Uống nhầm dầu đèn, bé 2 tuổi ở Hà Nội suy hô hấp do gia đình xử lý sai cách

Thứ bảy, 15:58 15/11/2025 | Mẹ và bé
GĐXH - Việc cố gắng móc họng để gây nôn cho trẻ uống nhầm dầu đèn thắp hương khiến bé hít sặc dầu vào phổi, dẫn đến tình trạng nặng hơn.

Uống nhầm dầu đèn: Sai lầm khi gây nôn sơ cứu

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, vừa qua các bác sĩ nơi đây đã tiếp nhận bé H.Đ (2 tuổi, ở Hà Nội), nhập viện do uống nhầm dầu thắp đèn bàn thờ, đã được người nhà cố gắng móc họng để gây nôn cho trẻ, sau đó mới đưa đến bệnh viện địa phương để sơ cứu.

ThS.BS Trần Thị Mỹ Hạnh – Khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: Gây nôn thường là phản xạ đầu tiên của nhiều phụ huynh khi thấy con uống nhầm dầu thắp đèn, nhưng chính hành động này có thể khiến trẻ hít sặc dầu vào phổi, làm tình trạng nặng nề hơn. 

Uống nhầm dầu đèn, bé 2 tuổi ở Hà Nội suy hô hấp do gia đình xử lý sai cách - Ảnh 1.

ThS.BS Trần Thị Mỹ Hạnh – Khoa Điều trị tích cực Nội khoa thăm khám cho bé H.Đ. Ảnh: BVCC

Tại cơ sở y tế địa phương, mặc dù bé H.Đ đã được hỗ trợ thở oxy, nhưng tình trạng không cải thiện. Trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng khó thở, thở nhanh, tím tái, suy hô hấp nặng. Các bác sĩ đã nhanh chóng đặt nội khí quản và cho trẻ thở máy.

May mắn, sau 4 ngày điều trị tích cực, bé H.Đ đã qua cơn nguy kịch, được rút ống nội khí quản và có thể tự thở, huyết động và các chỉ số sinh tồn ổn định. Dù vậy, chức năng hô hấp của trẻ vẫn cần được theo dõi chặt chẽ trong thời gian tới.

Vì sao không được gây nôn khi sơ cứu?

Hiện nay, dầu thắp đèn được sản xuất với nhiều màu sắc bắt mắt, dễ gây nhầm lẫn với các loại nước giải khát. Thêm vào đó là thói quen sử dụng các vật dụng quen thuộc như chai nước, cốc, bát để đựng dầu và đặt gần khu vực sinh hoạt chung, nhất là trên bàn thờ, càng làm tăng nguy cơ trẻ nhỏ uống nhầm và gặp nguy hiểm.

Dầu thắp đèn là một Hydrocacbon dễ bay hơi, có độc tính cao. Khi trẻ uống phải dầu thắp đèn, hơi độc của hóa chất rất dễ xâm nhập vào phổi, gây suy hô hấp, kèm theo các tổn thương tim mạch, thần kinh. Trẻ có thể bị suy hô hấp từ vừa đến nặng, co giật, thậm chí hôn mê.

Trẻ uống nhầm dầu thắp đèn, cha mẹ tuyệt đối không được móc họng để gây nôn khi đường thở chưa được bảo vệ. Việc cố gắng móc họng để gây nôn sẽ làm tăng nguy cơ hít sặc. Khi đó, hơi dầu sẽ xâm nhập sâu vào phổi, gây ra tình trạng viêm phổi hít, khiến hệ hô hấp tổn thương nghiêm trọng hơn.

Cách xử trí khi uống nhầm dầu thắp đèn, tránh ngộ độc hóa chất ở trẻ 

Uống nhầm dầu đèn, bé 2 tuổi ở Hà Nội suy hô hấp do gia đình xử lý sai cách - Ảnh 2.

Ảnh: BVCC

- Giám sát chặt chẽ trẻ nhỏ trong quá trình vui chơi hoặc sinh hoạt hàng ngày.

- Khi phát hiện trẻ uống nhầm dầu thắp đèn: Gia đình cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối không gây nôn, không cho trẻ uống thêm nước hay bất kỳ chất lỏng nào khác. Cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí đúng và kịp thời.

- Để hóa chất xa tầm tay trẻ em: Luôn cất giữ thuốc, hóa chất, dầu thắp đèn trong tủ có khóa an toàn, đặt trên cao, xa tầm tay của trẻ.

