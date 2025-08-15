Bị mẹ chồng coi thường vì mẹ tôi thách cưới 100 triệu

Tôi mới cưới chồng nhưng khá mệt mỏi. Khi chúng tôi yêu nhau, gia đình chồng đã không đồng ý vì không môn đăng hộ đối. Nhà chồng tôi có điều kiện, lại ở Hà Nội trong khi gia đình tôi ở quê, bố mẹ làm nông. Đến khi tôi có bầu thì bố mẹ chồng mới miễn cưỡng đồng ý cho cưới.

Lúc đầu, mẹ tôi có ý định không đòi thách cưới nhưng họ hàng phản đối vì phải để nhà trai biết giá trị chứ không phải là tôi cứ thế theo về nhà chồng. Khi nhà trai đến dạm ngõ, ông trưởng họ phía nhà tôi yêu cầu về sính lễ, trong đó có giá trị tiền mặt là 100 triệu đồng. Hôm đó, nhà trai không phản ứng gì và hôm ăn hỏi mang đủ lễ vật như yêu cầu.

Mẹ chồng thỉnh thoảng lại mát mẻ khiến tôi khá tủi thân (ảnh minh họa: AI)

Nhưng khi tôi được cưới hỏi và về sống chung cùng nhà chồng thì mọi chuyện lại đổ lên đầu tôi. Lúc có mặt chồng tôi, mẹ chồng tỏ ra bình thường, có chút quan tâm mẹ con tôi, nhưng khi vắng mặt chồng tôi, bà thỉnh thoảng lại mát mẻ khiến tôi khá tủi thân. Mẹ chồng coi thường từ chuyện tôi có bầu trước khi cưới, đến chuyện gia đình tôi nghèo phải thách cưới lên đến 100 triệu đồng. Bà còn nói số tiền đó tuy nhỏ đối với nhà trai nhưng nó là thước đo liêm sỉ của gia đình tôi…

Đang có bầu mà phải nghe những lời khó nghe của mẹ chồng nhiều khi tôi chỉ biết khóc thầm mà không dám kể với chồng. Tôi luôn tự động viên phải cố gắng, cứ sống chân thành rồi mẹ chồng sẽ hiểu nhưng càng ngày bà càng coi thường. Tôi rất lo lắng nếu tôi cứ mệt mỏi thế này sẽ ảnh hưởng đến cái thai trong bụng. Nhiều lúc tôi muốn bàn với chồng thuê nhà ra ở riêng một thời gian nhưng lại sợ như thế càng làm quan hệ giữa tôi với mẹ chồng căng thẳng.