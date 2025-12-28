Chia tay bạn gái yêu 3 năm vì nỗi sợ... 'nhà em có quá nhiều người ly hôn'

Tôi và bạn trai yêu nhau được 3 năm thì vừa chính thức đường ai nấy đi. Chúng tôi đã có một hành trình dài bên nhau, nhưng lý do chia tay lại khiến tôi bàng hoàng và cay đắng vô cùng: "Nhà em có quá nhiều người ly hôn".

Cách đây nửa năm, tôi về ra mắt gia đình anh. Buổi gặp gỡ diễn ra khá suôn sẻ, tôi trò chuyện vui vẻ với bố mẹ và chị gái anh, còn kết bạn qua mạng xã hội để giữ liên lạc. Tôi cứ ngỡ mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp, cho đến khi chị và bố mẹ anh bắt đầu "điều tra" về gia cảnh nhà tôi.

Sự thật là gia đình tôi có khá nhiều biến cố:

Bố mẹ tôi đã ly hôn vì bố ngoại tình. Dù ông có hối lỗi nhưng mẹ tôi và cả nhà đều không chấp nhận sự phản bội đó.

Chị gái tôi cũng mới ly hôn được 2 năm do chồng ăn chơi, cờ bạc, nợ nần chồng chất. Chị chọn ra đi để bảo vệ bản thân và lo cho tương lai của con.

Dì tôi đã ly hôn được 5 năm vì người chồng ghen tuông bệnh hoạn, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và các mối quan hệ xã hội của dì.

Ngay cả chị họ tôi cũng đang trong quá trình hoàn tất thủ tục chia tay chồng.

Đối với tôi và những người thân, ly hôn là giải pháp cuối cùng khi không còn cách nào cứu vãn, là cách để mỗi người tìm lại sự bình yên sau những bạo hành về tinh thần và vật chất. Vậy mà, trong mắt gia đình bạn trai, họ lại quy chụp rằng: gia đình tôi có "truyền thống" không biết vun vén, cứ hở ra là ly hôn. Họ bảo lấy tôi về thì sau này gia đình khó mà hạnh phúc, vì cứ cãi nhau hay có biến cố là tôi sẽ chọn cách từ bỏ giống như những người đi trước.



Kết quả là chúng tôi chia tay. Bạn trai tôi, dù rất giỏi trong công việc và có nhiều mối quan hệ xã hội, nhưng trước những áp lực và định kiến của gia đình, anh lại chọn cách thỏa hiệp thay vì bảo vệ tình yêu 3 năm của mình. Tôi đồng ý dừng lại, không phải vì hết yêu, mà vì nhận ra tình cảm của anh chưa đủ lớn để vượt qua những định kiến cũ kỹ đó.

Đây là một bài học lớn đối với tôi. Không lẽ sau này khi bắt đầu một mối quan hệ mới, tôi nên thẳng thắn ngay từ đầu: "Gia đình em có nhiều người ly hôn, anh hãy cân nhắc kỹ nhé". 3 năm thanh xuân kết thúc bằng một lý do thật khó tin, nhưng có lẽ đó là sự giải thoát tốt nhất cho tôi trước khi bước chân vào một gia đình quá coi trọng bề nổi mà thiếu đi sự thấu cảm.

