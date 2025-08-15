Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Bị mẹ chồng coi thường vì mẹ tôi thách cưới 100 triệu

Thứ sáu, 21:18 15/08/2025 | Tâm sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Mẹ chồng coi thường từ chuyện tôi có bầu trước khi cưới, đến chuyện gia đình tôi nghèo phải thách cưới lên đến 100 triệu đồng. Bà còn nói số tiền đó tuy nhỏ đối với nhà trai nhưng nó là thước đo liêm sỉ của gia đình tôi…

Tôi mới cưới chồng nhưng khá mệt mỏi. Khi chúng tôi yêu nhau, gia đình chồng đã không đồng ý vì không môn đăng hộ đối. Nhà chồng tôi có điều kiện, lại ở Hà Nội trong khi gia đình tôi ở quê, bố mẹ làm nông. Đến khi tôi có bầu thì bố mẹ chồng mới miễn cưỡng đồng ý cho cưới.

Lúc đầu, mẹ tôi có ý định không đòi thách cưới nhưng họ hàng phản đối vì phải để nhà trai biết giá trị chứ không phải là tôi cứ thế theo về nhà chồng. Khi nhà trai đến dạm ngõ, ông trưởng họ phía nhà tôi yêu cầu về sính lễ, trong đó có giá trị tiền mặt là 100 triệu đồng. Hôm đó, nhà trai không phản ứng gì và hôm ăn hỏi mang đủ lễ vật như yêu cầu.

Bị mẹ chồng coi thường vì mẹ tôi thách cưới 100 triệu - Ảnh 1.

Mẹ chồng thỉnh thoảng lại mát mẻ khiến tôi khá tủi thân (ảnh minh họa: AI)

Nhưng khi tôi được cưới hỏi và về sống chung cùng nhà chồng thì mọi chuyện lại đổ lên đầu tôi. Lúc có mặt chồng tôi, mẹ chồng tỏ ra bình thường, có chút quan tâm mẹ con tôi, nhưng khi vắng mặt chồng tôi, bà thỉnh thoảng lại mát mẻ khiến tôi khá tủi thân. Mẹ chồng coi thường từ chuyện tôi có bầu trước khi cưới, đến chuyện gia đình tôi nghèo phải thách cưới lên đến 100 triệu đồng. Bà còn nói số tiền đó tuy nhỏ đối với nhà trai nhưng nó là thước đo liêm sỉ của gia đình tôi…

Đang có bầu mà phải nghe những lời khó nghe của mẹ chồng nhiều khi tôi chỉ biết khóc thầm mà không dám kể với chồng. Tôi luôn tự động viên phải cố gắng, cứ sống chân thành rồi mẹ chồng sẽ hiểu nhưng càng ngày bà càng coi thường. Tôi rất lo lắng nếu tôi cứ mệt mỏi thế này sẽ ảnh hưởng đến cái thai trong bụng. Nhiều lúc tôi muốn bàn với chồng thuê nhà ra ở riêng một thời gian nhưng lại sợ như thế càng làm quan hệ giữa tôi với mẹ chồng căng thẳng.

Tôi phải làm gì để vượt qua giai đoạn khó khăn này, mong mọi người cho tôi lời khuyên.


Con cái nợ đầm đìa, mẹ chồng vẫn giữ khư khư miếng đất rộngCon cái nợ đầm đìa, mẹ chồng vẫn giữ khư khư miếng đất rộng

Thay vì bán bớt đất giúp con trai trả nợ, mẹ chồng lại để chúng tôi tự đối phó với đám đầu gấu, dù đất còn rất nhiều.


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

5 cung hoàng đạo bản lĩnh, tham vọng và luôn muốn vươn lên dẫn đầu

5 cung hoàng đạo bản lĩnh, tham vọng và luôn muốn vươn lên dẫn đầu

5 điều biến phụ nữ sau 50 tuổi thành phiên bản rực rỡ nhất của chính mình

5 điều biến phụ nữ sau 50 tuổi thành phiên bản rực rỡ nhất của chính mình

Cho hàng xóm vay hơn 500 triệu, 4 năm sau tôi bất ngờ có tên trong di chúc và phải hầu tòa

Cho hàng xóm vay hơn 500 triệu, 4 năm sau tôi bất ngờ có tên trong di chúc và phải hầu tòa

Điểm mặt 4 con giáp hay xen vào chuyện người khác, dễ mất bạn vì… lỡ lời

Điểm mặt 4 con giáp hay xen vào chuyện người khác, dễ mất bạn vì… lỡ lời

4 câu hỏi 'nghe ngớ ngẩn' nhưng chỉ trẻ thông minh mới hay hỏi: Cha mẹ đừng vội gạt đi

4 câu hỏi 'nghe ngớ ngẩn' nhưng chỉ trẻ thông minh mới hay hỏi: Cha mẹ đừng vội gạt đi

Cùng chuyên mục

Ly hôn vẫn phải ở chung vì chưa bán được nhà, vợ chồng cũ dở khóc dở cười

Ly hôn vẫn phải ở chung vì chưa bán được nhà, vợ chồng cũ dở khóc dở cười

Tâm sự - 1 giờ trước

Ly hôn lẽ ra phải là dấu chấm hết để mỗi người tìm cho mình một cuộc sống mới. Nhưng với tôi và chồng cũ, dấu chấm ấy lại… treo lơ lửng, vì căn nhà chung vẫn chưa bán được.

Làm 40 mâm cỗ đón quý tử, 3 năm sau chồng chết lặng khi xét nghiệm ADN

Làm 40 mâm cỗ đón quý tử, 3 năm sau chồng chết lặng khi xét nghiệm ADN

Tâm sự - 12 giờ trước

Cuộc đời tôi quả là một trò đùa của số phận. Kể từ ngày nhận kết quả xét nghiệm ADN, tôi cảm thấy nhục nhã và chán chường.

