Bé trai 15 tháng tuổi nuốt cục nam châm hình trái tim, bác sĩ khẩn cấp can thiệp trong đêm

Bé 15 tháng tuổi nuốt cục nam châm khi đang ở nhà

Vừa qua, các bác sĩ Phòng khám Cấp cứu lưu, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tiếp nhận bé V.M.D (15 tháng tuổi, trú tại phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh) trong tình trạng nuốt phải một cục nam châm hình trái tim.

Theo gia đình, khoảng 22h ngày 26/8, bé V.M.D không may nuốt phải dị vật. Nhận thấy tình huống bất thường, gia đình lập tức đưa trẻ đến Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh để cấp cứu.

Qua thăm khám, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và hội chẩn chuyên khoa, các bác sĩ xác định dị vật nằm trong thực quản. Nếu không được lấy ra kịp thời, dị vật có thể gây tổn thương, phù nề và chèn ép đường thở, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của trẻ.

30 phút gắp cục nam châm khỏi thực quản

Trong quá trình can thiệp, các bác sĩ ghi nhận dị vật có hình trái tim, màu xám, bề mặt trơn, kích thước gần 2 cm. Đây là trường hợp tương đối khó xử trí do dị vật trơn, nằm trong thực quản, trong khi dạ dày còn nhiều thức ăn do trẻ vừa ăn tối trước đó.

Sau khoảng 30 phút thực hiện thủ thuật, ê-kíp đã gắp thành công dị vật ra ngoài. Sau can thiệp, trẻ tiếp tục được theo dõi để đánh giá tình trạng sức khỏe.

Trường hợp của bé V.M.D một lần nữa cho thấy nguy cơ trẻ nhỏ vô tình nuốt phải những vật thể tưởng như rất nhỏ và không gây nguy hiểm. Khi dị vật mắc tại đường tiêu hóa hoặc đường thở, nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, trẻ có thể gặp các biến chứng nghiêm trọng.

Cẩn trọng với dị vật đường thở ở trẻ

BSCKI. Lê Cảnh Nhật, Khoa Hô hấp – Tim mạch – Tiêu hóa – Thần kinh, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, cho biết thời gian gần đây bệnh viện ghi nhận dấu hiệu gia tăng số trẻ nhập viện do hóc dị vật đường thở và đường tiêu hóa.

Dị vật trẻ nuốt hoặc hóc có thể là những mảnh thức ăn lớn, cứng, sắc nhọn như hạt lạc, mảnh xương cá… Những dị vật này có khả năng gây tổn thương, viêm phù nề đường thở hoặc đường tiêu hóa, thậm chí làm bít tắc đường thở, đe dọa tính mạng trẻ.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần thận trọng trong việc lựa chọn và chuẩn bị thức ăn cho trẻ, đồng thời hướng dẫn con ăn uống đúng cách để hạn chế nguy cơ hóc, sặc hoặc nuốt nhầm dị vật.

Khi cho trẻ ăn cá, cha mẹ cần lọc xương kỹ, cho trẻ ăn từng miếng nhỏ và hướng dẫn trẻ nhai kỹ trước khi nuốt. Trẻ cũng cần được tập thói quen ăn chậm, không nuốt vội.

Đặc biệt, phụ huynh không nên để trẻ vừa ăn vừa chạy nhảy, nô đùa hoặc mất tập trung. Việc này có thể làm tăng nguy cơ trẻ hóc, sặc hoặc vô tình nuốt phải những miếng thức ăn lớn, cứng, sắc nhọn như mảnh xương, hạt lạc, hạt trái cây…

Khi trẻ có dấu hiệu bất thường sau khi ăn hoặc nghi ngờ đã nuốt phải dị vật, cha mẹ cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí phù hợp, không nên tự tìm cách lấy dị vật tại nhà.