- Không đựng dầu thắp đèn, hóa chất trong chai lọ quen thuộc như vỏ chai nước uống, chai nước ngọt hay các loại chai lọ có màu sắc bắt mắt, dễ gây nhầm lẫn.

- Giáo dục trẻ không được tự ý ăn uống bất cứ thứ gì không rõ nguồn gốc và khi chưa có sự cho phép của người lớn.

Uống nhầm dầu đèn, bé 2 tuổi ở Hà Nội suy hô hấp do gia đình xử lý sai cách - Ảnh 3.Bé 8 tuổi ở Phú Thọ ho kéo dài không khỏi, đi khám bác sĩ phát hiện nguyên nhân bất ngờ

GĐXH - Nhìn phim CT ngực, sự thật khiến gia đình “giật mình”: Một chiếc răng nằm gọn trong phế quản bệnh nhân.

M.H (th)
Tin liên quan

Bé 8 tuổi ở Phú Thọ ho kéo dài không khỏi, đi khám bác sĩ phát hiện nguyên nhân bất ngờ

Bé 8 tuổi ở Phú Thọ ho kéo dài không khỏi, đi khám bác sĩ phát hiện nguyên nhân bất ngờ

Ho kéo dài không khỏi, bé 20 tháng đi khám phát hiện viêm phổi không điển hình

Ho kéo dài không khỏi, bé 20 tháng đi khám phát hiện viêm phổi không điển hình

Bé 13 tuổi phát hiện mắc cúm A từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bé 13 tuổi phát hiện mắc cúm A từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bé 7 tuổi bỏng nặng do nước sôi từ nồi bánh bao đổ dội trúng người

Bé 7 tuổi bỏng nặng do nước sôi từ nồi bánh bao đổ dội trúng người

Nghịch dại, bé 12 tuổi bị suýt mất ngón tay vì chiếc ghế xoay

Nghịch dại, bé 12 tuổi bị suýt mất ngón tay vì chiếc ghế xoay

Cùng chuyên mục

Bé 8 tuổi ở Phú Thọ ho kéo dài không khỏi, đi khám bác sĩ phát hiện nguyên nhân bất ngờ

Bé 8 tuổi ở Phú Thọ ho kéo dài không khỏi, đi khám bác sĩ phát hiện nguyên nhân bất ngờ

Mẹ và bé - 1 ngày trước

GĐXH - Nhìn phim CT ngực, sự thật khiến gia đình “giật mình”: Một chiếc răng nằm gọn trong phế quản bệnh nhân.

Ho kéo dài không khỏi, bé 20 tháng đi khám phát hiện viêm phổi không điển hình

Ho kéo dài không khỏi, bé 20 tháng đi khám phát hiện viêm phổi không điển hình

Mẹ và bé - 4 ngày trước

GĐXH - Kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh xác định trẻ mắc viêm phế quản phổi do Mycoplasma pneumoniae – một dạng viêm phổi không điển hình thường gặp ở trẻ nhỏ.

Cảnh báo 'cơn sóng ngầm' suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi: 3 việc cha mẹ cần làm ngay để con không thấp còi, kém sức

Cảnh báo 'cơn sóng ngầm' suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi: 3 việc cha mẹ cần làm ngay để con không thấp còi, kém sức

Mẹ và bé - 1 tuần trước

GĐXH - Nhìn những đứa trẻ cùng tuổi mà con mình lại còi hơn, ăn ít hơn, mẹ nào chẳng chạnh lòng. Nhưng ít ai biết rằng, tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi ảnh hưởng không chỉ đến cân nặng, chiều cao mà còn cả trí tuệ sau này.

Từ bữa ăn đến vòng tay yêu thương: Chăm sóc trẻ nhiễm HIV đúng cách tại nhà

Từ bữa ăn đến vòng tay yêu thương: Chăm sóc trẻ nhiễm HIV đúng cách tại nhà

Mẹ và bé - 1 tuần trước

GĐXH - Trẻ em nhiễm HIV hoàn toàn có thể sống khỏe mạnh và phát triển bình thường nếu được chăm sóc đúng cách tại nhà. Từ dinh dưỡng, vệ sinh cá nhân đến hỗ trợ tâm lý – mọi bước chăm sóc đều góp phần nâng đỡ thể chất lẫn tinh thần cho trẻ. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể từ các chuyên gia y tế giúp cha mẹ đồng hành cùng con an toàn và hiệu quả.

