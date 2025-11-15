Uống nhầm dầu đèn, bé 2 tuổi ở Hà Nội suy hô hấp do gia đình xử lý sai cách

Uống nhầm dầu đèn: Sai lầm khi gây nôn sơ cứu

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, vừa qua các bác sĩ nơi đây đã tiếp nhận bé H.Đ (2 tuổi, ở Hà Nội), nhập viện do uống nhầm dầu thắp đèn bàn thờ, đã được người nhà cố gắng móc họng để gây nôn cho trẻ, sau đó mới đưa đến bệnh viện địa phương để sơ cứu.

ThS.BS Trần Thị Mỹ Hạnh – Khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: Gây nôn thường là phản xạ đầu tiên của nhiều phụ huynh khi thấy con uống nhầm dầu thắp đèn, nhưng chính hành động này có thể khiến trẻ hít sặc dầu vào phổi, làm tình trạng nặng nề hơn.

ThS.BS Trần Thị Mỹ Hạnh – Khoa Điều trị tích cực Nội khoa thăm khám cho bé H.Đ. Ảnh: BVCC

Tại cơ sở y tế địa phương, mặc dù bé H.Đ đã được hỗ trợ thở oxy, nhưng tình trạng không cải thiện. Trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng khó thở, thở nhanh, tím tái, suy hô hấp nặng. Các bác sĩ đã nhanh chóng đặt nội khí quản và cho trẻ thở máy.

May mắn, sau 4 ngày điều trị tích cực, bé H.Đ đã qua cơn nguy kịch, được rút ống nội khí quản và có thể tự thở, huyết động và các chỉ số sinh tồn ổn định. Dù vậy, chức năng hô hấp của trẻ vẫn cần được theo dõi chặt chẽ trong thời gian tới.

Vì sao không được gây nôn khi sơ cứu?

Hiện nay, dầu thắp đèn được sản xuất với nhiều màu sắc bắt mắt, dễ gây nhầm lẫn với các loại nước giải khát. Thêm vào đó là thói quen sử dụng các vật dụng quen thuộc như chai nước, cốc, bát để đựng dầu và đặt gần khu vực sinh hoạt chung, nhất là trên bàn thờ, càng làm tăng nguy cơ trẻ nhỏ uống nhầm và gặp nguy hiểm.

Dầu thắp đèn là một Hydrocacbon dễ bay hơi, có độc tính cao. Khi trẻ uống phải dầu thắp đèn, hơi độc của hóa chất rất dễ xâm nhập vào phổi, gây suy hô hấp, kèm theo các tổn thương tim mạch, thần kinh. Trẻ có thể bị suy hô hấp từ vừa đến nặng, co giật, thậm chí hôn mê.

Trẻ uống nhầm dầu thắp đèn, cha mẹ tuyệt đối không được móc họng để gây nôn khi đường thở chưa được bảo vệ. Việc cố gắng móc họng để gây nôn sẽ làm tăng nguy cơ hít sặc. Khi đó, hơi dầu sẽ xâm nhập sâu vào phổi, gây ra tình trạng viêm phổi hít, khiến hệ hô hấp tổn thương nghiêm trọng hơn.

Cách xử trí khi uống nhầm dầu thắp đèn, tránh ngộ độc hóa chất ở trẻ

Ảnh: BVCC

- Giám sát chặt chẽ trẻ nhỏ trong quá trình vui chơi hoặc sinh hoạt hàng ngày.

- Khi phát hiện trẻ uống nhầm dầu thắp đèn: Gia đình cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối không gây nôn, không cho trẻ uống thêm nước hay bất kỳ chất lỏng nào khác. Cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí đúng và kịp thời.

- Để hóa chất xa tầm tay trẻ em: Luôn cất giữ thuốc, hóa chất, dầu thắp đèn trong tủ có khóa an toàn, đặt trên cao, xa tầm tay của trẻ.

- Không đựng dầu thắp đèn, hóa chất trong chai lọ quen thuộc như vỏ chai nước uống, chai nước ngọt hay các loại chai lọ có màu sắc bắt mắt, dễ gây nhầm lẫn.

- Giáo dục trẻ không được tự ý ăn uống bất cứ thứ gì không rõ nguồn gốc và khi chưa có sự cho phép của người lớn.