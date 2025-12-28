Tôi sốc nặng khi biết thân phận bố đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa là ai
GĐXH - Cho đến một lần, cô em chồng cho tôi xem ảnh chồng hồi bé rồi bâng quơ: "Có khi nào là con riêng của anh không chị, em thấy trên mạng đầy chuyện như thế". Lời nói ấy như gieo một mầm mống nghi ngờ trong lòng tôi.
Tôi và chồng quen nhau từ thời sinh viên. Ngày ấy tôi ở nhờ nhà bác, ngay cạnh nhà anh. Ra trường, cả hai đều may mắn tìm được công việc như ý nên quyết định kết hôn luôn, dự định sẽ kế hoạch 3 năm mới sinh em bé.
3 năm đầu, sự nghiệp của hai vợ chồng rất ổn định, lương cao, nhà cửa đã có bố mẹ cho sẵn nên chúng tôi bắt đầu thả bầu. Thế nhưng, mong ước giản đơn ấy lại chẳng hề dễ dàng. Suốt 9 năm ròng rã tìm con, tôi đã trải qua 5 lần làm IVF. Tiền bạc với chúng tôi không phải là vấn đề, nhưng sức khỏe của tôi thì không cho phép nữa. Có những lần IVF thành công, nhưng đến tuần thứ 30 tôi vẫn không giữ được con. Cuối cùng, chúng tôi quyết định bỏ cuộc.
Thế rồi một ngày, trước cửa nhà tôi bỗng xuất hiện một bé trai sơ sinh chừng 4, 5 ngày tuổi. Nghe tiếng chuông cửa, tôi chạy ra thì không thấy ai, chỉ có một tờ giấy ghi lại ngày sinh của con. Xem lại camera, tôi chỉ thấy dáng một người phụ nữ trùm kín mít, không rõ mặt mũi. Vợ chồng tôi nhanh chóng ra phường làm thủ tục nhận nuôi bé. Tôi xin nghỉ hẳn 6 tháng để chăm con, chồng còn thuê thêm chuyên viên riêng để tôi đỡ vất vả. Ông bà nội ngoại đều mừng rỡ, ai cũng bảo đây là món quà mà ông trời bù đắp cho vợ chồng tôi.
Tôi yêu thương con vô điều kiện, xem bé như máu mủ ruột rà mình sinh ra. Kỳ diệu thay, sau khi nhận nuôi bé, tôi lại mang thai tự nhiên được. Giờ đây con đã 3 tuổi, càng lớn tôi càng thấy con giống hệt bố. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là con ở cùng bố mẹ thì giống nhau là chuyện bình thường.
Cho đến một lần, cô em chồng cho tôi xem ảnh chồng hồi bé rồi bâng quơ: "Có khi nào là con riêng của anh không chị, em thấy trên mạng đầy chuyện như thế". Lời nói ấy như gieo một mầm mống nghi ngờ trong lòng tôi. Tôi âm thầm làm xét nghiệm ADN, và kết quả như sét đánh ngang tai: Đứa trẻ đúng là con ruột của chồng tôi.
Khi không thể chối cãi, chồng tôi mới quỳ xuống nhận lỗi và kể hết sự thật. Hóa ra bấy lâu nay anh che đậy quá hoàn hảo. Anh và một người bạn thân tên H. đều có bồ nhí. Họ thuê hai căn chung cư cạnh nhau để làm "tổ ấm" riêng. Những lần anh gọi video báo ngủ lại nhà H. để xem bóng đá, hay đi nhậu nhẹt với bạn, thực chất đều là dành thời gian cho nhân tình.
Anh khai rằng đã chấm dứt với cô gái đó – vốn là một sinh viên cần tiền chu cấp. Khi có con, cô ta đồng ý để anh mang về cho tôi nuôi. Anh đã đưa cho cô ta 200 triệu để cắt đứt hoàn toàn liên lạc và yêu cầu cô ta rời khỏi Hà Nội.
Anh van xin tôi tha thứ. Tôi đau đớn bỏ về nhà ngoại. Bố mẹ chồng cũng sang xin lỗi, mong tôi nghĩ lại vì dù sao đứa bé cũng là giọt máu của anh, hơn nữa tôi cũng đang mang thai, cần giữ gìn sức khỏe. Gia đình tôi cũng khuyên nhủ vì lo cho đứa con trong bụng.
Thực sự, tôi vẫn dành tình yêu cho đứa con nuôi rất nhiều. Dù đang ở nhà ngoại, tôi vẫn không thôi nhớ thằng bé, suốt ngày mở camera ở nhà và ở lớp để theo dõi con. Nhưng cứ nghĩ đến việc mình bị chồng lừa dối suốt ngần ấy năm, biến thành "người nuôi hộ" cho cuộc tình vụng trộm của anh ta, tôi lại thấy uất nghẹn không thở nổi.
