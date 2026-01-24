Mới nhất
Nghẹt thở cứu sản phụ nguy kịch do tiền sản giật nặng tại Ninh Bình

Thứ bảy, 13:40 24/01/2026 | Y tế
GĐXH - Một sản phụ mang thai 38 tuần tại Ninh Bình rơi vào tình trạng nguy kịch do tiền sản giật nặng, biến chứng suy tim cấp và phù phổi cấp vừa được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cấp cứu, phẫu thuật thành công, kịp thời cứu sống cả mẹ và thai nhi.

Ngày 24/1, thông tin với phóng viên, đại diện Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa cấp cứu và phẫu thuật thành công một trường hợp sản phụ nguy kịch do tiền sản giật nặng, biến chứng suy tim cấp và phù phổi cấp, qua đó kịp thời cứu sống cả mẹ và thai nhi trong tình trạng hết sức nguy hiểm.

Theo đó, sản phụ là T.T.A (SN 1986, trú tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) được người nhà đưa vào bệnh viện trong tình trạng khó thở nhiều, thở gắng sức, vã mồ hôi, tay chân lạnh, phù hai chi dưới. Thai phụ đang mang thai tuần thứ 38, con lần hai, có tiền sử mổ lấy thai.

Qua thăm khám khẩn cấp, các bác sĩ ghi nhận sản phụ có huyết áp rất cao, lên tới 180/120 mmHg, mạch nhanh 130 lần/phút, biểu hiện suy hô hấp nặng. Kết quả siêu âm tim và chụp X-quang phổi tại giường cho thấy sản phụ bị phù phổi cấp và suy tim cấp. Tim thai yếu, nguy cơ tử vong cho cả mẹ và con rất cao nếu không được xử trí kịp thời.

Trước tình huống đặc biệt nguy cấp, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã kích hoạt báo động đỏ, tổ chức hội chẩn khẩn cấp liên chuyên khoa và liên viện với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Các chuyên khoa Cấp cứu, Gây mê – Hồi sức, Hồi sức tích cực, Sản khoa và Tim mạch nhanh chóng thống nhất chẩn đoán: suy hô hấp độ II–III, phù phổi cấp, suy tim cấp/ thai 38 tuần con lần hai – tiền sản giật nặng/ sẹo mổ lấy thai cũ.

Cứu sản phụ tiền sản giật nặng tại Ninh Bình: Ca cấp cứu kịp thời thành công - Ảnh 1.

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cấp cứu kịp thời sản phụ nguy kịch do tiền sản giật nặng, cứu sống cả mẹ và con.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định vừa hồi sức tích cực cho sản phụ, vừa tiến hành phẫu thuật lấy thai khẩn cấp nhằm cứu thai nhi và giảm gánh nặng tuần hoàn cho người mẹ.

Ca phẫu thuật được triển khai khẩn trương, an toàn do BS.CKI Trần Văn Hiến – Phó trưởng khoa Đẻ, trưởng kíp trực sản phụ khoa và BS.CKI Vũ Văn Minh trực tiếp thực hiện. Bé trai nặng 2.500g được đưa ra khỏi bụng mẹ trong tình trạng suy hô hấp sau sinh và nhanh chóng được đội ngũ bác sĩ khoa Sơ sinh hồi sức tích cực. Sau can thiệp kịp thời, trẻ đã tự thở, khóc tốt và được chuyển về Khoa Sơ sinh tiếp tục theo dõi, chăm sóc.

Sau phẫu thuật, sản phụ được điều trị tích cực với thở máy, kiểm soát huyết áp, điều trị suy tim và theo dõi sát các chỉ số hô hấp – tuần hoàn. Sau 2 ngày điều trị, tình trạng phù phổi cải thiện rõ rệt, sản phụ đã cai được máy thở, sức khỏe dần ổn định. Hiện bệnh nhân được chuyển tuyến trên để tiếp tục điều trị chuyên sâu về tim mạch. Trẻ sơ sinh hiện ổn định, tự bú bình tốt.

Bác sĩ CKI Trần Văn Hiến cho biết: "Đây là trường hợp biến chứng sản khoa đặc biệt nghiêm trọng, diễn biến rất nhanh, nguy cơ tử vong cao. Thành công của ca cấp cứu là kết quả của sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa, thể hiện năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình".

Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai cần khám thai định kỳ đầy đủ, theo dõi chặt chẽ huyết áp, đặc biệt trong những tháng cuối thai kỳ. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như phù nhiều, đau đầu, hoa mắt, khó thở, tăng huyết áp…, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi.

