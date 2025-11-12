Bệnh nhân thoát vị vết mổ hiếm gặp hồi phục ngoạn mục sau 1 ngày phẫu thuật tại Vinmec Hạ Long
Chỉ một ngày sau ca phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long, ông K. - bệnh nhân bị thoát vị vết mổ vùng thắt lưng hiếm gặp - đã hồi phục và được xuất viện.
Ông K. (68 tuổi, Quảng Ninh), đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long vì khối phồng lớn vùng thắt lưng phải. Nhiều năm trước, ông từng 2 lần phẫu thuật cắt khối u tuyến thượng thận. Từ đó, vị trí vết mổ xuất hiện khối phồng to dần, căng đau khi ông đi lại và ho, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống.
Từ kết quả khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ tại Vinmec Hạ Long xác định ông mắc thoát vị vết mổ đường sườn phải - một dạng thoát vị thành bụng hiếm gặp. Trong khối thoát vị là ruột già chui qua khe hở thành bụng nằm dưới da. Đồng thời, bệnh nhân còn có nhiều bệnh lý nền đi kèm, bao gồm sỏi túi mật, viêm dạ dày - đại tràng, HP dương tính, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn và biến chứng trong, sau phẫu thuật.
Đánh giá đây là ca bệnh phức tạp, lần đầu tiên tiếp nhận tại Vinmec Hạ Long, TTƯT.BSCKII Phạm Việt Hùng - Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa, đã lựa chọn phương pháp phẫu thuật nội soi để điều trị cho bệnh nhân.
"Thoát vị tại vị trí vết mổ cũ luôn là trường hợp phức tạp. Đặc biệt, thoát vị ở vùng sườn phải là thể bệnh hiếm gặp và khó tiếp cận. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân có khối thoát vị to, từng mổ 2 lần, nhưng chúng tôi vẫn quyết định mổ nội soi. Ưu điểm của phương pháp này là giảm đau rõ rệt, hạn chế dính ruột, giảm nhiễm khuẩn và rút ngắn thời gian nằm viện so với mổ mở truyền thống. Phương pháp đặc biệt hữu ích cho người bệnh lớn tuổi hoặc có nhiều bệnh lý kèm theo", bác sĩ Hùng cho biết.
Ca mổ được thực hiện trong 60 phút, bệnh nhân nằm nghiêng và được nội soi theo đường ổ bụng. Ê-kíp bác sĩ tiến hành gỡ dính đưa đại tràng ra khỏi khối thoát vị, khâu phục hồi khe hở và đặt lưới tăng cường để tái tạo vững chắc cấu trúc cơ, phòng ngừa tái phát. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, ít xâm lấn, hạn chế tối đa chảy máu và đau sau mổ. Ngay sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh táo, có thể vận động nhẹ và được xuất viện chỉ sau 1 ngày.
Trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật là TTƯT.BSCKII Phạm Việt Hùng - một trong những chuyên gia đầu ngành Ngoại Tiêu hóa - Ung thư và Ngoại Tim mạch - Lồng ngực tại Quảng Ninh, với hơn 20 năm kinh nghiệm. Hiên nay, bác sĩ Hùng cũng là Uỷ viên ban chấp hành Chi hội Thoát vị Việt Nam. Ông đã tham gia giảng dạy và thực hiện nhiều kỹ thuật nội soi thoát vị phức tạp giúp nhiều bệnh nhân được điều trị hiệu quả ngay tại địa phương.
Không chỉ sở hữu đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, Vinmec Hạ Long còn được trang bị hệ thống thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ bao gồm máy nội soi công nghệ cao, hệ thống chụp CT - MRI tiên tiến, phòng mổ Hybrid vô khuẩn… Đây là nền tảng quan trọng giúp bác sĩ đánh giá chính xác tổn thương, phẫu thuật an toàn, hiệu quả. Song song đó, bệnh viện luôn chú trọng triển khai mô hình điều trị đa chuyên khoa - các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực cùng hội chẩn và phối hợp trong từng ca bệnh để xây dựng phác đồ tối ưu nhất.
Thành công của ca bệnh không chỉ khẳng định trình độ chuyên môn vững vàng, khả năng xử lý linh hoạt các trường hợp phức tạp mà còn thể hiện tinh thần tận tâm của đội ngũ bác sĩ Vinmec Hạ Long - nơi bệnh nhân luôn được tiếp cận những phương pháp điều trị an toàn, hiệu quả và hiện đại nhất.
Để được tư vấn, thăm khám với TTƯT.BSCKII Phạm Việt Hùng, vui lòng liên hệ đặt lịch thông qua website Vinmec tại đây hoặc tải ứng dụng MyVinmec.
