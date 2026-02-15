Tết đến, cảnh giác 4 bệnh lý dễ tái phát nếu ăn uống thiếu kiểm soát
GĐXH - Để Tết vui khỏe, mỗi người cần nâng cao cảnh giác với các bệnh thường gặp, lắng nghe cơ thể và đi khám kịp thời khi xuất hiện triệu chứng bất thường.
4 bệnh lý thường gặp trong dịp Tết, cần chủ động phòng ngừa
Tết là thời điểm sinh hoạt và ăn uống của nhiều gia đình thường bị xáo trộn: ăn nhiều đạm, đồ dầu mỡ, bánh kẹo ngọt, uống nhiều rượu bia nhưng lại ít vận động, nghỉ ngơi không đầy đủ. Những thay đổi này không chỉ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mà còn làm nặng thêm các bệnh mạn tính sẵn có.
Bệnh đường tiêu hóa
Chế độ ăn uống “thất thường” trong ngày Tết như ăn quá nhiều chất đạm, ăn không đúng bữa, lạm dụng rượu bia, cà phê, đồ cay nóng, bánh kẹo ngọt, ít vận động… khiến các bệnh đường tiêu hóa gia tăng. Thường gặp nhất là rối loạn tiêu hóa, đầy bụng, khó tiêu, đau dạ dày, ngộ độc thực phẩm, tăng men gan.
Để bảo vệ hệ tiêu hóa, cần ăn uống điều độ, không ăn quá no, hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ và rượu bia, chỉ sử dụng thực phẩm rõ nguồn gốc. Nên bổ sung đủ chất xơ, duy trì vận động nhẹ nhàng mỗi ngày. Người có bệnh tiêu hóa mạn tính cần tuân thủ đơn thuốc và chế độ ăn theo hướng dẫn của bác sĩ để tránh bệnh tiến triển nặng hơn.
Bệnh đường hô hấp
Thời tiết giao mùa, không khí lạnh, cùng việc dọn dẹp nhà cửa khiến nhiều người tiếp xúc với bụi, mạt nhà, phấn hoa từ cây cảnh, hoa chơi Tết… dễ làm nặng thêm các bệnh dị ứng và hô hấp như viêm mũi dị ứng, viêm da, cảm cúm.
Để phòng ngừa, cần giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, vệ sinh mũi họng bằng nước muối sinh lý. Khi ra ngoài nên đeo khẩu trang, kính chống bụi, giữ ấm cơ thể, hạn chế đến nơi đông người và tránh tụ tập không cần thiết.
Bệnh lý tim mạch
Ăn uống thiếu kiểm soát, nghỉ ngơi không hợp lý, ít vận động, sử dụng nhiều rượu bia, thuốc lá trong dịp Tết làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nguy hiểm như tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim.
Người có bệnh tim mạch cần đặc biệt chú ý nghỉ ngơi, ăn uống lành mạnh, tránh thức khuya, không tham gia các hoạt động kéo dài gây quá sức. Việc dùng thuốc phải đều đặn, đúng giờ, tuyệt đối không tự ý ngưng thuốc dù chỉ vài ngày.
Bệnh lý cơ xương khớp
Cuối năm bận rộn với dọn dẹp, mua sắm, di chuyển nhiều khiến các vấn đề cơ xương khớp như đau cổ vai gáy, đau lưng, đau cột sống dễ xuất hiện hoặc nặng hơn.
Để phòng tránh, cần chú ý tư thế lao động, sinh hoạt đúng cách, thường xuyên vận động nhẹ, thực hiện các bài kéo giãn cơ, duy trì thói quen tập luyện như đi bộ, bơi lội để giữ cho xương khớp dẻo dai.
5 việc nên làm để bảo vệ sức khỏe ngày Tết
Không ăn nhiều dầu mỡ
Không ăn nhiều những món được chế biến với hàm lượng dầu mỡ, chất béo cao và gia vị cay nóng. Bởi những món ăn này thường gây gia tăng áp lực cho hệ tiêu hóa, làm tăng nguy cơ ợ nóng và trào ngược axit dạ dày. Đặc biệt, những món chiên xào nhiều dầu mỡ thường sẽ mất nhiều thời gian tiêu hóa hơn nên dễ gây ra tình trạng đầy bụng, khó tiêu và chán ăn.
Không bỏ bữa
Thời điểm nghỉ Tết nhiều người thường có thói quen ngủ nướng nên hay có tình trạng bỏ bữa. Cũng có khi vì mải mê với các cuộc vui chơi giải trí, mua sắm cuối năm khiến ta quên mất cơ thể cần được bổ sung năng lượng đúng giờ. Điều này cũng là nguyên nhân dẫn tới chứng rối loạn tiêu hóa.
Không nên ăn quá no
Mâm cao cỗ đầy hấp dẫn ngày Tết thường khiến chúng ta chiều chuộng dạ dày bằng cách ăn nhiều hơn mức cần thiết. Hệ quả là hàng loạt triệu chứng khó chịu như buồn nôn, đau bụng, ợ nóng, khó tiêu,... thường xuyên xảy ra.
