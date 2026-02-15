Cảnh báo dịp Tết: Những thực phẩm không nên để quá 3 ngày, càng tiếc càng dễ ngộ độc
Tết đến nhiều bà nội trợ có thói quen tích trữ thực phẩm, tủ lạnh và không ít người cho rằng cứ cho vào tủ lạnh là “an toàn tuyệt đối”. Đây là một hiểu lầm khá phổ biến.
Tâm lý “Tết phải đủ đầy” khiến nhiều gia đình mua lượng lớn thịt, giò chả, bánh kẹo, rau củ ngay từ trước Tết nhiều ngày. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, thực phẩm bảo quản lâu ngày dù để trong tủ lạnh vẫn có nguy cơ giảm chất lượng dinh dưỡng, thay đổi mùi vị và tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm.
Thực tế, tủ lạnh chỉ làm chậm quá trình hư hỏng chứ không tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn. Trong môi trường nhiệt độ thấp, các vi khuẩn như Listeria monocytogenes hay Salmonella vẫn có thể phát triển chậm và gây nguy cơ ngộ độc thực phẩm nếu bảo quản quá lâu. Vì vậy, nhận diện nhóm thực phẩm rủi ro cao và kiểm soát chặt thời gian lưu trữ là điều đặc biệt quan trọng.
Ba nhóm thực phẩm không nên quá ba ngày
Các sản phẩm thịt chín như giò, thịt kho, thịt bò hầm, chân giò om… Trong quá trình chế biến và tiếp xúc không khí, vi khuẩn đã có cơ hội xâm nhập. Đây là thực phẩm giàu đạm và độ ẩm cao nên càng dễ bị vi sinh vật phát triển. Thời gian bảo quản trong ngăn mát không nên vượt quá ba ngày.
Các món nộm, gỏi, rau trộn như dưa chuột trộn, miến trộn, nộm tai heo… Những món này thường không qua xử lý nhiệt sau khi trộn gia vị. Gia vị và môi trường ẩm có thể làm thay đổi hệ vi sinh, tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Tốt nhất nên làm đến đâu ăn đến đó, nếu bảo quản lạnh cũng chỉ nên dùng trong vòng 24 giờ và tuyệt đối không quá ba ngày.
Hải sản đã nấu chín như tôm, cua, cá. Bản thân hải sản có lượng vi khuẩn tự nhiên cao, mô thịt giàu enzym nên dễ phân hủy, sinh ra các chất như histamine gây hại. Dù đã nấu chín, thời gian bảo quản trong tủ lạnh cũng không nên quá ba ngày.
Tuân thủ nguyên tắc “không quá ba ngày” giúp giảm đáng kể nguy cơ ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn từ đồ ăn bảo quản sai cách.
Bảo quản đúng cách để tránh lây nhiễm chéo
Một nguyên tắc quan trọng khác là tách riêng thực phẩm sống và chín. Thịt sống, hải sản tươi có thể mang nhiều vi khuẩn. Nếu đặt chung với đồ chín hoặc thực phẩm ăn liền, vi khuẩn có thể lây lan qua nước rỉ hoặc tiếp xúc trực tiếp.
Trong tủ lạnh, thực phẩm chín và đồ ăn liền nên được đựng trong hộp kín hoặc bọc màng thực phẩm, đặt ở ngăn trên. Thịt sống và hải sản nên để ở ngăn dưới hoặc ngăn riêng, có khay hứng nước để tránh nhỏ giọt xuống các thực phẩm khác.
Sự tách biệt vật lý đơn giản này có thể cắt đứt con đường lây nhiễm chính trong tủ lạnh gia đình.
Tết là dịp sum vầy, nhưng an toàn thực phẩm không phải chuyện nhỏ. Thịt chín, đồ nguội, hải sản nấu chín để trong ngăn mát tối đa ba ngày. Vệ sinh tủ lạnh hằng tuần, thấy mùi lạ hay bề mặt bất thường thì nên bỏ ngay.
Bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh là phương pháp phổ biến, nhưng một số loại thực phẩm nếu để quá lâu hoặc bảo quản sai cách có thể biến chất và gây hại cho sức khỏe.
