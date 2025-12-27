Con gái ngày càng giống người yêu cũ của vợ, tôi muốn xét nghiệm ADN
Con gái tôi học lớp 7, càng lớn càng giống người yêu cũ của vợ khiến tôi không luôn cảm thấy bất an. Những lời bóng gió quanh tôi ngày một nhiều, còn xét nghiệm ADN thì tôi không đủ can đảm để đối diện.
Con gái tôi năm nay học lớp 7. Cháu cao, gầy, có đôi mắt và sống mũi rất giống người yêu cũ của vợ tôi. Càng lớn, nét giống ấy càng rõ, đến mức chính tôi cũng giật mình mỗi lần nhìn con cười nghiêng mặt. Tôi không nói ra, nhưng trong lòng bắt đầu xuất hiện những câu hỏi mà chính tôi cũng sợ phải đối diện.
Tôi lấy vợ khi cô ấy vừa chia tay người yêu cũ. Tôi biết mối quan hệ đó sâu đậm, kéo dài nhiều năm. Khi yêu, tôi đã chấp nhận quá khứ của vợ, tin rằng chỉ cần hiện tại và tương lai thuộc về nhau là đủ.
Sau khi cưới, tôi mới biết họ vẫn còn qua lại một thời gian. Không phải công khai, nhưng đủ để tôi cảm nhận sự tồn tại của người đàn ông thứ ba trong chính cuộc hôn nhân của mình. Tôi từng bắt gặp những cuộc gọi lén lút, những tin nhắn bị xóa. Tôi đã nói thẳng rằng, tôi không thấy thoải mái, tôi không thể sống trong cảm giác bị phản bội ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Vợ tôi khóc, xin lỗi và hứa sẽ chấm dứt hoàn toàn. Tôi tin cô ấy một phần vì yêu, một phần vì đã bước vào hôn nhân. Một năm sau ngày cưới, vợ tôi mang thai. Ngày con chào đời, tôi đã tự nhủ rằng mọi chuyện cũ nên khép lại, rằng gia đình này cần được xây dựng trên niềm tin.
Những năm đầu, tôi không hề nghi ngờ. Tôi chăm con, yêu con như máu mủ ruột rà. Nhưng rồi, khi con lớn dần, những lời thì thầm bắt đầu xuất hiện. Ban đầu chỉ là những câu bâng quơ của người ngoài: “Con bé nhìn chẳng giống bố chút nào”, “Sao giống người này người kia thế”... Tôi gạt đi, cho rằng đó là lời bông đùa.
Thế nhưng, càng ngày tôi càng nghe nhiều hơn. Có người nói thẳng, có người bóng gió khiến tôi hoang mang. Tôi bắt đầu soi lại từng chi tiết trong quá khứ, từng mốc thời gian mà trước đây tôi cố tình quên đi.
Tôi nhìn con và đã tự đặt ra tình huống nếu con không phải là con tôi thì sao? Nếu sự thật phơi bày, tôi sẽ sống thế nào với đứa trẻ đã gọi tôi là bố suốt hơn chục năm? Tôi có quyền từ chối tình cảm của con không?
Nhiều người khuyên tôi đi xét nghiệm ADN để “giải thoát” những dằn vặt của bản thân. Nhưng tôi không đủ dũng khí vì nếu kết quả không phải con ruột, tôi sẽ không sống nổi, còn đứa bé chính là con tôi thì tôi lại cảm thấy tội lỗi vì đã nghi ngờ. Tôi sợ ánh mắt của con khi biết sự thật, sợ gia đình tan vỡ, sợ chính mình không còn là người cha đúng nghĩa.
Tôi cũng chưa từng hỏi thẳng vợ vì sợ câu trả lời. Tôi sợ chỉ cần mở miệng, mọi thứ mà tôi cố gắng giữ gìn suốt bao năm sẽ sụp đổ. Hiện tại, vợ chồng tôi sống bình lặng, không còn dấu hiệu phản bội. Nhưng nó ấy không xóa được nỗi ám ảnh trong tôi.
Có những đêm tôi nằm nhìn con ngủ, lòng nặng trĩu. Dù con có mang dòng máu của ai, thì hơn mười năm qua, tôi vẫn là người bế bồng, đưa con đi học, dạy con từng chữ. Tôi yêu con, đó là sự thật không thể chối bỏ. Nhưng cùng lúc, tôi cũng không thể dập tắt những nghi ngờ đang gặm nhấm mình từng ngày.
Tôi đang sống trong dằn vặt mà không biết làm cách nào để thoát ra được.
