Tết đến, cảnh giác 4 bệnh lý dễ tái phát nếu ăn uống thiếu kiểm soát

Chủ nhật, 19:00 15/02/2026 | Sống khỏe
M.H (th)
GĐXH - Để Tết vui khỏe, mỗi người cần nâng cao cảnh giác với các bệnh thường gặp, lắng nghe cơ thể và đi khám kịp thời khi xuất hiện triệu chứng bất thường.

4 bệnh lý thường gặp trong dịp Tết, cần chủ động phòng ngừa

Tết là thời điểm sinh hoạt và ăn uống của nhiều gia đình thường bị xáo trộn: ăn nhiều đạm, đồ dầu mỡ, bánh kẹo ngọt, uống nhiều rượu bia nhưng lại ít vận động, nghỉ ngơi không đầy đủ. Những thay đổi này không chỉ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mà còn làm nặng thêm các bệnh mạn tính sẵn có. 

Tết đến, cảnh giác 4 bệnh lý dễ tái phát nếu ăn uống thiếu kiểm soát - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bệnh đường tiêu hóa

Chế độ ăn uống “thất thường” trong ngày Tết như ăn quá nhiều chất đạm, ăn không đúng bữa, lạm dụng rượu bia, cà phê, đồ cay nóng, bánh kẹo ngọt, ít vận động… khiến các bệnh đường tiêu hóa gia tăng. Thường gặp nhất là rối loạn tiêu hóa, đầy bụng, khó tiêu, đau dạ dày, ngộ độc thực phẩm, tăng men gan.

Để bảo vệ hệ tiêu hóa, cần ăn uống điều độ, không ăn quá no, hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ và rượu bia, chỉ sử dụng thực phẩm rõ nguồn gốc. Nên bổ sung đủ chất xơ, duy trì vận động nhẹ nhàng mỗi ngày. Người có bệnh tiêu hóa mạn tính cần tuân thủ đơn thuốc và chế độ ăn theo hướng dẫn của bác sĩ để tránh bệnh tiến triển nặng hơn.

Bệnh đường hô hấp

Thời tiết giao mùa, không khí lạnh, cùng việc dọn dẹp nhà cửa khiến nhiều người tiếp xúc với bụi, mạt nhà, phấn hoa từ cây cảnh, hoa chơi Tết… dễ làm nặng thêm các bệnh dị ứng và hô hấp như viêm mũi dị ứng, viêm da, cảm cúm.

Để phòng ngừa, cần giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, vệ sinh mũi họng bằng nước muối sinh lý. Khi ra ngoài nên đeo khẩu trang, kính chống bụi, giữ ấm cơ thể, hạn chế đến nơi đông người và tránh tụ tập không cần thiết.

Tết đến, cảnh giác 4 bệnh lý dễ tái phát nếu ăn uống thiếu kiểm soát - Ảnh 2.

ẢNh minh họa

Bệnh lý tim mạch

Ăn uống thiếu kiểm soát, nghỉ ngơi không hợp lý, ít vận động, sử dụng nhiều rượu bia, thuốc lá trong dịp Tết làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nguy hiểm như tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim.

Người có bệnh tim mạch cần đặc biệt chú ý nghỉ ngơi, ăn uống lành mạnh, tránh thức khuya, không tham gia các hoạt động kéo dài gây quá sức. Việc dùng thuốc phải đều đặn, đúng giờ, tuyệt đối không tự ý ngưng thuốc dù chỉ vài ngày.

Bệnh lý cơ xương khớp

Cuối năm bận rộn với dọn dẹp, mua sắm, di chuyển nhiều khiến các vấn đề cơ xương khớp như đau cổ vai gáy, đau lưng, đau cột sống dễ xuất hiện hoặc nặng hơn.

Để phòng tránh, cần chú ý tư thế lao động, sinh hoạt đúng cách, thường xuyên vận động nhẹ, thực hiện các bài kéo giãn cơ, duy trì thói quen tập luyện như đi bộ, bơi lội để giữ cho xương khớp dẻo dai.

5 việc nên làm để bảo vệ sức khỏe ngày Tết

Tết đến, cảnh giác 4 bệnh lý dễ tái phát nếu ăn uống thiếu kiểm soát - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Không ăn nhiều dầu mỡ

Không ăn nhiều những món được chế biến với hàm lượng dầu mỡ, chất béo cao và gia vị cay nóng. Bởi những món ăn này thường gây gia tăng áp lực cho hệ tiêu hóa, làm tăng nguy cơ ợ nóng và trào ngược axit dạ dày. Đặc biệt, những món chiên xào nhiều dầu mỡ thường sẽ mất nhiều thời gian tiêu hóa hơn nên dễ gây ra tình trạng đầy bụng, khó tiêu và chán ăn.

Không bỏ bữa

Thời điểm nghỉ Tết nhiều người thường có thói quen ngủ nướng nên hay có tình trạng bỏ bữa. Cũng có khi vì mải mê với các cuộc vui chơi giải trí, mua sắm cuối năm khiến ta quên mất cơ thể cần được bổ sung năng lượng đúng giờ. Điều này cũng là nguyên nhân dẫn tới chứng rối loạn tiêu hóa.

Không nên ăn quá no

Mâm cao cỗ đầy hấp dẫn ngày Tết thường khiến chúng ta chiều chuộng dạ dày bằng cách ăn nhiều hơn mức cần thiết. Hệ quả là hàng loạt triệu chứng khó chịu như buồn nôn, đau bụng, ợ nóng, khó tiêu,... thường xuyên xảy ra.

Không ăn đồ tích trữ đã để quá lâu 

Đồ ăn khi đã chế biến chỉ nên bảo quản trong tủ lạnh từ 1 - 2 ngày, nếu để quá lâu sẽ bị biến chất và nhiễm khuẩn. Bên cạnh đó, những món nấu lại nhiều lần cũng bị mất chất dinh dưỡng.

Không uống nhiều bia rượu

Nếu tiêu thụ quá nhiều rượu bia cùng với các món ăn giàu chất béo và đạm đường sẽ rất có hại cho sức khỏe. Việc lạm dụng uống rượu bia ngày Tết hoặc bất kỳ ngày nào trong năm rất dễ khiến người uống mắc các bệnh liên quan đến đường tiêu hoá, tổn thương gan, viêm dạ dày cấp, viêm tuỵ cấp...