Có lẽ tôi ích kỷ, nhưng hiện tại tôi chưa thể tha thứ. Tôi từng mong con mình có một gia đình trọn vẹn, nhưng giờ đây, niềm mong ước duy nhất của tôi chỉ là đứa bé trong bụng được chào đời bình an.
Đừng để những khúc mắc trong cuộc sống khiến bạn mệt mỏi. Hãy chia sẻ những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống qua HỘP THƯ TÂM SỰ - tamsugdxh@gmail.com hoặc để lại bình luận dưới bài viết này để cùng nhau đồng cảm và thấu hiểu.
Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.
B.V
Chia tay bạn gái yêu 3 năm vì nỗi sợ... 'nhà em có quá nhiều người ly hôn'Tâm sự - 2 giờ trước
GĐXH - Không lẽ sau này khi bắt đầu một mối quan hệ mới, tôi nên thẳng thắn ngay từ đầu: "Gia đình em có nhiều người ly hôn, anh hãy cân nhắc kỹ nhé".
'Loại người như anh cả đời chỉ sống chật vật': Câu nói cay nghiệt và cuộc hội ngộ bàng hoàng sau 3 nămTâm sự - 7 giờ trước
GĐXH - Tôi tự hỏi, có phải đây là cái giá cho sự nông nổi và thực dụng của mình ngày trước không?
Từ chối căn chung cư 7 tỷ của bố mẹ đẻ khi đang ở nhà thuê, vợ nói một câu khiến tôi lặng ngườiTâm sự - 12 giờ trước
GĐXH - Tôi bảo vợ nếu không ở thì cứ nhận lấy để làm tài sản tích lũy cho con, nhưng cô ấy đáp trả một câu khiến tôi lặng người.
Bị bạn trai tát trong khi “sống thử”, tôi hoang mang khi nhà trai giục cướiTâm sự - 13 giờ trước
6 tháng “sống thử” cho tôi cảm giác được yêu chiều, nhưng cũng khiến tôi mơ hồ cảm giác bất an khi cơn giận của bạn trai vượt quá kiểm soát…
Thiệp hồng đã phát, tôi lỡ "lên giường" với người yêu cũ chỉ vì một phút yếu lòngTâm sự - 1 ngày trước
Chỉ còn đúng hai tuần nữa thôi, đám cưới của tôi sẽ diễn ra. Trên bàn làm việc bây giờ là xấp thiệp mời đỏ chót chưa kịp gửi hết, chiếc váy cưới trắng tinh khôi treo ở góc phòng vừa đi thử lại hôm qua.Thế nhưng tôi lại phạm sai lầm không thể tha thứ.
Con gái ngày càng giống người yêu cũ của vợ, tôi muốn xét nghiệm ADNTâm sự - 1 ngày trước
Con gái tôi học lớp 7, càng lớn càng giống người yêu cũ của vợ khiến tôi không luôn cảm thấy bất an. Những lời bóng gió quanh tôi ngày một nhiều, còn xét nghiệm ADN thì tôi không đủ can đảm để đối diện.
Hậu Giáng sinh: Lá thư gửi ông già Noel của con khiến tôi hoàn toàn gục ngãTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Đọc hai tấm thiệp các bé treo trên cây thông Noel, những dòng tâm sự ấy đã khiến tôi hoàn toàn gục ngã.
'Gà trống nuôi con' giữa lòng Hà Nội: Khi vợ ngoại tình rồi từ bỏ quyền nuôi con để 'sống đời tự do'Tâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Đau lòng nhất là khi con hỏi: "Mẹ đi đâu rồi?", tôi chỉ biết nói dối là mẹ đi công tác...
Mới cưới hơn 20 ngày, tôi hoảng hốt phát hiện chồng lắp 5–6 camera giám sát vợTâm sự - 2 ngày trước
Tôi lấy chồng chưa đầy một tháng. Từ lúc yêu, tôi đã biết anh có tính hay ghen nhưng bỏ qua vì nghĩ anh chín chắn, lại rất chiều tôi. Nhưng sau khi cưới, tôi phát hiện trong nhà có tới 5–6 chiếc camera. Từ yên tâm, tôi bắt đầu thấy ngột ngạt và ức chế vì nghĩ bị chồng kiểm soát
Bỏ đi vì bố để lại toàn bộ ngôi nhà cho em gái, tôi có nên về khi bố ốm nặngTâm sự - 3 ngày trước
Khi bố tuyên bố để toàn bộ nhà cửa cho em gái, tôi cãi nhau với bố rồi bỏ đi, đến nay đã gần 2 năm. Mới đây, nghe tin bố ốm nặng, tôi muốn về chăm sóc bố nhưng vẫn chưa nguôi chuyện bố đối xử bất công với mình...
'Gà trống nuôi con' giữa lòng Hà Nội: Khi vợ ngoại tình rồi từ bỏ quyền nuôi con để 'sống đời tự do'Tâm sự
GĐXH - Đau lòng nhất là khi con hỏi: "Mẹ đi đâu rồi?", tôi chỉ biết nói dối là mẹ đi công tác...