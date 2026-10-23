Bé trai hơn 1 tuổi nhập viện do uống nhầm dầu thắp đèn: Bác sĩ cảnh báo thói quen tai hại nhiều gia đình mắc phải

Thông tin từ Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) cho biết, các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận cấp cứu cho bé trai 16 tháng tuổi do uống nhầm dầu thắp đèn thờ.

Theo lời kể của bố bệnh nhi, trong lúc đang làm việc nhà, anh nghe thấy tiếng con trai khóc thét nên vội chạy vào kiểm tra. Tại đây, anh phát hiện chai nhựa đựng dầu thắp đèn thờ màu đỏ, thường được đặt dưới chân tủ thờ, đã bị bật nắp. Miệng bé nồng nặc mùi dầu.

Bé trai nhập viện do uống nhầm dầu thắp đèn thờ. Ảnh: TTYT khu vực Cẩm Khê.

Ngay sau đó, trẻ xuất hiện tình trạng ho nhiều, nôn ói, mệt lả nên được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cấp cứu.

Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ nhanh chóng đánh giá tình trạng bệnh nhi, tiến hành xử trí cấp cứu, truyền dịch và sử dụng thuốc theo phác đồ điều trị. Trẻ có biểu hiện sốt; kết quả thăm khám lâm sàng và xét nghiệm ghi nhận dấu hiệu viêm phổi do hít phải dầu thắp đèn.

Sau quá trình điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi dần ổn định và trẻ đã được xuất viện.

Thận trọng nguy cơ uống nhầm hóa chất ở trẻ nhỏ

BS.CKI. Nguyễn Hồng Nhung, Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê cho biết: "Biến chứng nguy hiểm nhất khi trẻ uống nhầm dầu thắp là suy hô hấp – nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tử vong.

Việc xử trí trường hợp ngộ độc dầu thắp không giống với các loại ngộ độc thông thường, cần tránh tuyệt đối không được gây nôn hoặc móc họng vì bản chất dầu thắp là hydrocarbon dễ bay hơi, có sức căng bề mặt thấp nên rất dễ xâm nhập vào đường thở trong quá trình uống hoặc gây nôn. Khi vào phổi, dầu lan nhanh, gây tổn thương niêm mạc, viêm phổi, xẹp phổi và có thể dẫn đến hoại tử mô phổi".

Trên thực tế, việc trẻ bị ngộ độc do uống nhầm dầu thắp đèn, dầu hỏa hay các chất hóa học khác không phải là hiếm. Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ từ 1-5 tuổi là nhóm có nguy cơ cao bị ngộ độc do uống nhầm hóa chất. Nguyên nhân là do trẻ hiếu động, tò mò, thích khám phá nhưng chưa có khả năng nhận biết đầy đủ những vật dụng nguy hiểm.

Những chất trẻ có thể uống nhầm rất đa dạng, từ dầu thắp đèn, xăng dầu, dung dịch tẩy rửa, thuốc diệt côn trùng đến các loại thuốc điều trị của người lớn. Không chỉ gây ngộ độc qua đường tiêu hóa, một số hóa chất còn có thể gây bỏng miệng, thực quản, dạ dày hoặc tổn thương đường hô hấp.

Các biểu hiện cần chú ý gồm nôn ói, đau bụng, ho sặc, khò khè, khó thở. Trong trường hợp nặng, trẻ có thể thở bất thường, tím tái, co giật hoặc li bì, hôn mê.

Ảnh minh họa.

Điều đáng nói, nguy cơ trẻ uống nhầm càng tăng khi hóa chất được đựng trong các chai lọ quen thuộc và nằm trong tầm với của trẻ. Trước đó, Bệnh viện Bạch Mai từng cảnh báo các trường hợp trẻ uống nhầm hóa chất do người lớn đựng dung dịch nguy hiểm vào vỏ chai nước suối, nước ngọt rồi để ở nơi dễ thấy. Với đặc điểm thích khám phá bằng tay và miệng, trẻ có thể nhầm những chai lọ này với đồ uống thông thường gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Chủ động phòng ngừa từ những thói quen nhỏ

Để hạn chế nguy cơ trẻ uống nhầm hóa chất, các chuyên gia khuyến cáo, cha mẹ cần chủ động kiểm tra và sắp xếp lại các vật dụng trong nhà, không chờ đến khi xảy ra tai nạn mới thực hiện các biện pháp bảo vệ.

- Cất hóa chất ngoài tầm nhìn và tầm với của trẻ: Dầu thắp đèn thờ, xăng dầu, nước tẩy rửa, thuốc diệt côn trùng và các hóa chất khác cần được bảo quản trong bao bì phù hợp, có nhãn rõ ràng, đặt trong tủ kín hoặc tủ có khóa. Không để hóa chất dưới chân tủ thờ, gầm tủ, trên sàn nhà hoặc những vị trí trẻ dễ tiếp cận.

- Không đựng hóa chất trong chai lọ thực phẩm: Tuyệt đối không sử dụng chai nước suối, chai nước ngọt, bình đựng sữa hoặc chai lọ quen thuộc để chứa hóa chất. Cũng không tái sử dụng bao bì hóa chất để đựng nước uống hay thực phẩm.

- Bảo quản thuốc riêng biệt: Thuốc của người lớn và trẻ em cần được giữ trong bao bì gốc, có nhãn rõ ràng, cất trong tủ an toàn. Không để thuốc trên bàn ăn, đầu giường, bàn trang điểm hoặc trong túi xách ở nơi trẻ có thể lấy được.

- Giám sát trẻ thường xuyên: Trẻ nhỏ cần được người lớn theo dõi trong quá trình vui chơi, đặc biệt tại khu vực thờ cúng, nhà bếp, nhà vệ sinh và nơi cất giữ thuốc, hóa chất. Gia đình cũng cần thường xuyên kiểm tra môi trường sinh hoạt, thu dọn dao kéo, vật sắc nhọn và các đồ vật nhỏ có nguy cơ gây hóc, nuốt phải.

Tuyệt đối không tự gây nôn khi trẻ uống nhầm hóa chất

Theo các bác sĩ, khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ uống nhầm hóa chất, người chăm sóc cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất. Cha mẹ nên mang theo chai, lọ hoặc bao bì của chất nghi ngờ để bác sĩ xác định nguyên nhân và lựa chọn hướng xử trí phù hợp.

Tuyệt đối không tự gây nôn, móc họng hoặc tự ý cho trẻ uống thuốc, sữa, than hoạt tính hay các dung dịch trung hòa hóa chất khi chưa có hướng dẫn của nhân viên y tế. Đặc biệt, nếu trẻ uống nhầm xăng dầu hoặc chất ăn mòn như axit, kiềm, việc gây nôn có thể khiến tổn thương trở nên nghiêm trọng hơn.