Chia tay bạn gái yêu 3 năm vì nỗi sợ... 'nhà em có quá nhiều người ly hôn'
GĐXH - Không lẽ sau này khi bắt đầu một mối quan hệ mới, tôi nên thẳng thắn ngay từ đầu: "Gia đình em có nhiều người ly hôn, anh hãy cân nhắc kỹ nhé".
Tôi và bạn trai yêu nhau được 3 năm thì vừa chính thức đường ai nấy đi. Chúng tôi đã có một hành trình dài bên nhau, nhưng lý do chia tay lại khiến tôi bàng hoàng và cay đắng vô cùng: "Nhà em có quá nhiều người ly hôn".
Cách đây nửa năm, tôi về ra mắt gia đình anh. Buổi gặp gỡ diễn ra khá suôn sẻ, tôi trò chuyện vui vẻ với bố mẹ và chị gái anh, còn kết bạn qua mạng xã hội để giữ liên lạc. Tôi cứ ngỡ mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp, cho đến khi chị và bố mẹ anh bắt đầu "điều tra" về gia cảnh nhà tôi.
Sự thật là gia đình tôi có khá nhiều biến cố:
Bố mẹ tôi đã ly hôn vì bố ngoại tình. Dù ông có hối lỗi nhưng mẹ tôi và cả nhà đều không chấp nhận sự phản bội đó.
Chị gái tôi cũng mới ly hôn được 2 năm do chồng ăn chơi, cờ bạc, nợ nần chồng chất. Chị chọn ra đi để bảo vệ bản thân và lo cho tương lai của con.
Dì tôi đã ly hôn được 5 năm vì người chồng ghen tuông bệnh hoạn, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và các mối quan hệ xã hội của dì.
Ngay cả chị họ tôi cũng đang trong quá trình hoàn tất thủ tục chia tay chồng.
Đối với tôi và những người thân, ly hôn là giải pháp cuối cùng khi không còn cách nào cứu vãn, là cách để mỗi người tìm lại sự bình yên sau những bạo hành về tinh thần và vật chất. Vậy mà, trong mắt gia đình bạn trai, họ lại quy chụp rằng: gia đình tôi có "truyền thống" không biết vun vén, cứ hở ra là ly hôn. Họ bảo lấy tôi về thì sau này gia đình khó mà hạnh phúc, vì cứ cãi nhau hay có biến cố là tôi sẽ chọn cách từ bỏ giống như những người đi trước.
Kết quả là chúng tôi chia tay. Bạn trai tôi, dù rất giỏi trong công việc và có nhiều mối quan hệ xã hội, nhưng trước những áp lực và định kiến của gia đình, anh lại chọn cách thỏa hiệp thay vì bảo vệ tình yêu 3 năm của mình. Tôi đồng ý dừng lại, không phải vì hết yêu, mà vì nhận ra tình cảm của anh chưa đủ lớn để vượt qua những định kiến cũ kỹ đó.
Đây là một bài học lớn đối với tôi. Không lẽ sau này khi bắt đầu một mối quan hệ mới, tôi nên thẳng thắn ngay từ đầu: "Gia đình em có nhiều người ly hôn, anh hãy cân nhắc kỹ nhé". 3 năm thanh xuân kết thúc bằng một lý do thật khó tin, nhưng có lẽ đó là sự giải thoát tốt nhất cho tôi trước khi bước chân vào một gia đình quá coi trọng bề nổi mà thiếu đi sự thấu cảm.
Đừng để những khúc mắc trong cuộc sống khiến bạn mệt mỏi. Hãy chia sẻ những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống qua HỘP THƯ TÂM SỰ - Tamsugdxh@gmail.com hoặc để lại bình luận dưới bài viết này để nhận được sự đồng cảm và thấu hiểu.
Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.
N.A
'Loại người như anh cả đời chỉ sống chật vật': Câu nói cay nghiệt và cuộc hội ngộ bàng hoàng sau 3 nămTâm sự - 5 giờ trước
GĐXH - Tôi tự hỏi, có phải đây là cái giá cho sự nông nổi và thực dụng của mình ngày trước không?