Không ăn đồ tích trữ đã để quá lâu
Đồ ăn khi đã chế biến chỉ nên bảo quản trong tủ lạnh từ 1 - 2 ngày, nếu để quá lâu sẽ bị biến chất và nhiễm khuẩn. Bên cạnh đó, những món nấu lại nhiều lần cũng bị mất chất dinh dưỡng.
Không uống nhiều bia rượu
Nếu tiêu thụ quá nhiều rượu bia cùng với các món ăn giàu chất béo và đạm đường sẽ rất có hại cho sức khỏe. Việc lạm dụng uống rượu bia ngày Tết hoặc bất kỳ ngày nào trong năm rất dễ khiến người uống mắc các bệnh liên quan đến đường tiêu hoá, tổn thương gan, viêm dạ dày cấp, viêm tuỵ cấp...
Cấp cứu khẩn nữ sinh bị tai nạn giao thông ngày 27 TếtY tế - 37 phút trước
Ngày 14/2 (27 Tết), Bệnh viện 19-8 Bộ Công an tiếp nhận 43 ca cấp cứu, trong đó cấp cứu khẩn nữ bệnh nhân bị tai nạn giao thông.
Người có cholesterol cao ăn Tết thế nào để không tăng mỡ máu? Chuyên gia chỉ rõ nguyên tắc lựa chọn thực phẩmSống khỏe - 3 giờ trước
GĐXH - Không cần kiêng khem tuyệt đối, người rối loạn mỡ máu vẫn có thể ăn Tết an toàn nếu biết ưu tiên thực phẩm có lợi cho chuyển hóa cholesterol và kiểm soát khẩu phần hợp lý.
Tai nạn pháo nổ dịp Tết: Nhiều ca dập nát bàn tay, bác sĩ cảnh báo khẩnMẹ và bé - 3 giờ trước
GĐXH - Mỗi dịp Tết Nguyên đán, tai nạn do pháo nổ, đặc biệt là pháo tự chế lại có xu hướng gia tăng, để lại những thương tích nặng nề, thậm chí ảnh hưởng suốt đời. Đáng lo ngại, không ít nạn nhân là thanh thiếu niên.
Đang về quê đón Tết, nhiều y, bác sĩ quay lại viện vì ca ghép ganY tế - 4 giờ trước
Khi đang trên đường về quê đón Tết, nhiều y bác sĩ lập tức quay lại bệnh viện thực hiện ca ghép gan cứu sống bệnh nhân nguy kịch.
Nam thanh niên bị nhóm 8 đối tượng chặn chém, cướp sạch tài sản khi đang trên đường về quê ăn TếtSống khỏe - 5 giờ trước
Đang trên hành trình về quê ăn tết, anh T. bất ngờ rơi vào "ác mộng" khi bị nhóm 8 người vây ráp, dùng hung khí truy sát đến cùng để cướp tài sản.
Hiệp hội Y khoa Mỹ: Uống 2 loại nước mỗi ngày, giảm tới 18% nguy cơ mắc chứng mất trí nhớSống khỏe - 5 giờ trước
Duy trì uống một vài tách trà hoặc cà phê mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.
Bảng xếp hạng dinh dưỡng của các loại hạt: Thứ hạt nhiều người dùng nhất trong ngày Tết lại được xếp cuối cùngSống khỏe - 7 giờ trước
Bạn đã chọn đúng loại hạt cho mình chưa? Bạn có ăn quá nhiều không?
Đốt vàng mã, thắp nhang ngày Tết tránh ảnh hưởng sức khoẻSống khỏe - 11 giờ trước
Khói từ việc đốt vàng mã và thắp nhang (thắp hương) không chỉ đơn thuần là mùi hương đặc trưng của ngày Tết.
Bí quyết giúp bạn thoải mái ăn Tết mà cơ thể không gây tích mỡ, tăng cânSống khỏe - 13 giờ trước
GĐXH - Chỉ cần thay đổi cách chọn món và điều chỉnh ăn uống hợp lý, bạn vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn hương vị Tết mà cơ thể luôn nhẹ nhõm, khỏe mạnh.
9 thực phẩm không nên để tủ lạnh dịp Tết: Cứ tưởng giữ tươi lâu, ai ngờ lại làm mất sạch dinh dưỡngBệnh thường gặp - 22 giờ trước
GĐXH - Tủ lạnh không phải “cứu tinh” của mọi loại thực phẩm. Có ít nhất 9 thực phẩm không nên để trong tủ lạnh gồm: bánh mì, khoai tây, hành tây, tỏi, cà chua, chuối, mật ong, cà phê và dưa hấu chưa cắt. Việc bảo quản sai cách, đặc biệt trong dịp Tết tích trữ nhiều đồ ăn, có thể khiến thực phẩm mất dinh dưỡng, biến đổi hương vị và nhanh hỏng hơn bạn nghĩ.
Cấp cứu cận Tết: Người đàn ông 57 tuổi ở Hà Nội chấn thương nặng ở tay do chặt thịt gàY tế
GĐXH - Bệnh viện E vừa tiếp nhận một người bệnh nam, 57 tuổi, ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng chảy máu nhiều, bàn tay được băng tạm.