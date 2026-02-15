Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Cảnh báo dịp Tết: Những thực phẩm không nên để quá 3 ngày, càng tiếc càng dễ ngộ độc

Chủ nhật, 22:36 15/02/2026 | Sống khỏe

Tết đến nhiều bà nội trợ có thói quen tích trữ thực phẩm, tủ lạnh và không ít người cho rằng cứ cho vào tủ lạnh là “an toàn tuyệt đối”. Đây là một hiểu lầm khá phổ biến.

Tâm lý “Tết phải đủ đầy” khiến nhiều gia đình mua lượng lớn thịt, giò chả, bánh kẹo, rau củ ngay từ trước Tết nhiều ngày. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, thực phẩm bảo quản lâu ngày dù để trong tủ lạnh vẫn có nguy cơ giảm chất lượng dinh dưỡng, thay đổi mùi vị và tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Thực tế, tủ lạnh chỉ làm chậm quá trình hư hỏng chứ không tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn. Trong môi trường nhiệt độ thấp, các vi khuẩn như Listeria monocytogenes hay Salmonella vẫn có thể phát triển chậm và gây nguy cơ ngộ độc thực phẩm nếu bảo quản quá lâu. Vì vậy, nhận diện nhóm thực phẩm rủi ro cao và kiểm soát chặt thời gian lưu trữ là điều đặc biệt quan trọng.

Tích trữ đồ Tết, những thực phẩm này không thể để quá 3 ngày, dễ gây ngộ độc - Ảnh 1.

Đồ ăn chín không nên để trong tủ lạnh quá lâu (Ảnh minh họa)

Ba nhóm thực phẩm không nên quá ba ngày

Các sản phẩm thịt chín như giò, thịt kho, thịt bò hầm, chân giò om… Trong quá trình chế biến và tiếp xúc không khí, vi khuẩn đã có cơ hội xâm nhập. Đây là thực phẩm giàu đạm và độ ẩm cao nên càng dễ bị vi sinh vật phát triển. Thời gian bảo quản trong ngăn mát không nên vượt quá ba ngày.

Các món nộm, gỏi, rau trộn như dưa chuột trộn, miến trộn, nộm tai heo… Những món này thường không qua xử lý nhiệt sau khi trộn gia vị. Gia vị và môi trường ẩm có thể làm thay đổi hệ vi sinh, tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Tốt nhất nên làm đến đâu ăn đến đó, nếu bảo quản lạnh cũng chỉ nên dùng trong vòng 24 giờ và tuyệt đối không quá ba ngày.

Hải sản đã nấu chín như tôm, cua, cá. Bản thân hải sản có lượng vi khuẩn tự nhiên cao, mô thịt giàu enzym nên dễ phân hủy, sinh ra các chất như histamine gây hại. Dù đã nấu chín, thời gian bảo quản trong tủ lạnh cũng không nên quá ba ngày.

Tuân thủ nguyên tắc “không quá ba ngày” giúp giảm đáng kể nguy cơ ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn từ đồ ăn bảo quản sai cách.

Bảo quản đúng cách để tránh lây nhiễm chéo

Một nguyên tắc quan trọng khác là tách riêng thực phẩm sống và chín. Thịt sống, hải sản tươi có thể mang nhiều vi khuẩn. Nếu đặt chung với đồ chín hoặc thực phẩm ăn liền, vi khuẩn có thể lây lan qua nước rỉ hoặc tiếp xúc trực tiếp.

Trong tủ lạnh, thực phẩm chín và đồ ăn liền nên được đựng trong hộp kín hoặc bọc màng thực phẩm, đặt ở ngăn trên. Thịt sống và hải sản nên để ở ngăn dưới hoặc ngăn riêng, có khay hứng nước để tránh nhỏ giọt xuống các thực phẩm khác.

Sự tách biệt vật lý đơn giản này có thể cắt đứt con đường lây nhiễm chính trong tủ lạnh gia đình.

Tết là dịp sum vầy, nhưng an toàn thực phẩm không phải chuyện nhỏ. Thịt chín, đồ nguội, hải sản nấu chín để trong ngăn mát tối đa ba ngày. Vệ sinh tủ lạnh hằng tuần, thấy mùi lạ hay bề mặt bất thường thì nên bỏ ngay.

Bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh là phương pháp phổ biến, nhưng một số loại thực phẩm nếu để quá lâu hoặc bảo quản sai cách có thể biến chất và gây hại cho sức khỏe.

Quỳnh Chi (t/h)



null
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Cấp cứu khẩn nữ sinh bị tai nạn giao thông ngày 27 Tết

Cấp cứu khẩn nữ sinh bị tai nạn giao thông ngày 27 Tết

Y tế - 3 giờ trước

Ngày 14/2 (27 Tết), Bệnh viện 19-8 Bộ Công an tiếp nhận 43 ca cấp cứu, trong đó cấp cứu khẩn nữ bệnh nhân bị tai nạn giao thông.

Tết đến, cảnh giác 4 bệnh lý dễ tái phát nếu ăn uống thiếu kiểm soát

Tết đến, cảnh giác 4 bệnh lý dễ tái phát nếu ăn uống thiếu kiểm soát

Sống khỏe - 4 giờ trước

GĐXH - Để Tết vui khỏe, mỗi người cần nâng cao cảnh giác với các bệnh thường gặp, lắng nghe cơ thể và đi khám kịp thời khi xuất hiện triệu chứng bất thường.