Từ chối căn chung cư 7 tỷ của bố mẹ đẻ khi đang ở nhà thuê, vợ nói một câu khiến tôi lặng ngườiTâm sự - 10 giờ trước
GĐXH - Tôi bảo vợ nếu không ở thì cứ nhận lấy để làm tài sản tích lũy cho con, nhưng cô ấy đáp trả một câu khiến tôi lặng người.
Bị bạn trai tát trong khi “sống thử”, tôi hoang mang khi nhà trai giục cướiTâm sự - 11 giờ trước
6 tháng “sống thử” cho tôi cảm giác được yêu chiều, nhưng cũng khiến tôi mơ hồ cảm giác bất an khi cơn giận của bạn trai vượt quá kiểm soát…
Thiệp hồng đã phát, tôi lỡ "lên giường" với người yêu cũ chỉ vì một phút yếu lòngTâm sự - 23 giờ trước
Chỉ còn đúng hai tuần nữa thôi, đám cưới của tôi sẽ diễn ra. Trên bàn làm việc bây giờ là xấp thiệp mời đỏ chót chưa kịp gửi hết, chiếc váy cưới trắng tinh khôi treo ở góc phòng vừa đi thử lại hôm qua.Thế nhưng tôi lại phạm sai lầm không thể tha thứ.
Con gái ngày càng giống người yêu cũ của vợ, tôi muốn xét nghiệm ADNTâm sự - 1 ngày trước
Con gái tôi học lớp 7, càng lớn càng giống người yêu cũ của vợ khiến tôi không luôn cảm thấy bất an. Những lời bóng gió quanh tôi ngày một nhiều, còn xét nghiệm ADN thì tôi không đủ can đảm để đối diện.
Hậu Giáng sinh: Lá thư gửi ông già Noel của con khiến tôi hoàn toàn gục ngãTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Đọc hai tấm thiệp các bé treo trên cây thông Noel, những dòng tâm sự ấy đã khiến tôi hoàn toàn gục ngã.
'Gà trống nuôi con' giữa lòng Hà Nội: Khi vợ ngoại tình rồi từ bỏ quyền nuôi con để 'sống đời tự do'Tâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Đau lòng nhất là khi con hỏi: "Mẹ đi đâu rồi?", tôi chỉ biết nói dối là mẹ đi công tác...
Mới cưới hơn 20 ngày, tôi hoảng hốt phát hiện chồng lắp 5–6 camera giám sát vợTâm sự - 2 ngày trước
Tôi lấy chồng chưa đầy một tháng. Từ lúc yêu, tôi đã biết anh có tính hay ghen nhưng bỏ qua vì nghĩ anh chín chắn, lại rất chiều tôi. Nhưng sau khi cưới, tôi phát hiện trong nhà có tới 5–6 chiếc camera. Từ yên tâm, tôi bắt đầu thấy ngột ngạt và ức chế vì nghĩ bị chồng kiểm soát
Bỏ đi vì bố để lại toàn bộ ngôi nhà cho em gái, tôi có nên về khi bố ốm nặngTâm sự - 2 ngày trước
Khi bố tuyên bố để toàn bộ nhà cửa cho em gái, tôi cãi nhau với bố rồi bỏ đi, đến nay đã gần 2 năm. Mới đây, nghe tin bố ốm nặng, tôi muốn về chăm sóc bố nhưng vẫn chưa nguôi chuyện bố đối xử bất công với mình...
Yêu cầu chồng ký giấy từ chối tài sản có quá đáng không?Tâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Tôi phải làm sao để anh hiểu rằng việc ký giấy từ chối tài sản là việc bảo vệ tương lai gia đình chứ không phải là hành động chia rẽ tình cảm?
'Gà trống nuôi con' giữa lòng Hà Nội: Khi vợ ngoại tình rồi từ bỏ quyền nuôi con để 'sống đời tự do'Tâm sự
GĐXH - Đau lòng nhất là khi con hỏi: "Mẹ đi đâu rồi?", tôi chỉ biết nói dối là mẹ đi công tác...