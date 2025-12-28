Mới nhất
Tâm sự

Từ chối căn chung cư 7 tỷ của bố mẹ đẻ khi đang ở nhà thuê, vợ nói một câu khiến tôi lặng người

Chủ nhật, 07:50 28/12/2025 | Tâm sự

GĐXH - Tôi bảo vợ nếu không ở thì cứ nhận lấy để làm tài sản tích lũy cho con, nhưng cô ấy đáp trả một câu khiến tôi lặng người.

Từ chối căn chung cư 7 tỷ của bố mẹ đẻ khi đang ở nhà thuê, vợ nói một câu khiến tôi lặng người - Ảnh 1.Lần đầu cãi lời bố: Tôi nhất quyết không cho phép 'nhà nội' đứng ra gả chồng sau 20 năm ruồng rẫy

GĐXH - Bố tôi hiện tại không phải là bố ruột, nhưng ông còn hơn cả một người cha sinh thành. Ông là ân nhân của bốn mẹ con tôi, là người đã một tay nuôi nấng ba chị em tôi nên người.

Sống ở đời 31 năm, lần đầu tôi thấy một người lạ lùng như vợ mình.

Vợ tôi năm nay 28 tuổi. Hai vợ chồng hiện đều làm công ăn lương, tổng thu nhập mỗi tháng hơn 30 triệu. Ở Hà Nội, số tiền này sau khi trừ tiền thuê nhà, sinh hoạt phí và nuôi con nhỏ thì hầu như chẳng dư được đồng nào. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như nhà vợ tôi không thuộc hàng "đại gia".

Bố vợ làm nhà nước nhưng mát tay đầu tư bất động sản, mẹ vợ thì kinh doanh đồ gia dụng và bánh kẹo nhập khẩu. Nhà có ba anh em, hai anh trai đã được lo đủ nhà cửa, xe hơi. Tôi cứ ngỡ khi con gái út lấy chồng, ông bà cũng sẽ cho một phần như thế. Nhưng vấn đề lại nằm ở chính vợ tôi.

Cách đây 3 năm, bố mẹ vợ ngỏ ý cho tiền mua ô tô để đi lại cho đỡ bụi bặm và tiện về quê, vợ tôi dứt khoát từ chối: "Người còn chẳng nuôi nổi thì nuôi xe làm gì". Mặc cho tôi và ông bà thuyết phục rằng có xe sẽ biết cách cân đối chi tiêu, cô ấy nhất quyết không chịu, bảo cần thì đi taxi hoặc Limousine cho nhanh. Lúc đó tôi đã thấy lấn cấn, nhưng vì là tiền của nhà ngoại nên tôi không dám nói nặng lời.

Từ chối căn chung cư 7 tỷ của bố mẹ đẻ khi đang ở nhà thuê, vợ nói một câu khiến tôi lặng người - Ảnh 2.

Ảnh minh họa


Mới đây nhất, bố mẹ vợ muốn cho căn chung cư rộng hơn 100m² trị giá khoảng 7 tỷ đồng để hai vợ chồng thoát cảnh ở thuê và có thêm đồng ra đồng vào từ việc cho thuê. Đáp lại lòng tốt của ông bà, vợ tôi vẫn một mực: "Chúng con tự lo được, khi nào cần con sẽ nói".

Là rể, tôi không có quyền quyết định tài sản nhà ngoại, nhưng đứng ở góc độ người chồng, tôi thấy vợ quá sĩ diện. Tôi bảo vợ nếu không ở thì cứ nhận lấy để làm tài sản tích lũy cho con, nhưng cô ấy đáp trả một câu khiến tôi lặng người: "Chuyện nhà em để em giải quyết, anh cứ xen vào làm gì? Nếu có nhận thì cũng để riêng tên em thôi, anh mong chờ gì?".

Hóa ra trong mắt cô ấy, việc tôi muốn có một cuộc sống ổn định hơn, con cái có chỗ ở tốt hơn lại bị đánh đồng với sự "mong chờ" tài sản. Cuộc sống thì vất vả, tiền thuê nhà vẫn phải trả hằng tháng, mà vợ thì vẫn cứ ôm cái "sĩ diện" tự lập một cách cực đoan như vậy. Tôi thực sự không hiểu nổi cô ấy đang nghĩ gì nữa!

Hãy chia sẻ những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống với chúng tôi, qua HỘP THƯ TÂM SỰ, email: tamsugdxh@gmail.com.

Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.

V.M