Từ ngày tôi kiếm được ít tiền đi, vợ làm những việc khiến tôi muốn khóc

Từ ngày tôi kiếm được ít tiền đi, vợ làm những việc khiến tôi muốn khóc

Tâm sự - 12 giờ trước

GĐXH - Từ ngày tôi kiếm được ít tiền đi, tôi nhận ra vợ không còn yêu thương mình như trước nữa. Cảm nhận của tôi rất rõ ràng.

Đối xử tệ bạc vì nghĩ mẹ già phân chia tài sản không đều, sau khi bà qua đời, tôi đau đớn khi biết sự thật

Đối xử tệ bạc vì nghĩ mẹ già phân chia tài sản không đều, sau khi bà qua đời, tôi đau đớn khi biết sự thật

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Có những sự việc xảy ra, dù có hối hận, có day dứt nhưng cũng không thể nào quay ngược được thời gian để sửa lại được nữa. Và tôi đang ở trong hoàn cảnh như vậy…

3 con giàu có, nhưng tuổi già tôi vẫn chọn viện dưỡng lão: Lý do khiến ai cũng bất ngờ

3 con giàu có, nhưng tuổi già tôi vẫn chọn viện dưỡng lão: Lý do khiến ai cũng bất ngờ

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Thay vì chờ đợi con cái về chăm sóc, tôi chủ động đưa vợ vào viện dưỡng lão, sống những ngày tuổi già an nhàn bằng chính số tiền mình tích góp.

Hai người ngoại tình: Ba gia đình tan vỡ, một đứa trẻ chưa kịp chào đời và sự thật trớ trêu

Hai người ngoại tình: Ba gia đình tan vỡ, một đứa trẻ chưa kịp chào đời và sự thật trớ trêu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Hai người ngoại tình. Cái giá của nó là 3 gia đình tan vỡ, một đứa trẻ chưa kịp chào đời và 3 đứa trẻ khác sẽ lớn lên trong những gia đình đổ vỡ.

Hoang mang cực độ khi con trai dắt bạn trai về ra mắt

Hoang mang cực độ khi con trai dắt bạn trai về ra mắt

Tâm sự - 2 ngày trước

Con trai tôi tình cảm và hơi yếu đuối từ bé, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến tình huống trớ trêu nó dẫn bạn trai về giới thiệu là người muốn gắn bó cả đời…

Mẹ già tai biến, vợ nhất quyết không chăm, tôi đành ngậm ngùi đưa ra quyết định cay đắng

Mẹ già tai biến, vợ nhất quyết không chăm, tôi đành ngậm ngùi đưa ra quyết định cay đắng

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH – Tôi không biết mình làm thế là đúng hay sai. Cũng không biết tương lai phía trước sẽ như thế nào nhưng hiện tại, tôi vẫn luôn áy náy trong lòng, đầu óc không thực sự thoải mái.

Tưởng tuổi già được quây quần bên cháu, tôi bất ngờ bị 'tiễn' về quê cùng một khoản tiền

Tưởng tuổi già được quây quần bên cháu, tôi bất ngờ bị 'tiễn' về quê cùng một khoản tiền

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Chỉ một khoản tiền gần 300 triệu đồng cùng lời nhắn ngắn ngủi đã khiến tôi tỉnh ngộ, tuổi già chỉ có thể dựa vào chính mình.

Vợ và bạn thân của tôi "vụng trộm" cả năm trời mà tôi không hề hay biết

Vợ và bạn thân của tôi "vụng trộm" cả năm trời mà tôi không hề hay biết

Tâm sự - 2 ngày trước

Sau khi chuyện vụng trộm giữa vợ và bạn thân của tôi vỡ lở, cô ấy không xin tha thứ mà nói trắng ra đã hết tình cảm với tôi, muốn đến với tình nhân.

Xem nhiều

Một câu dặn của chồng về tài sản nếu con cái hỏi trước lúc lâm chung, 3 năm sau cứu trọn tuổi già của vợ

Một câu dặn của chồng về tài sản nếu con cái hỏi trước lúc lâm chung, 3 năm sau cứu trọn tuổi già của vợ

Tâm sự

GĐXH - Trước khi trút hơi thở cuối cùng, chồng bà khẩn thiết căn dặn một điều. Ba năm sau, bà mới hiểu rằng, nhờ giữ trọn lời hứa ấy, tuổi già của mình mới thực sự được tự do.

3 con giàu có, nhưng tuổi già tôi vẫn chọn viện dưỡng lão: Lý do khiến ai cũng bất ngờ

3 con giàu có, nhưng tuổi già tôi vẫn chọn viện dưỡng lão: Lý do khiến ai cũng bất ngờ

Tâm sự
Mẹ già tai biến, vợ nhất quyết không chăm, tôi đành ngậm ngùi đưa ra quyết định cay đắng

Mẹ già tai biến, vợ nhất quyết không chăm, tôi đành ngậm ngùi đưa ra quyết định cay đắng

Tâm sự
Tôi buồn khi biết lý do vì sao chồng nhất quyết không muốn sinh thêm con

Tôi buồn khi biết lý do vì sao chồng nhất quyết không muốn sinh thêm con

Tâm sự
Tưởng tuổi già được quây quần bên cháu, tôi bất ngờ bị 'tiễn' về quê cùng một khoản tiền

Tưởng tuổi già được quây quần bên cháu, tôi bất ngờ bị 'tiễn' về quê cùng một khoản tiền

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top