Quỳnh Chi (t/h)
Cấp cứu khẩn nữ sinh bị tai nạn giao thông ngày 27 TếtY tế - 3 giờ trước
Ngày 14/2 (27 Tết), Bệnh viện 19-8 Bộ Công an tiếp nhận 43 ca cấp cứu, trong đó cấp cứu khẩn nữ bệnh nhân bị tai nạn giao thông.
Tết đến, cảnh giác 4 bệnh lý dễ tái phát nếu ăn uống thiếu kiểm soátSống khỏe - 4 giờ trước
GĐXH - Để Tết vui khỏe, mỗi người cần nâng cao cảnh giác với các bệnh thường gặp, lắng nghe cơ thể và đi khám kịp thời khi xuất hiện triệu chứng bất thường.
Người có cholesterol cao ăn Tết thế nào để không tăng mỡ máu? Chuyên gia chỉ rõ nguyên tắc lựa chọn thực phẩmSống khỏe - 6 giờ trước
GĐXH - Không cần kiêng khem tuyệt đối, người rối loạn mỡ máu vẫn có thể ăn Tết an toàn nếu biết ưu tiên thực phẩm có lợi cho chuyển hóa cholesterol và kiểm soát khẩu phần hợp lý.
Tai nạn pháo nổ dịp Tết: Nhiều ca dập nát bàn tay, bác sĩ cảnh báo khẩnMẹ và bé - 6 giờ trước
GĐXH - Mỗi dịp Tết Nguyên đán, tai nạn do pháo nổ, đặc biệt là pháo tự chế lại có xu hướng gia tăng, để lại những thương tích nặng nề, thậm chí ảnh hưởng suốt đời. Đáng lo ngại, không ít nạn nhân là thanh thiếu niên.
Đang về quê đón Tết, nhiều y, bác sĩ quay lại viện vì ca ghép ganY tế - 7 giờ trước
Khi đang trên đường về quê đón Tết, nhiều y bác sĩ lập tức quay lại bệnh viện thực hiện ca ghép gan cứu sống bệnh nhân nguy kịch.
Nam thanh niên bị nhóm 8 đối tượng chặn chém, cướp sạch tài sản khi đang trên đường về quê ăn TếtSống khỏe - 8 giờ trước
Đang trên hành trình về quê ăn tết, anh T. bất ngờ rơi vào "ác mộng" khi bị nhóm 8 người vây ráp, dùng hung khí truy sát đến cùng để cướp tài sản.
Hiệp hội Y khoa Mỹ: Uống 2 loại nước mỗi ngày, giảm tới 18% nguy cơ mắc chứng mất trí nhớSống khỏe - 8 giờ trước
Duy trì uống một vài tách trà hoặc cà phê mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.
Bảng xếp hạng dinh dưỡng của các loại hạt: Thứ hạt nhiều người dùng nhất trong ngày Tết lại được xếp cuối cùngSống khỏe - 11 giờ trước
Bạn đã chọn đúng loại hạt cho mình chưa? Bạn có ăn quá nhiều không?
Đốt vàng mã, thắp nhang ngày Tết tránh ảnh hưởng sức khoẻSống khỏe - 15 giờ trước
Khói từ việc đốt vàng mã và thắp nhang (thắp hương) không chỉ đơn thuần là mùi hương đặc trưng của ngày Tết.
Bí quyết giúp bạn thoải mái ăn Tết mà cơ thể không gây tích mỡ, tăng cânSống khỏe - 16 giờ trước
GĐXH - Chỉ cần thay đổi cách chọn món và điều chỉnh ăn uống hợp lý, bạn vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn hương vị Tết mà cơ thể luôn nhẹ nhõm, khỏe mạnh.
Cấp cứu cận Tết: Người đàn ông 57 tuổi ở Hà Nội chấn thương nặng ở tay do chặt thịt gàY tế
GĐXH - Bệnh viện E vừa tiếp nhận một người bệnh nam, 57 tuổi, ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng chảy máu nhiều, bàn tay được băng tạm.