Bí mật sức khỏe từ hoa và quả đậu biếc
Hoa đậu biếc được nhiều người ưa chuộng nhờ sắc xanh đặc trưng và khả năng tạo màu tự nhiên cho thực phẩm. Không chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ, hoa đậu biếc còn có nhiều công dụng đối với sức khỏe.
Hạt đậu biếc: Không nên ăn
Theo các nghiên cứu, hạt đậu biếc chứa khoảng 12% dầu, có thể gây ngộ độc nếu nuốt phải, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ và người có sức đề kháng kém. Triệu chứng thường gặp là nôn mửa, tiêu chảy. Vì vậy, hạt đậu biếc không được khuyến khích dùng làm thực phẩm.
Hoa đậu biếc: Nhiều lợi ích cho sức khỏe
Tạo màu thực phẩm tự nhiên
Hoa đậu biếc chứa hợp chất anthocyanin, được sử dụng để nhuộm màu xanh biếc cho các món ăn, vừa đẹp mắt vừa an toàn hơn phẩm màu công nghiệp.
Ngăn ngừa lão hóa, hỗ trợ giảm cân
Các hoạt chất trong hoa giúp tăng cường lưu thông máu, làm chậm quá trình lão hóa da và giảm tình trạng rụng tóc. Đặc biệt, anthocyanin có khả năng hạn chế tích tụ mỡ nội tạng, nhờ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng.
Phòng ngừa ung thư
Hợp chất chống oxy hóa trong hoa giúp bảo vệ tế bào, ngăn chặn sự phát triển của gốc tự do và hỗ trợ bệnh nhân trong quá trình xạ trị.
Tăng cường miễn dịch và kháng khuẩn
Một số nghiên cứu cho thấy, hoa đậu biếc có tác dụng nâng cao sức đề kháng, ức chế một số vi khuẩn gây hại như E.coli.
Bảo vệ tim mạch
Hoa đậu biếc giúp máu lưu thông tốt hơn, hỗ trợ điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và bệnh mạch vành.
Hỗ trợ bệnh nhân tiểu đường
Chiết xuất từ hoa có thể kích thích cơ thể tiết insulin, góp phần ổn định đường huyết.
Cải thiện thị lực
Việc tăng cường lưu thông máu giúp hạn chế các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể hay tổn thương võng mạc.
An thần, hỗ trợ tâm lý
Một số tài liệu truyền thống, đặc biệt từ Ấn Độ cho rằng, hoa đậu biếc có tác dụng thư giãn, giảm căng thẳng, tuy nhiên điều này vẫn cần thêm nghiên cứu.
Giúp thư giãn cơ thể
Màu xanh dịu nhẹ của hoa cùng các hợp chất tự nhiên có thể mang lại cảm giác thoải mái, an yên sau mệt mỏi.
Lưu ý khi sử dụng
Mặc dù có nhiều lợi ích, hoa đậu biếc không nên dùng quá nhiều. Liều lượng khuyến nghị là 1-2 hoa khô mỗi ngày. Một số trường hợp cần tránh sử dụng gồm: phụ nữ mang thai, người đang trong kỳ kinh nguyệt, bệnh nhân chuẩn bị phẫu thuật hoặc đang dùng thuốc chống đông máu.
Nếu xuất hiện triệu chứng bất thường trong quá trình sử dụng, cần ngừng ngay và tham khảo ý kiến bác sĩ.
Hoa đậu biếc là món quà thiên nhiên vừa đẹp vừa có giá trị sức khỏe, nhưng chỉ thật sự phát huy tác dụng khi được sử dụng đúng cách và liều lượng hợp lý.
Những dấu hiệu quan trọng gợi ý nhồi máu cơ tim cấpBệnh thường gặp - 17 giờ trước
Nhồi máu cơ tim cấp là bệnh lý nguy hiểm có khả năng gây tử vong cao nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
Không chỉ là dáng cao gầy, tay chân dài bất thường: Hội chứng Marfan tiềm ẩn biến chứng tim mạch gây tử vongBệnh thường gặp - 17 giờ trước
GĐXH - Hội chứng Marfan ảnh hưởng đến tim, mắt, xương khớp và có thể gây tử vong nếu không phát hiện sớm. Infographic dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn.
Cậu bé 7 tuổi chỉ nặng 8kg với căn bệnh hiếm gặp và lời cảnh tỉnh về tầm soát bệnh cho trẻBệnh thường gặp - 19 giờ trước
GĐXH - Hành trình chống chọi bệnh ruột búi hiếm gặp của bé Tiến Minh 7 tuổi là lời cảnh tỉnh, nhắc cha mẹ quan tâm hơn đến việc khám tầm soát sức khỏe cho trẻ.
Giải pháp hỗ trợ bảo vệ màng lọc cầu thận, phòng ngừa nguy cơ suy thậnSống khỏe - 20 giờ trước
Một thực tế ít người để ý là tuổi càng cao, màng lọc cầu thận càng suy giảm, từ đó làm giảm chức năng lọc và tăng nguy cơ suy thận. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ cơ chế của màng lọc cầu thận, các dấu hiệu cảnh báo, hậu quả lâu dài và giải pháp hỗ trợ bảo vệ thận hiệu quả.
Ăn đu đủ chín đừng vứt hạt: Đây là công dụng tuyệt vời, rất nhiều người chưa biếtSống khỏe - 20 giờ trước
GĐXH - Khi ăn đu đủ, mọi người đều bỏ hạt đi mà không biết rằng, hạt đu đủ có khả năng phòng và chữa rất nhiều bệnh.
Đi khám vì mệt mỏi, bác sĩ phát hiện khối u di động trong tim người phụ nữBệnh thường gặp - 23 giờ trước
GĐXH - Trường hợp u nhầy của bà Hương nếu không điều trị, khối u có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng như hẹp giả van hai lá do khối u lấp lỗ van, tắc mạch dẫn đến đột quỵ...
10 thói quen xấu khi đi bộ âm thầm phá hủy khớpBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Đi bộ tốt cho sức khỏe, nhưng nếu mắc 10 thói quen xấu này, khớp của bạn có thể bị tổn thương nghiêm trọng theo thời gian.
Một học sinh ở Hà Nội được BHYT trả phí khám chữa bệnh gần 1 tỷ đồngY tế - 1 ngày trước
Mắc căn bệnh bạch cầu dạng nguyên bào, một số bệnh võng mạc, viêm phổi..., một học sinh ở Hà Nội được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh tới gần 1 tỷ đồng chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025.
10 mối nguy hiểm khủng khiếp của việc nhịn tiểu: Coi chừng đột quỵ, nhồi máu cơ tim!Bệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - 10 mối nguy hiểm đáng sợ của việc nhịn tiểu: không chỉ là viêm bàng quang! Nó có thể gây hại cho hệ tim mạch và thậm chí dẫn đến suy thận.
Cấp cứu vì uống hoa đu đủ đực ngâm mật ong nâng cao sức khỏeSống khỏe - 1 ngày trước
Dùng hoa đu đủ đực ngâm mật ong để cải thiện sức khỏe và không đi bệnh viện khám tổng quát, ông L. đã bị suy gan cấp, men gan tăng cả nghìn lần.
10 thói quen xấu khi đi bộ âm thầm phá hủy khớpBệnh thường gặp
GĐXH - Đi bộ tốt cho sức khỏe, nhưng nếu mắc 10 thói quen xấu này, khớp của bạn có thể bị tổn thương nghiêm trọng theo thời gian.