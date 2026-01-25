Tế bào ung thư 'thích' gì nhất? 4 nhóm thực phẩm người Việt cần hạn chế để giảm nguy cơ mắc bệnh

Nhiều quan niệm cho rằng tế bào ung thư có “thức ăn ưa thích” và chỉ cần tránh một số thực phẩm là có thể “bỏ đói” ung thư. Thực tế, không có loại thực phẩm nào nuôi trực tiếp hay tiêu diệt hoàn toàn tế bào ung thư, tuy nhiên một số nhóm thực phẩm có thể tạo môi trường thuận lợi cho ung thư hình thành và phát triển nếu sử dụng thường xuyên, kéo dài.

Ngăn ngừa tế bào ung thư: 4 nhóm thực phẩm cần hạn chế

Thực phẩm nhiều đường tinh luyện

Đường không phải là “thức ăn riêng” của tế bào ung thư, nhưng chế độ ăn nhiều đường có thể gián tiếp làm tăng nguy cơ mắc ung thư.

Giải thích về điều này, các chuyên gia cho rằng khi cơ thể nạp quá nhiều carbohydrate tinh chế (đường, bánh kẹo, nước ngọt), nồng độ insulin trong máu tăng cao, kéo theo sự gia tăng của IGF-1 (Insulin-like Growth Factor 1) – một yếu tố được chứng minh có liên quan đến sự tăng sinh và ức chế chết theo chương trình của tế bào.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, chế độ ăn nhiều đường và năng lượng rỗng có thể làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng, ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, đặc biệt khi đi kèm thừa cân, béo phì.

Thực phẩm muối chua, lên men mặn

Các thực phẩm muối chua truyền thống như cà muối, dưa muối, cá muối… nếu sử dụng thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ ung thư. Nguyên nhân là do hàm lượng nitrit/nitrat cao, khi vào cơ thể có thể chuyển hóa thành nitrosamine – hợp chất đã được chứng minh có khả năng gây ung thư.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ nhiều thực phẩm muối chua liên quan chặt chẽ đến nguy cơ ung thư dạ dày, đặc biệt là các thể ung thư tiến triển nhanh.

Thịt đỏ và thịt chế biến sẵn

Ăn quá nhiều thịt đỏ (thịt bò, thịt cừu, thịt lợn) và đặc biệt là thịt chế biến sẵn (xúc xích, thịt hun khói, thịt muối) đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm có nguy cơ gây ung thư.

Các cơ chế được ghi nhận gồm: Sinh ra các hợp chất gây viêm và stress oxy hóa khi tiêu hóa; hình thành các chất gây ung thư trong quá trình chế biến ở nhiệt độ cao; làm thay đổi hệ vi sinh đường ruột; nhóm thực phẩm này liên quan rõ rệt đến ung thư đại trực tràng, và có thể góp phần làm tăng nguy cơ một số ung thư khác.

Thực phẩm bị mốc

Các thực phẩm bị mốc như gạo mốc, lạc mốc, ngô mốc, bánh mì mốc tuyệt đối không nên sử dụng. Nấm mốc có thể sinh ra aflatoxin – một trong những chất gây ung thư mạnh nhất, đặc biệt liên quan đến ung thư gan.

Aflatoxin không bị phá hủy hoàn toàn bởi nhiệt độ nấu nướng thông thường, do đó việc “cắt bỏ phần mốc” vẫn tiềm ẩn nguy cơ cao cho sức khỏe.

Cần làm gì để ngăn ngừa tế bào ung thư?

Chuyên gia y tế khuyến cáo, bạn không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ ung thư, nhưng bạn có thể giảm nguy cơ mắc bệnh bằng những việc làm cụ thể sau:

Thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng: Cố gắng bổ sung nhiều rau, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt trong chế độ ăn uống của bạn. Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đường, thịt đỏ và thịt chế biến sẵn.

Sàng lọc ung thư: Một số xét nghiệm, như phết tế bào cổ tử cung và nội soi đại tràng, có thể phát hiện các tế bào bất thường trước khi chúng có cơ hội chuyển thành ung thư. Các sàng lọc khác, như chụp X-quang tuyến vú, có thể phát hiện các tế bào ung thư khu trú trước khi chúng bắt đầu di căn.

Không lạm dụng rượu bia: Các loại đồ uống có cồn như rượu có chứa ethanol làm tăng nguy cơ ung thư theo thời gian. Rượu nên được giới hạn ở mức một ly mỗi ngày đối với phụ nữ và hai ly đối với nam giới.

Tránh thuốc lá: Tại Hoa Kỳ, cứ 3 trường hợp tử vong do ung thư thì có 1 trường hợp do hút thuốc. Thuốc lá gây hại baogồm cả xì gà, thuốc lá điếu, tẩu và các sản phẩm thuốc lá không khói.

Tập thể dục đều đặn: Ít hoạt động thể chất có thể làm tăng nguy cơ ung thư. Cố gắng tập thể dục cường độ vừa phải ít nhất 150 phút hoặc vận động mạnh 75 phút mỗi tuần.