Bé 56 tháng tuổi bị dị tật bẩm sinh hiếm gặp

Thứ sáu, 13:13 08/08/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Theo chia sẻ từ gia đình, ngay từ khi sinh ra, bé đã có dị tật ở bàn chân, ngón V hai bên thừa và dính bất thường

Vừa qua, Trung tâm Y tế khu vực Phù Ninh, Phú Thọ cho biết đã tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhi N.H.H (56 tháng tuổi, tỉnh Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng dị dạng ngón V bàn chân hai bên.

Bé 56 tháng tuổi bị dị tật bẩm sinh hiếm gặp- Ảnh 1.

Ảnh: BVCC

Theo chia sẻ từ gia đình, ngay từ khi sinh ra, bé đã có dị tật ở bàn chân, ngón V hai bên thừa và dính bất thường. Đặc biệt, ngón V bàn chân phải bị dính vào ngón IV, vận động yếu, gây khó khăn trong việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến phát triển vận động sau này.

Sau khi thăm khám và hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ đã xác định đây là dị tật bàn chân bẩm sinh dạng dính ngón, thừa ngón, và chỉ định phẫu thuật tách ngón, tạo hình lại cấu trúc bàn chân nhằm giúp trẻ cải thiện chức năng vận động và đảm bảo thẩm mỹ.

Với sự tỉ mỉ, chính xác trong từng thao tác vi phẫu, các bác sĩ đã tách dính ngón V – IV bàn chân phải, loại bỏ phần thừa, đồng thời đảm bảo cấu trúc và chức năng vận động của bàn chân.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi tỉnh táo, vết mổ khô, được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu chu đáo tại khoa Ngoại. Dự kiến bé sẽ xuất viện trong vài ngày tới khi tình trạng hoàn toàn ổn định.

M.H (th)
Tòa soạn Quảng cáo
Top