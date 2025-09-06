Bị bạn trai bỏ rơi ở nhà hàng sang, cô gái phải tự thanh toán hơn 300 triệu đồng

Theo truyền thông địa phương, hôm 28/8, người đàn ông này mời bạn gái tới nhà hàng Man Wah, trong khách sạn Mandarin Oriental ở Hong Kong (Trung Quốc).

Hóa đơn lên tới 84.453 đôla Hong Kong. Ảnh: Mustshare SG

Để thể hiện sự hào phóng và lãng mạn, anh ta liên tục gọi những món đắt đỏ nhất trong thực đơn, từ rượu vang thượng hạng đến hải sản quý hiếm.

Tuy nhiên, khi nhân viên mang hóa đơn trị giá hơn 84.453 đôla Hong Kong (312 triệu đồng) ra bàn, người đàn ông bất ngờ đứng dậy, viện cớ “ra ngoài nghe điện thoại” rồi lặng lẽ biến mất.

Vì không thể tự chi trả số tiền khổng lồ trên hóa đơn, cô gái buộc phải gọi điện "cầu cứu" một người bạn.

Sau đó, cô tới cơ quan chức năng trình báo. Tại đây, cô cho biết cả hai quen nhau khoảng một năm trước thông qua ứng dụng hẹn hò, và người đàn ông này tự giới thiệu là luật sư.

Chỉ một ngày sau, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm. Theo thông tin điều tra ban đầu, người đàn ông này mới ra tù sau gần 3 năm thụ án vì tội tấn công tình dục.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra. Người đàn ông có thể đối mặt với các cáo buộc hình sự nghiêm trọng về hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Các chuyên gia pháp lý cho biết, nếu bị kết án, anh ta có thể phải ngồi tù và bồi thường dân sự.

Sự việc nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự thương cảm với người phụ nữ, đồng thời phẫn nộ trước hành vi lừa đảo của người đàn ông.

Một cư dân mạng bình luận: “Tiền có thể mất nhưng sự tổn thương khi bị bỏ rơi như vậy chắc chắn sẽ còn ám ảnh rất lâu”.