Vinmec
Bé 12 tuổi ở Hà Nội bỏng nặng do tự nghịch cồn trong nhà tắmBệnh thường gặp - 1 giờ trước
GĐXH - Tự thực hiện thí nghiệm đốt cồn tại nhà, một bé trai 12 tuổi ở Hà Nội không may bị lửa bén lên người, gây bỏng nặng vùng đùi, cẳng chân và bàn tay phải.
Tiền tiểu đường: 7 dấu hiệu cảnh báo sớm dễ bị bỏ quaSống khỏe - 2 giờ trước
Tiền tiểu đường là "vạch báo động đỏ" trước khi bệnh đái tháo đường thực sự xuất hiện. Giai đoạn này, lượng đường trong máu cao hơn bình thường nhưng chưa đủ để chẩn đoán là tiểu đường. Điều đáng nói là rất nhiều người hoàn toàn không biết mình đang ở ngưỡng nguy hiểm này, vì các triệu chứng thường mờ nhạt, dễ bị nhầm với mệt mỏi thông thường.
Thực phẩm đại kỵ với mật ong: Uống mật ong buổi sáng cần tránh xa những thực phẩm nàyBệnh thường gặp - 2 giờ trước
GĐXH - Mật ong chứa rất nhiều thành phần dinh dưỡng giá trị mà không phải loại thực phẩm nào cũng có. Tuy nhiên, dùng mật ong không phải lúc nào cũng an toàn.
Nhịn ăn không giúp giảm mỡ, đây mới là cách vừa được ăn ngon mà không sợ tăng cânSống khỏe - 3 giờ trước
GĐXH - Thức dậy buổi sáng mà vẫn băn khoăn không biết ăn gì vừa ngon vừa hỗ trợ giảm cân? Đừng lo! Dưới đây là những thực phẩm kết hợp giúp bạn tạo nên bữa sáng giàu dinh dưỡng, no lâu, nạp năng lượng cho ngày dài mà vẫn kiểm soát cân nặng hiệu quả.
Tập luyện như này sẽ làm hỏng mạch máu của bạn: Ba thói quen càng không nên áp dụng khi đã lớn tuổiSống khỏe - 4 giờ trước
Mạch máu càng khỏe, bạn càng sống lâu!
4 'thủ phạm' khiến người trung niên 'hít khí trời cũng béo'Sống khỏe - 16 giờ trước
GĐXH - Bạn có nhớ hồi trẻ, bạn có thể giảm cân bất cứ lúc nào mình muốn không? Tuy nhiên, một khi bạn bước vào tuổi trung niên, điều đó trở nên khó khăn hơn.
8 loại hạt giàu magie giúp ngủ ngon: Ăn đúng vài nắm, đêm sâu giấc thấy rõ!Sống khỏe - 18 giờ trước
GĐXH - Thiếu magie là nguyên nhân thầm lặng khiến nhiều bạn trẻ mất ngủ, ngủ không sâu. Tin vui là magie có sẵn trong những loại hạt cực dễ tìm. Đây là 8 gợi ý giúp bạn cải thiện giấc ngủ tự nhiên, ngủ sâu và tỉnh táo hơn mỗi sáng.
Vinmec cứu sống người đàn ông dân tộc Dao bị vỡ tạng, cận kề cửa tửSống khỏe - 20 giờ trước
Nam bệnh nhân người dân tộc Dao được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế (BVĐKQT) Vinmec Smart City (Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch do tai nạn giao thông. Dù không người thân đi cùng, không đủ chi phí điều trị nhưng anh đã được đội ngũ y bác sĩ dốc toàn lực cứu chữa, mang lại cơ hội sống tưởng chừng đã vụt tắt.
Người kiến tạo hành trình chữa lành toàn diện cho bệnh nhân ung thưSống khỏe - 20 giờ trước
Hơn 10 năm gắn bó với chuyên ngành ung bướu, ThS.BS Nông Ngọc Sơn không chỉ là người ra quyết định điều trị, mà còn cùng đồng nghiệp thiết kế quy trình chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân ung thư tại Vinmec Central Park.
Thanh niên 17 tuổi nhập viện gấp vì thủng ruột, thừa nhận 2 sai lầm nhiều bạn trẻ Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 20 giờ trước
GĐXH - Nguyên nhân gây thủng tạng rỗng ngày càng trẻ hóa do thói quen thức khuya, ăn uống thất thường, sử dụng nhiều đồ cay nóng, thức ăn nhanh và căng thẳng kéo dài...
Người đàn ông 46 tuổi ở Thái Nguyên bất ngờ suy gan, suy thận sau mưa lũ từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp
GĐXH - Sau những ngày tiếp xúc với nước lũ và bùn đất, người bệnh phát hiện suy gan, suy thận từ dấu hiệu sốt cao, đau mỏi cơ, vàng da tăng dần, buồn nôn và tiểu ít.