Hậu Giáng sinh: Lá thư gửi ông già Noel của con khiến tôi hoàn toàn gục ngãTâm sự - 18 giờ trước
GĐXH - Đọc hai tấm thiệp các bé treo trên cây thông Noel, những dòng tâm sự ấy đã khiến tôi hoàn toàn gục ngã.
'Gà trống nuôi con' giữa lòng Hà Nội: Khi vợ ngoại tình rồi từ bỏ quyền nuôi con để 'sống đời tự do'Tâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Đau lòng nhất là khi con hỏi: "Mẹ đi đâu rồi?", tôi chỉ biết nói dối là mẹ đi công tác...
Mới cưới hơn 20 ngày, tôi hoảng hốt phát hiện chồng lắp 5–6 camera giám sát vợTâm sự - 1 ngày trước
Tôi lấy chồng chưa đầy một tháng. Từ lúc yêu, tôi đã biết anh có tính hay ghen nhưng bỏ qua vì nghĩ anh chín chắn, lại rất chiều tôi. Nhưng sau khi cưới, tôi phát hiện trong nhà có tới 5–6 chiếc camera. Từ yên tâm, tôi bắt đầu thấy ngột ngạt và ức chế vì nghĩ bị chồng kiểm soát
Bỏ đi vì bố để lại toàn bộ ngôi nhà cho em gái, tôi có nên về khi bố ốm nặngTâm sự - 1 ngày trước
Khi bố tuyên bố để toàn bộ nhà cửa cho em gái, tôi cãi nhau với bố rồi bỏ đi, đến nay đã gần 2 năm. Mới đây, nghe tin bố ốm nặng, tôi muốn về chăm sóc bố nhưng vẫn chưa nguôi chuyện bố đối xử bất công với mình...
Yêu cầu chồng ký giấy từ chối tài sản có quá đáng không?Tâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Tôi phải làm sao để anh hiểu rằng việc ký giấy từ chối tài sản là việc bảo vệ tương lai gia đình chứ không phải là hành động chia rẽ tình cảm?
Con ruột thờ ơ, con riêng tận tình và bản di chúc gây sốc cuối đời của cha dượngTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Cho đến khoảnh khắc luật sư công bố bản di chúc tôi mới hiểu có những mối quan hệ không cần máu mủ, nhưng vẫn đủ sâu nặng để thay đổi cả một đời người.
10 năm sống chung với sở thích tình dục kỳ quặc của chồng, tôi muốn ly dịTâm sự - 2 ngày trước
Chồng tôi không ngoại tình, không bạo lực, nhưng suốt 10 năm, sống trong sự ghen tuông bệnh lý và những đòi hỏi thầm kín kỳ quặc khiến tôi luôn căng thẳng, lo sợ. Tôi muốn ly hôn, nhưng lại sợ điều tiếng hơn sợ chính nỗi đau của mình.
Sắp sinh con, bối rối khi chồng đề nghị mẹ tôi trông con để đỡ tiền thuê giúp việcTâm sự - 2 ngày trước
Tôi chuẩn bị sinh con đầu lòng, chồng đề nghị bà ngoại lên trông cháu để “đỡ lo” nhưng thực chất anh ấy sợ phải chi thêm một khoản cho giúp việc trong khi kinh tế eo hẹp. Tôi không muốn mẹ lại vất vả vì mình nhưng cũng khó từ chối đề nghị của chồng
Sự thật cay đắng sau lời cam chịu của người mẹ 'sống vì con'Tâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Tôi từng khát khao bố mẹ ly hôn để mình có một ngày yên ổn. Nhưng chỉ vì mẹ muốn "con có bố", mà cuộc đời chúng tôi lại khổ y hệt như mẹ.
Ở tuổi U60, tôi muốn đi bước nữa nhưng con gái phản đối kịch liệtTâm sự - 3 ngày trước
Chồng tôi mất sớm khi các con còn chưa vào lớp 1. Cả đời tôi lam lũ ngoài đồng ruộng để nuôi con khôn lớn, chưa từng nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình. Đến khi tuổi đã xế chiều, tôi muốn đi thêm bước nữa với một người đàn ông góa vợ thì chính con gái tôi lại phản đối gay gắt...
Bán nhà 4 tỷ cho con mua chung cư, mẹ tôi thu mình trong sự xét nét của con rểTâm sự
Gần 4 tỷ đồng là toàn bộ tiền bán căn nhà mẹ tôi đang ở và tiền tiết kiệm của bà để dưỡng già, mẹ đưa cả cho tôi để mua căn nhà 5 tỷ ở Hà Nội, với niềm tin tuổi già không còn cảnh đơn độc. Nhưng khi mẹ dọn ra sống cùng vợ chồng tôi, mọi thứ không diễn ra như lời chồng tôi hứa