rằng, không có nỗ lực nào là vô ích. Em cũng mong rằng, tấm huy chương này sẽ truyền cảm hứng cho các bạn trẻ khác dám ước mơ và dấn thân vì đam mê”, em Thành chia sẻ.

Nam sinh ở Gia Lai được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì - Ảnh 2.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai gặp mặt tuyên dương, trao thưởng cho em Lê Kiến Thành.

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai cũng tổ chức gặp mặt tuyên dương em Lê Kiến Thành; UBND tỉnh đã trao thưởng 100 triệu đồng chúc mừng và biểu dương thành tích của Thành.

Tại buổi lễ, ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, thành tích của Lê Kiến Thành không chỉ là niềm tự hào của cá nhân, gia đình, nhà trường, mà còn là "minh chứng hùng hồn" cho trí tuệ Việt Nam và khát vọng vươn xa của thế hệ học sinh Gia Lai. Tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, đầu tư cho giáo dục mũi nhọn, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, lan tỏa tinh thần học tập, khát vọng cống hiến đến mọi học sinh.

Trương Định
