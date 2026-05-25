Bé trai 10 tuổi gần như chỉ thấy sáng tối, cải thiện thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể
GĐXH - Một bệnh nhi 10 tuổi mắc đục thủy tinh thể bẩm sinh kèm bệnh lý võng mạc trẻ sinh non vừa được phẫu thuật thành công, cải thiện đáng kể thị lực sau nhiều năm nhìn mọi thứ trong tình trạng mờ nhòe.
Bệnh viện Mắt VISI cho biết vừa điều trị thành công cho bệnh nhi L.K.Q. (10 tuổi, sống tại Cần Thơ) mắc đục thủy tinh thể hai mắt kèm tiền sử bệnh lý võng mạc trẻ sinh non (R.O.P), trong tình trạng thị lực suy giảm nghiêm trọng.
Theo gia đình, từ nhỏ bé đã quen với việc nhìn mọi thứ mờ nhạt, khó nhận diện rõ gương mặt người thân và thường phải nhờ hỗ trợ khi di chuyển. Khi đến tuổi đi học, thị lực giảm nặng khiến bé không thể nhìn rõ bảng hay sách vở, ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập và phải nghỉ học gần nửa năm.
Sau khi được người quen giới thiệu, ngày 20/5, gia đình đưa bé đến Bệnh viện Mắt VISI để thăm khám.
Thị lực chỉ còn nhận biết sáng tối
Tại bệnh viện, BSCKII Trần Bá Kiền – Chủ tịch Hội đồng Chuyên môn Cấp cao, Tập đoàn Y khoa VISI – trực tiếp thăm khám cho bệnh nhi. Kết quả kiểm tra cho thấy trẻ bị đục thủy tinh thể ở cả hai mắt, kèm tiền sử bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh non. Thời điểm nhập viện, thị lực của bé chỉ ở mức nhận biết sáng tối (ST+).
Theo các bác sĩ, đây là ca bệnh phức tạp vì đục thủy tinh thể ở trẻ em không chỉ liên quan đến thủy tinh thể mà còn ảnh hưởng đến quá trình phát triển thị giác. Với những trẻ từng mắc bệnh võng mạc do sinh non, khả năng phục hồi thị lực còn phụ thuộc vào tình trạng võng mạc và thần kinh thị giác.
Sau khi đánh giá toàn diện, các bác sĩ quyết định phẫu thuật PHACO kết hợp đặt thấu kính nội nhãn. Đây là phương pháp sử dụng sóng siêu âm để tán nhuyễn thủy tinh thể bị đục rồi hút ra ngoài, sau đó thay bằng thấu kính nhân tạo.
Do bệnh nhi còn nhỏ tuổi, ca mổ được thực hiện dưới gây mê để đảm bảo an toàn và hạn chế các nguy cơ trong quá trình phẫu thuật.
Có thể nhìn rõ hơn sau nhiều năm
Theo ê-kíp điều trị, điểm khó của ca phẫu thuật không chỉ nằm ở việc xử lý thủy tinh thể đục mà còn phải tính toán đến sự phát triển của nhãn cầu trẻ em, nguy cơ viêm sau mổ, khả năng thích nghi với thấu kính nội nhãn và tình trạng võng mạc nền.
Sau điều trị, thị lực của bệnh nhi cải thiện từ mức chỉ nhận biết sáng tối lên 20/100. Bé đã có thể nhìn thấy rõ hơn và tự đi lại sau phẫu thuật.
Với gia đình, sự thay đổi không chỉ nằm ở các chỉ số thị lực mà còn là hy vọng để con có thể quay trở lại học tập và sinh hoạt bình thường.
Hiện bệnh nhi tiếp tục được theo dõi định kỳ để đánh giá khả năng phục hồi thị giác và tình trạng võng mạc sau mổ.
Cần phát hiện sớm bệnh lý mắt ở trẻ
BSCKII Trần Bá Kiền cho biết, đục thủy tinh thể ở trẻ em cần được phát hiện và điều trị đúng thời điểm vì nếu kéo dài có thể ảnh hưởng đến sự phát triển thị giác lâu dài.
Đặc biệt, trẻ sinh non hoặc có tiền sử bệnh lý võng mạc cần được khám mắt chuyên sâu định kỳ để phát hiện sớm các bất thường về thị lực.
Các chuyên gia khuyến cáo, nếu trẻ có biểu hiện nhìn mờ, khó nhìn bảng, hay nheo mắt hoặc giảm khả năng quan sát, phụ huynh nên đưa trẻ đi khám sớm để được đánh giá và điều trị kịp thời.
Mai Anh
