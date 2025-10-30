Đau bụng dưới kéo dài, bé gái 9 tuổi được phát hiện có u nang buồng trứng

Thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, mới đây, các bác sĩ đơn vị này đã tiếp nhận và xử trí thành công ca bệnh trẻ em có khối u nang buồng trứng.

Theo đó, bé gái 9 tuổi, cao 1m30, nặng 25kg, được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội từ bệnh viện tuyến dưới trong tình trạng đau bụng dưới kéo dài, siêu âm phát hiện có khối u buồng trứng trái.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC.

Khi tiếp nhận, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi chưa dậy thì, đây là yếu tố quan trọng giúp loại trừ các nguyên nhân liên quan đến nội tiết hoặc dậy thì sớm. Kết quả siêu âm cho thấy một nang buồng trứng trái kích thước 51x52mm, cấu trúc hỗn hợp gợi ý dạng nang bì.

Sau khi hội chẩn, PGS.TS. Lê Thị Anh Đào – Trưởng Khoa Phụ ngoại A5 cùng ê-kíp quyết định phẫu thuật nội soi để vừa chẩn đoán xác định, vừa xử trí triệt để tổn thương. Trong quá trình mổ, bác sĩ phát hiện nang buồng trứng trái kích thước khoảng 7x6cm, tử cung của bệnh nhi được quan sát thấy chưa phát triển, phù hợp với lứa tuổi và giai đoạn tiền dậy thì.

Ekip phẫu thuật đã bóc tách và bảo tồn tối đa mô buồng trứng lành, đảm bảo chức năng sinh sản về sau cho bệnh nhi. Toàn bộ khối u được lấy trọn qua đường nội soi, không có biến chứng trong và sau mổ. Sau phẫu thuật, bệnh nhi hồi phục tốt và đã được xuất viện.

Theo các bác sĩ, đối các trường hợp u buồng trứng ở trẻ em và vị thành niên, sẽ được điều trị bằng kỹ thuật nội soi hiện đại, an toàn, ít xâm lấn, giúp phục hồi nhanh và hạn chế tối đa tổn thương mô buồng trứng.

Từ trường hợp này các chuyên gia khuyến cáo, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám khi có biểu hiện đau bụng kéo dài, bụng to bất thường, đặc biệt là ở những bé chưa dậy thì. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời giúp bảo tồn chức năng sinh sản và tránh biến chứng nguy hiểm.

