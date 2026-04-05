Bé gái 2 tháng tuổi nhập viện vì u nang buồng trứng hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng

Phát hiện u nang buồng trứng hơn 10 cm ở trẻ 2 tháng tuổi

Vừa qua, các bác sĩ Khoa Ngoại nhi Tổng hợp – Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết đã phẫu thuật nội soi thành công cho một bệnh nhi 2 tháng tuổi mắc u nang buồng trứng kích thước lớn.

Bệnh nhi Đ.T.Y.V (2 tháng tuổi, trú tại Phú Thọ) được phát hiện có khối u vùng bụng ngay sau sinh qua siêu âm và được theo dõi định kỳ. Tuy nhiên, gần đây gia đình nhận thấy bụng trẻ chướng to bất thường, sờ thấy khối cứng nên đưa trẻ đến bệnh viện kiểm tra.

Tại thời điểm nhập viện, bác sĩ ghi nhận khối u lớn chiếm hơn một nửa ổ bụng dưới. Kết quả cận lâm sàng cho thấy u nang buồng trứng đã tăng kích thước, có nguy cơ chèn ép các cơ quan lân cận nên được chỉ định phẫu thuật.

Phẫu thuật nội soi khó do khối u lớn trong ổ bụng nhỏ

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp xác định khối u xuất phát từ buồng trứng trái, kích thước lên tới 101×56 mm – tương đương hơn 10 cm. Đây là kích thước rất lớn đối với một trẻ sơ sinh, khiến ổ bụng bị chiếm chỗ đáng kể.

Theo ThS.BS Nguyễn Đức Lân – Trưởng khoa Ngoại nhi Tổng hợp, ca mổ gặp nhiều thách thức do bệnh nhi còn quá nhỏ, phẫu trường hẹp trong khi khối u lớn. Việc thao tác nội soi đòi hỏi độ chính xác cao để tránh tổn thương các cơ quan xung quanh.

Các bác sĩ đã tiến hành bóc tách toàn bộ vỏ nang một cách tỉ mỉ, đồng thời bảo tồn được phần nhu mô buồng trứng lành, cũng như tử cung và các cơ quan liên quan. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng, giúp đảm bảo chức năng sinh sản và phát triển sinh lý bình thường của trẻ trong tương lai.

U nang buồng trứng ở trẻ nhỏ tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Theo các chuyên gia, u nang buồng trứng ở trẻ sơ sinh nếu không được theo dõi và xử trí kịp thời có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng. Khi khối u phát triển lớn, có thể chèn ép hệ tiêu hóa, gây tắc ruột, ảnh hưởng đến quá trình hấp thu dinh dưỡng.

Ngoài ra, u nang còn có nguy cơ xoắn hoặc vỡ, dẫn đến hoại tử buồng trứng, nhiễm trùng ổ bụng và đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo cha mẹ không chủ quan với dấu hiệu này

Nhờ áp dụng phương pháp mổ nội soi ít xâm lấn, bệnh nhi hồi phục nhanh chóng sau phẫu thuật. Chỉ sau 5 ngày, trẻ bú tốt, tiêu hóa ổn định, bụng mềm và vết mổ nhỏ, liền sẹo tốt. Dự kiến, trẻ sẽ sớm được xuất viện trong vài ngày tới.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh nên thực hiện đầy đủ các mốc khám thai, tầm soát trước sinh và sàng lọc sau sinh để phát hiện sớm bất thường. Khi thấy trẻ có dấu hiệu như bụng chướng to, sờ thấy khối bất thường, quấy khóc nhiều, nôn trớ hoặc rối loạn tiêu hóa, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám kịp thời.

Việc phát hiện sớm và điều trị đúng thời điểm không chỉ giúp loại bỏ bệnh lý mà còn bảo vệ chức năng cơ quan, đặc biệt là hệ sinh sản ở trẻ nữ.