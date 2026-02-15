Cảnh báo dịp Tết: Những thực phẩm không nên để quá 3 ngày, càng tiếc càng dễ ngộ độc

Tâm lý “Tết phải đủ đầy” khiến nhiều gia đình mua lượng lớn thịt, giò chả, bánh kẹo, rau củ ngay từ trước Tết nhiều ngày. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, thực phẩm bảo quản lâu ngày dù để trong tủ lạnh vẫn có nguy cơ giảm chất lượng dinh dưỡng, thay đổi mùi vị và tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Thực tế, tủ lạnh chỉ làm chậm quá trình hư hỏng chứ không tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn. Trong môi trường nhiệt độ thấp, các vi khuẩn như Listeria monocytogenes hay Salmonella vẫn có thể phát triển chậm và gây nguy cơ ngộ độc thực phẩm nếu bảo quản quá lâu. Vì vậy, nhận diện nhóm thực phẩm rủi ro cao và kiểm soát chặt thời gian lưu trữ là điều đặc biệt quan trọng.

Đồ ăn chín không nên để trong tủ lạnh quá lâu (Ảnh minh họa)

Ba nhóm thực phẩm không nên quá ba ngày

Các sản phẩm thịt chín như giò, thịt kho, thịt bò hầm, chân giò om… Trong quá trình chế biến và tiếp xúc không khí, vi khuẩn đã có cơ hội xâm nhập. Đây là thực phẩm giàu đạm và độ ẩm cao nên càng dễ bị vi sinh vật phát triển. Thời gian bảo quản trong ngăn mát không nên vượt quá ba ngày.

Các món nộm, gỏi, rau trộn như dưa chuột trộn, miến trộn, nộm tai heo… Những món này thường không qua xử lý nhiệt sau khi trộn gia vị. Gia vị và môi trường ẩm có thể làm thay đổi hệ vi sinh, tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Tốt nhất nên làm đến đâu ăn đến đó, nếu bảo quản lạnh cũng chỉ nên dùng trong vòng 24 giờ và tuyệt đối không quá ba ngày.

Hải sản đã nấu chín như tôm, cua, cá. Bản thân hải sản có lượng vi khuẩn tự nhiên cao, mô thịt giàu enzym nên dễ phân hủy, sinh ra các chất như histamine gây hại. Dù đã nấu chín, thời gian bảo quản trong tủ lạnh cũng không nên quá ba ngày.

Tuân thủ nguyên tắc “không quá ba ngày” giúp giảm đáng kể nguy cơ ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn từ đồ ăn bảo quản sai cách.

Bảo quản đúng cách để tránh lây nhiễm chéo

Một nguyên tắc quan trọng khác là tách riêng thực phẩm sống và chín. Thịt sống, hải sản tươi có thể mang nhiều vi khuẩn. Nếu đặt chung với đồ chín hoặc thực phẩm ăn liền, vi khuẩn có thể lây lan qua nước rỉ hoặc tiếp xúc trực tiếp.

Trong tủ lạnh, thực phẩm chín và đồ ăn liền nên được đựng trong hộp kín hoặc bọc màng thực phẩm, đặt ở ngăn trên. Thịt sống và hải sản nên để ở ngăn dưới hoặc ngăn riêng, có khay hứng nước để tránh nhỏ giọt xuống các thực phẩm khác.

Sự tách biệt vật lý đơn giản này có thể cắt đứt con đường lây nhiễm chính trong tủ lạnh gia đình.

Tết là dịp sum vầy, nhưng an toàn thực phẩm không phải chuyện nhỏ. Thịt chín, đồ nguội, hải sản nấu chín để trong ngăn mát tối đa ba ngày. Vệ sinh tủ lạnh hằng tuần, thấy mùi lạ hay bề mặt bất thường thì nên bỏ ngay.

Bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh là phương pháp phổ biến, nhưng một số loại thực phẩm nếu để quá lâu hoặc bảo quản sai cách có thể biến chất và gây hại cho sức khỏe.

Quỳnh Chi (t/h)







