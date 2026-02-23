Bị loại khỏi danh sách thừa kế, tôi không ngờ mình lại 'đổi đời' theo cách này

Thế nhưng, điều xảy ra sau đó khiến tôi hiểu rằng đôi khi giá trị của sự thừa kế không nằm ở tiền bạc, mà nằm ở tình thân và cách con người đối xử với nhau sau những biến cố lớn của cuộc đời.

Bài viết dưới đây là chia sẻ của cô Tâm (43 tuổi, Trung Quốc), đang thu hút nhiều sự quan tâm trên nền tảng Toutiao.

Tuổi thơ em trai luôn được cưng chiều

Tôi là chị cả trong gia đình có hai chị em. Khi tôi lên 6 tuổi, mẹ sinh thêm em trai tên Gia Khương.

Là con út nên từ nhỏ em luôn nhận được sự yêu thương và chiều chuộng đặc biệt từ gia đình.

Sự bao bọc quá mức khiến tính cách của Gia Khương dần trở nên bướng bỉnh và thích làm theo ý mình. Khi lớn hơn, em ngày càng khó bảo, thường xuyên cãi lời cha mẹ.

Mới học hết lớp 11, em quyết định bỏ học bất chấp sự khuyên ngăn của cả nhà. Sau đó, Gia Khương rời đi theo bạn bè và gần như mất liên lạc.

Điều này trở thành nỗi lo lớn khiến mẹ tôi buồn phiền suốt nhiều năm.

Những năm tháng vay nợ chăm mẹ bệnh nặng

Đầu năm 2015, mẹ tôi phát hiện mắc bệnh nặng. Trong giai đoạn khó khăn nhất, vợ chồng tôi là người trực tiếp chăm sóc bà mỗi ngày.

Chúng tôi vừa làm việc để kiếm tiền, vừa thay nhau túc trực tại bệnh viện. Cuộc sống gần như chỉ xoay quanh việc điều trị cho mẹ.

Chi phí chữa bệnh ngày càng tăng, buộc chúng tôi phải vay mượn khắp nơi.

Tổng số tiền vay để chữa trị lên tới 300.000 NDT, một khoản nợ lớn vượt quá khả năng tài chính của gia đình.

Dù áp lực nặng nề, tôi chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc, chỉ mong kéo dài thêm thời gian cho mẹ.

Hoàn tất thủ tục thừa kế, Gia Khương rời đi và tiếp tục cắt đứt liên lạc. Trong khi đó, vợ chồng tôi phải đối mặt với áp lực trả nợ kéo dài. Ảnh minh họa

Công bố di chúc: Toàn bộ tài sản thừa kế thuộc về em trai

Sau bốn năm chống chọi với bệnh tật, mẹ qua đời vào năm 2019. Trong ngày lo hậu sự, tôi bất ngờ gặp lại Gia Khương sau nhiều năm xa cách.

Không lâu sau, luật sư mời hai chị em đến công bố di chúc. Điều khiến tôi chết lặng là toàn bộ tài sản mẹ để lại gồm một căn nhà và sổ tiết kiệm trị giá 500.000 NDT đều được trao quyền thừa kế cho em trai.

Tôi không nhận được bất kỳ phần thừa kế nào.

Dù có chút hụt hẫng, tôi vẫn lựa chọn tôn trọng quyết định của mẹ. Tôi tin rằng điều quan trọng nhất là mình đã làm tròn bổn phận người con, chứ không phải giá trị tài sản được thừa kế.

Hoàn tất thủ tục thừa kế, Gia Khương rời đi và tiếp tục cắt đứt liên lạc. Trong khi đó, vợ chồng tôi phải đối mặt với áp lực trả nợ kéo dài.

Cuộc sống trở lại những ngày tháng chật vật, nhưng tôi chưa từng hối hận vì những gì mình đã làm cho mẹ.

Ba năm trôi qua, tôi dần nghĩ rằng mối quan hệ chị em có lẽ sẽ mãi xa cách.

Em trai trở về với món quà bất ngờ

Cuối năm 2022, khi đang ở nhà, tôi nghe tiếng chuông cửa. Người đứng trước mặt chính là Gia Khương.

Sau vài câu hỏi thăm, em đưa cho tôi một chiếc túi nặng và nói muốn gửi 1 triệu NDT để giúp vợ chồng tôi trả khoản nợ từng vay chữa bệnh cho mẹ.

Tôi vô cùng bất ngờ. Gia Khương kể rằng sau khi rời nhà, em từng thất bại trong kinh doanh, phải bôn ba nhiều nơi trước khi gây dựng lại sự nghiệp. Những trải nghiệm đó khiến em nhận ra trách nhiệm của mình với gia đình.

Em trở về không chỉ để bù đắp mà còn để xin lỗi vì đã vắng mặt trong quãng thời gian mẹ bệnh nặng.

Khi giá trị thừa kế không còn nằm ở tiền bạc

Cuộc trò chuyện hôm ấy kéo dài rất lâu. Gia Khương chia sẻ rằng hiện em đã sở hữu một chuỗi nhà hàng và cuộc sống ổn định hơn trước.

Không chỉ giúp chúng tôi trả hết nợ, em còn xây cho gia đình tôi một căn nhà mới khang trang hơn. Các con tôi cũng được em hứa hỗ trợ chi phí học tập trong tương lai.

Khi câu chuyện được chia sẻ với hàng xóm, ai cũng nói vợ chồng tôi mới là người hạnh phúc nhất làng. Bởi sau tất cả, phần thừa kế quý giá nhất không phải là tài sản, mà là sự trưởng thành, sự đoàn tụ và tình thân được hàn gắn.

Nhìn lại hành trình đã qua, tôi hiểu rằng đôi khi việc không nhận được thừa kế lại mở ra một món quà lớn hơn đó là sự bình yên trong lòng và tình cảm gia đình trọn vẹn sau những năm tháng thử thách.