Bé 13 tuổi phát hiện mắc cúm A từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bé 13 tuổi phát hiện mắc cúm A từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Mẹ và bé - 1 tuần trước

GĐXH - Bé 13 tuổi phát hiện mắc cúm A có biểu hiện sốt nóng từng cơn, nhiệt độ cao nhất 41°C. Dù đã uống thuốc hạ sốt nhưng đáp ứng chậm.

Bé 7 tuổi bỏng nặng do nước sôi từ nồi bánh bao đổ dội trúng người

Bé 7 tuổi bỏng nặng do nước sôi từ nồi bánh bao đổ dội trúng người

Mẹ và bé - 2 tuần trước

GĐXH - Bé 7 tuổi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng hơn 50% cơ thể sau tai nạn xe bánh bao của gia đình bất ngờ bị đổ, khiến nồi nước sôi văng trúng người.

Nghịch dại, bé 12 tuổi bị suýt mất ngón tay vì chiếc ghế xoay

Nghịch dại, bé 12 tuổi bị suýt mất ngón tay vì chiếc ghế xoay

Mẹ và bé - 2 tuần trước

GĐXH - Các bác sĩ đã giải thoát an toàn cho ngón tay của bé, không để lại tổn thương nghiêm trọng.

'Ăn cho hai người': Hiểu đúng để mẹ bầu không 'ăn gấp đôi' mà vẫn đủ chất

'Ăn cho hai người': Hiểu đúng để mẹ bầu không 'ăn gấp đôi' mà vẫn đủ chất

Mẹ và bé - 2 tuần trước

GĐXH - Nhiều mẹ bầu vẫn tin rằng mang thai phải “ăn cho hai người” để con khỏe mạnh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, điều quan trọng không nằm ở số lượng thức ăn, mà ở cách ăn đủ – đúng – khoa học.

Bé 5 ngày tuổi thủng dạ dày, nhiễm khuẩn huyết nặng vì... ăn cơm

Bé 5 ngày tuổi thủng dạ dày, nhiễm khuẩn huyết nặng vì... ăn cơm

Mẹ và bé - 2 tuần trước

GĐXH - Một trẻ sơ sinh 5 ngày tuổi tại Quảng Trị sau khi được mẹ cho ăn cơm đã bị thủng dạ dày. Sau 23 ngày phẫu thuật và điều trị, bé đã hồi phục và xuất viện.

Mẹ bỉm cần cẩn trọng với mề đay sau sinh: Đừng chủ quan với những vết nổi ngứa

Mẹ bỉm cần cẩn trọng với mề đay sau sinh: Đừng chủ quan với những vết nổi ngứa

Mẹ và bé - 2 tuần trước

GĐXH - Mề đay sau sinh là tình trạng da liễu phổ biến ở phụ nữ, dễ bị nhầm lẫn và chủ quan nếu không được chăm sóc và điều trị đúng cách.

Xem nhiều

Bé 5 ngày tuổi thủng dạ dày, nhiễm khuẩn huyết nặng vì... ăn cơm

Bé 5 ngày tuổi thủng dạ dày, nhiễm khuẩn huyết nặng vì... ăn cơm

Mẹ và bé

GĐXH - Một trẻ sơ sinh 5 ngày tuổi tại Quảng Trị sau khi được mẹ cho ăn cơm đã bị thủng dạ dày. Sau 23 ngày phẫu thuật và điều trị, bé đã hồi phục và xuất viện.

Người phụ nữ phát hiện bị sa sàn chậu từ dấu hiệu rất nhiều chị em Việt bỏ qua

Người phụ nữ phát hiện bị sa sàn chậu từ dấu hiệu rất nhiều chị em Việt bỏ qua

Mẹ và bé
Bé 8 tuổi ở Phú Thọ ho kéo dài không khỏi, đi khám bác sĩ phát hiện nguyên nhân bất ngờ

Bé 8 tuổi ở Phú Thọ ho kéo dài không khỏi, đi khám bác sĩ phát hiện nguyên nhân bất ngờ

Mẹ và bé
Bé 13 tuổi phát hiện mắc cúm A từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bé 13 tuổi phát hiện mắc cúm A từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Mẹ và bé
Ăn dặm sai là thảm họa: Đây là những thực phẩm tốt và không tốt cho trẻ

Ăn dặm sai là thảm họa: Đây là những thực phẩm tốt và không tốt cho trẻ

Mẹ và bé

