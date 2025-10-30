Đau bụng dưới kéo dài, bé gái 9 tuổi được phát hiện có u nang buồng trứng
GĐXH - Khi tiếp nhận, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi chưa dậy thì, đây là yếu tố quan trọng giúp loại trừ các nguyên nhân liên quan đến nội tiết hoặc dậy thì sớm.
Thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, mới đây, các bác sĩ đơn vị này đã tiếp nhận và xử trí thành công ca bệnh trẻ em có khối u nang buồng trứng.
Theo đó, bé gái 9 tuổi, cao 1m30, nặng 25kg, được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội từ bệnh viện tuyến dưới trong tình trạng đau bụng dưới kéo dài, siêu âm phát hiện có khối u buồng trứng trái.
Khi tiếp nhận, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi chưa dậy thì, đây là yếu tố quan trọng giúp loại trừ các nguyên nhân liên quan đến nội tiết hoặc dậy thì sớm. Kết quả siêu âm cho thấy một nang buồng trứng trái kích thước 51x52mm, cấu trúc hỗn hợp gợi ý dạng nang bì.
Sau khi hội chẩn, PGS.TS. Lê Thị Anh Đào – Trưởng Khoa Phụ ngoại A5 cùng ê-kíp quyết định phẫu thuật nội soi để vừa chẩn đoán xác định, vừa xử trí triệt để tổn thương. Trong quá trình mổ, bác sĩ phát hiện nang buồng trứng trái kích thước khoảng 7x6cm, tử cung của bệnh nhi được quan sát thấy chưa phát triển, phù hợp với lứa tuổi và giai đoạn tiền dậy thì.
Ekip phẫu thuật đã bóc tách và bảo tồn tối đa mô buồng trứng lành, đảm bảo chức năng sinh sản về sau cho bệnh nhi. Toàn bộ khối u được lấy trọn qua đường nội soi, không có biến chứng trong và sau mổ. Sau phẫu thuật, bệnh nhi hồi phục tốt và đã được xuất viện.
Theo các bác sĩ, đối các trường hợp u buồng trứng ở trẻ em và vị thành niên, sẽ được điều trị bằng kỹ thuật nội soi hiện đại, an toàn, ít xâm lấn, giúp phục hồi nhanh và hạn chế tối đa tổn thương mô buồng trứng.
Từ trường hợp này các chuyên gia khuyến cáo, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám khi có biểu hiện đau bụng kéo dài, bụng to bất thường, đặc biệt là ở những bé chưa dậy thì. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời giúp bảo tồn chức năng sinh sản và tránh biến chứng nguy hiểm.
Giữa mưa lũ sạt lở, 2 y sĩ băng rừng 5km cứu mẹ con sản phụ ở vùng caoDân số và phát triển - 10 giờ trước
Giữa mưa lũ sạt lở, hai y sĩ ở xã miền núi của Đà Nẵng đã vượt hơn 5km đường rừng đến nhà dân đỡ đẻ, giúp mẹ con sản phụ an toàn giữa thiên tai.
Chạy đua cứu mẹ con thai phụ mang song thai khác vị trí hiếm gặpDân số và phát triển - 1 ngày trước
GĐXH - Tại bệnh viện, kết quả siêu âm chuyên sâu xác định song thai khác vị trí – một thai trong tử cung, một thai ngoài tử cung đã vỡ và gây chảy máu ổ bụng.
Phụ nữ mắc u xơ tử cung: Đừng chịu đựng khi có dấu hiệu nàyDân số và phát triển - 1 ngày trước
GĐXH - Khối u xơ tử cung khổng lồ, kích thước gần 30cm được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân sau thời gian dài chịu cảm giác nặng bụng và đau tức vùng hạ vị.
Người đàn ông bị viêm đường tiết niệu tái phát, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhânDân số và phát triển - 2 ngày trước
GĐXH - Bệnh nhân bị hẹp niệu đạo nếu không được can thiệp kịp thời sẽ tiếp tục gây ứ đọng nước tiểu, làm tăng nguy cơ tái phát nhiễm khuẩn đường tiết niệu.
Người phụ nữ hiếm muộn được bác sĩ khuyên giảm cân để mang thai: Kết quả bất ngờDân số và phát triển - 3 ngày trước
GĐXH - Dựa trên nguyện vọng giảm cân để được làm mẹ, bác sĩ đã xây dựng liệu trình giảm cân an toàn, đảm bảo sức khỏe cho chị Hiền.
8 loại đồ uống tự làm hỗ trợ thận và đường tiết niệu khỏe mạnhDân số và phát triển - 4 ngày trước
Thận là cơ quan quan trọng trong cơ thể, có nhiệm vụ lọc bỏ chất thải, cân bằng nước và điện giải, đồng thời duy trì huyết áp ổn định. Để bảo vệ và tăng cường chức năng của thận, việc bổ sung những loại đồ uống tự nhiên, dễ làm tại nhà là một lựa chọn an toàn và hiệu quả.
Dây rốn thắt nút có đẻ thường được không?Dân số và phát triển - 5 ngày trước
Dây rốn thắt nút là một tình trạng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Mặc dù vẫn có thể sinh thường an toàn nhưng đòi hỏi phải được theo dõi rất chặt chẽ bởi các bác sĩ chuyên khoa có nhiều kinh nghiệm.
Người phụ nữ 51 tuổi thoát khỏi u buồng trứng đường kính 6cm nhờ làm việc nàyDân số và phát triển - 6 ngày trước
GĐXH - Các bác sĩ đã cắt bỏ khối u buồng trứng bằng phương pháp phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo, giúp người bệnh không sẹo, rất ít đau và hồi phục sau mổ nhanh chóng.
21 năm mang hình thể nữ nhưng đi khám tá hỏa phát hiện giới tính namDân số và phát triển - 1 tuần trước
GĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cho thấy bộ nhiễm sắc thể 46,XY giới tính di truyền là nam. Chụp cộng hưởng từ (MRI) xác định hai tinh hoàn nằm trong ống bẹn, không có tử cung và buồng trứng.
Dấu hiệu bị đục thủy tinh thể ở người già rất dễ bị bỏ quaDân số và phát triển - 1 tuần trước
GĐXH - Người bệnh bị đục thủy thinh thể nặng đến viện khám mắt trong tình trạng hai mắt mờ nhòe, nhìn kém, thấy mọi vật đều bị ám vàng, sai lệch màu sắc so với thực tế.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hônDân số và phát triển
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.