Bé gái 15 tuổi bụng to bất thường, đi khám phát hiện khối u buồng trứng 30 cm

Bụng lớn nhanh, phát hiện khối u buồng trứng khổng lồ

Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, các bác sĩ thăm khám và phát hiện trong ổ bụng bé gái có khối u dạng nang đa thùy xuất phát từ buồng trứng phải, kích thước khoảng 30 cm. Khối u có nhiều vách ngăn bên trong và choán phần lớn ổ bụng.

PGS.TS.BS Lê Thị Anh Đào, Trưởng khoa Phụ ngoại A5, cùng ê-kíp phụ khoa và gây mê hồi sức tiến hành phẫu thuật mổ mở bóc tách, lấy khối u ra ngoài.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ hút ra khoảng 6 lít dịch từ khối u, giúp giải phóng ổ bụng bị tổn thương choán chỗ. Ê-kíp đồng thời cố gắng bảo tồn phần phụ cho bệnh nhân nhằm giữ lại chức năng sinh sản khi bé mới 15 tuổi.

Kết quả sinh thiết lạnh trong mổ xác định khối u là u giáp buồng trứng lành tính. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi hậu phẫu tại Khoa Phụ ngoại A5.

Khối u sau khi hút dịch được bóc tách lấy ra ngoài. Ảnh: BVCC

6 lít dịch được hút ra từ cơ thế người bệnh. Ảnh: BVCC

Bụng to ở trẻ không phải lúc nào cũng do tăng cân

PGS.TS.BS Lê Thị Anh Đào lưu ý, ở tuổi dậy thì, trẻ có thể thay đổi nhanh về chiều cao, cân nặng và vóc dáng. Vì vậy, khi bụng lớn, gia đình đôi khi dễ cho rằng đây là biểu hiện của tăng cân hoặc thừa cân.

Tuy nhiên, nếu vòng bụng tăng nhanh, tăng bất thường hoặc không tương xứng với sự thay đổi cân nặng, cha mẹ cần lưu ý và đưa trẻ đi khám để tìm nguyên nhân.

Các tổn thương ở buồng trứng có thể diễn biến âm thầm. Khi kích thước còn nhỏ, trẻ đôi khi không có biểu hiện rõ ràng. Khi tổn thương phát triển lớn, trẻ có thể xuất hiện tình trạng bụng to hoặc tăng kích thước bất thường, cảm giác đầy bụng, nặng bụng, đau hoặc khó chịu vùng bụng.

Một số trẻ có thể nhanh no, rối loạn tiêu hóa, rối loạn kinh nguyệt nếu đã có kinh hoặc phát hiện khối bất thường khi thăm khám.

Phát hiện sớm giúp có thêm cơ hội bảo tồn chức năng sinh sản

Theo bác sĩ, không phải mọi trường hợp bụng to ở trẻ đều là dấu hiệu bệnh lý. Tuy nhiên, cha mẹ cũng không nên mặc định bụng lớn là do tăng cân, đặc biệt khi vòng bụng thay đổi nhanh hoặc có những biểu hiện bất thường đi kèm.

Ở trẻ gái tuổi dậy thì, việc phát hiện các tổn thương vùng buồng trứng sớm có ý nghĩa quan trọng trong đánh giá và lựa chọn phương án điều trị phù hợp. Tùy vào tính chất, vị trí, kích thước của tổn thương và tình trạng người bệnh, bác sĩ sẽ cân nhắc phương pháp điều trị, đồng thời cố gắng bảo tồn tối đa mô buồng trứng và chức năng sinh sản khi có thể.

Trường hợp bé gái 15 tuổi với khối u buồng trứng kích thước khoảng 30 cm là lời nhắc nhở cha mẹ cần quan sát những thay đổi về vóc dáng của trẻ. Khi bụng con lớn nhanh, bất thường hoặc xuất hiện các triệu chứng kéo dài, nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, siêu âm và đánh giá nguyên nhân thay vì chỉ cho rằng trẻ tăng cân.



