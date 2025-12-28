Từ chối căn chung cư 7 tỷ của bố mẹ đẻ khi đang ở nhà thuê, vợ nói một câu khiến tôi lặng người
GĐXH - Tôi bảo vợ nếu không ở thì cứ nhận lấy để làm tài sản tích lũy cho con, nhưng cô ấy đáp trả một câu khiến tôi lặng người.
Sống ở đời 31 năm, lần đầu tôi thấy một người lạ lùng như vợ mình.
Vợ tôi năm nay 28 tuổi. Hai vợ chồng hiện đều làm công ăn lương, tổng thu nhập mỗi tháng hơn 30 triệu. Ở Hà Nội, số tiền này sau khi trừ tiền thuê nhà, sinh hoạt phí và nuôi con nhỏ thì hầu như chẳng dư được đồng nào. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như nhà vợ tôi không thuộc hàng "đại gia".
Bố vợ làm nhà nước nhưng mát tay đầu tư bất động sản, mẹ vợ thì kinh doanh đồ gia dụng và bánh kẹo nhập khẩu. Nhà có ba anh em, hai anh trai đã được lo đủ nhà cửa, xe hơi. Tôi cứ ngỡ khi con gái út lấy chồng, ông bà cũng sẽ cho một phần như thế. Nhưng vấn đề lại nằm ở chính vợ tôi.
Cách đây 3 năm, bố mẹ vợ ngỏ ý cho tiền mua ô tô để đi lại cho đỡ bụi bặm và tiện về quê, vợ tôi dứt khoát từ chối: "Người còn chẳng nuôi nổi thì nuôi xe làm gì". Mặc cho tôi và ông bà thuyết phục rằng có xe sẽ biết cách cân đối chi tiêu, cô ấy nhất quyết không chịu, bảo cần thì đi taxi hoặc Limousine cho nhanh. Lúc đó tôi đã thấy lấn cấn, nhưng vì là tiền của nhà ngoại nên tôi không dám nói nặng lời.
Mới đây nhất, bố mẹ vợ muốn cho căn chung cư rộng hơn 100m² trị giá khoảng 7 tỷ đồng để hai vợ chồng thoát cảnh ở thuê và có thêm đồng ra đồng vào từ việc cho thuê. Đáp lại lòng tốt của ông bà, vợ tôi vẫn một mực: "Chúng con tự lo được, khi nào cần con sẽ nói".
Là rể, tôi không có quyền quyết định tài sản nhà ngoại, nhưng đứng ở góc độ người chồng, tôi thấy vợ quá sĩ diện. Tôi bảo vợ nếu không ở thì cứ nhận lấy để làm tài sản tích lũy cho con, nhưng cô ấy đáp trả một câu khiến tôi lặng người: "Chuyện nhà em để em giải quyết, anh cứ xen vào làm gì? Nếu có nhận thì cũng để riêng tên em thôi, anh mong chờ gì?".
Hóa ra trong mắt cô ấy, việc tôi muốn có một cuộc sống ổn định hơn, con cái có chỗ ở tốt hơn lại bị đánh đồng với sự "mong chờ" tài sản. Cuộc sống thì vất vả, tiền thuê nhà vẫn phải trả hằng tháng, mà vợ thì vẫn cứ ôm cái "sĩ diện" tự lập một cách cực đoan như vậy. Tôi thực sự không hiểu nổi cô ấy đang nghĩ gì nữa!
V.M
GĐXH - Kết quả xét nghiệm ADN khẳng định đứa bé là con của chồng tôi, cũng là lúc tôi đưa ra tờ đơn ly hôn đã ký sẵn. Mặc cho chồng hối lỗi, mẹ và chị chồng vẫn thản nhiên: "Đúng con cháu nhà này là tốt rồi".