Người có cholesterol cao ăn Tết thế nào để không tăng mỡ máu? Chuyên gia chỉ rõ nguyên tắc lựa chọn thực phẩm

Người có cholesterol cao ăn Tết thế nào để không tăng mỡ máu? Chuyên gia chỉ rõ nguyên tắc lựa chọn thực phẩm

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Không cần kiêng khem tuyệt đối, người rối loạn mỡ máu vẫn có thể ăn Tết an toàn nếu biết ưu tiên thực phẩm có lợi cho chuyển hóa cholesterol và kiểm soát khẩu phần hợp lý.

Tai nạn pháo nổ dịp Tết: Nhiều ca dập nát bàn tay, bác sĩ cảnh báo khẩn

Tai nạn pháo nổ dịp Tết: Nhiều ca dập nát bàn tay, bác sĩ cảnh báo khẩn

Mẹ và bé - 6 giờ trước

GĐXH - Mỗi dịp Tết Nguyên đán, tai nạn do pháo nổ, đặc biệt là pháo tự chế lại có xu hướng gia tăng, để lại những thương tích nặng nề, thậm chí ảnh hưởng suốt đời. Đáng lo ngại, không ít nạn nhân là thanh thiếu niên.

Đang về quê đón Tết, nhiều y, bác sĩ quay lại viện vì ca ghép gan

Đang về quê đón Tết, nhiều y, bác sĩ quay lại viện vì ca ghép gan

Y tế - 7 giờ trước

Khi đang trên đường về quê đón Tết, nhiều y bác sĩ lập tức quay lại bệnh viện thực hiện ca ghép gan cứu sống bệnh nhân nguy kịch.

Nam thanh niên bị nhóm 8 đối tượng chặn chém, cướp sạch tài sản khi đang trên đường về quê ăn Tết

Nam thanh niên bị nhóm 8 đối tượng chặn chém, cướp sạch tài sản khi đang trên đường về quê ăn Tết

Sống khỏe - 8 giờ trước

Đang trên hành trình về quê ăn tết, anh T. bất ngờ rơi vào "ác mộng" khi bị nhóm 8 người vây ráp, dùng hung khí truy sát đến cùng để cướp tài sản.

Hiệp hội Y khoa Mỹ: Uống 2 loại nước mỗi ngày, giảm tới 18% nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ

Hiệp hội Y khoa Mỹ: Uống 2 loại nước mỗi ngày, giảm tới 18% nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ

Sống khỏe - 8 giờ trước

Duy trì uống một vài tách trà hoặc cà phê mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.

Bảng xếp hạng dinh dưỡng của các loại hạt: Thứ hạt nhiều người dùng nhất trong ngày Tết lại được xếp cuối cùng

Bảng xếp hạng dinh dưỡng của các loại hạt: Thứ hạt nhiều người dùng nhất trong ngày Tết lại được xếp cuối cùng

Sống khỏe - 11 giờ trước

Bạn đã chọn đúng loại hạt cho mình chưa? Bạn có ăn quá nhiều không?

Đốt vàng mã, thắp nhang ngày Tết tránh ảnh hưởng sức khoẻ

Đốt vàng mã, thắp nhang ngày Tết tránh ảnh hưởng sức khoẻ

Sống khỏe - 15 giờ trước

Khói từ việc đốt vàng mã và thắp nhang (thắp hương) không chỉ đơn thuần là mùi hương đặc trưng của ngày Tết.

Bí quyết giúp bạn thoải mái ăn Tết mà cơ thể không gây tích mỡ, tăng cân

Bí quyết giúp bạn thoải mái ăn Tết mà cơ thể không gây tích mỡ, tăng cân

Sống khỏe - 16 giờ trước

GĐXH - Chỉ cần thay đổi cách chọn món và điều chỉnh ăn uống hợp lý, bạn vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn hương vị Tết mà cơ thể luôn nhẹ nhõm, khỏe mạnh.

Xem nhiều

Cấp cứu cận Tết: Người đàn ông 57 tuổi ở Hà Nội chấn thương nặng ở tay do chặt thịt gà

Cấp cứu cận Tết: Người đàn ông 57 tuổi ở Hà Nội chấn thương nặng ở tay do chặt thịt gà

Y tế

GĐXH - Bệnh viện E vừa tiếp nhận một người bệnh nam, 57 tuổi, ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng chảy máu nhiều, bàn tay được băng tạm.

Chuyên gia cảnh báo: 80% ca ngộ độc dịp Tết đến từ những thực phẩm quen thuộc này

Chuyên gia cảnh báo: 80% ca ngộ độc dịp Tết đến từ những thực phẩm quen thuộc này

Bệnh thường gặp
10 thực phẩm giàu canxi quen thuộc, ăn hàng ngày cũng đủ, không cần uống thuốc bổ sung

10 thực phẩm giàu canxi quen thuộc, ăn hàng ngày cũng đủ, không cần uống thuốc bổ sung

Bệnh thường gặp
Muốn não bộ khỏe, trí óc minh mẫn hơn? Đừng bỏ qua 5 loại cá quen mặt này

Muốn não bộ khỏe, trí óc minh mẫn hơn? Đừng bỏ qua 5 loại cá quen mặt này

Bệnh thường gặp
Loại bánh cung cấp năng lượng, sắt và một số vi chất có lợi cho cơ thể: Bác sĩ chỉ rõ nguy cơ khi ăn nhiều

Loại bánh cung cấp năng lượng, sắt và một số vi chất có lợi cho cơ thể: Bác sĩ chỉ rõ nguy cơ khi ăn nhiều

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top