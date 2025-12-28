Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Nằm cạnh vợ nhưng tôi lại mơ tưởng về người đàn ông khác

Chủ nhật, 20:26 28/12/2025 | Tâm sự

Năm 28 tuổi, vì sức ép gia đình, tôi đã nhắm mắt đồng ý theo nguyện vọng của bố mẹ - cưới vợ nhưng cũng kể từ đó, tôi luôn phải sống trong vỏ bọc của người chồng hoàn hảo.

Người ta nhìn vào gia đình tôi và tấm tắc khen ngợi: Chồng thành đạt, vợ đảm đang, kinh tế vững vàng, cuộc sống êm đềm không cãi vã. Nhưng họ đâu biết rằng, sự "êm đềm" đó là bởi vì giữa chúng tôi không có lửa. Sự im lặng trong căn nhà này không phải là bình yên, mà là sự chết chóc của cảm xúc.

Tôi là một kẻ nói dối và nạn nhân lớn nhất của tôi lại chính là người phụ nữ đang gọi tôi là "chồng".

Nằm cạnh vợ nhưng tôi lại mơ tưởng về người đàn ông khác - Ảnh 1.

Ảnh minh họa, nguồn: AI

Năm đó, tôi 28 tuổi. Áp lực từ bố mẹ, họ hàng, và ánh nhìn của xã hội khiến tôi không đủ dũng cảm để sống thật. Tôi chọn cách nhắm mắt đưa chân, cưới em - một cô gái hiền lành, yêu tôi chân thành. Tôi đã nghĩ: "Cứ cưới đi, rồi "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", hoặc ít nhất mình sẽ làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông".

Đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi. Tôi đã kéo em vào bi kịch của chính mình, biến thanh xuân của em thành một sự chờ đợi vô vọng.

Trong chuyện chăn gối, tôi luôn tìm cớ để trốn tránh. Hôm thì mệt, hôm thì say, hôm thì mang việc về nhà làm đến khuya để em ngủ trước. Những lần hiếm hoi gần gũi chỉ là sự cố gắng gượng gạo, nhắm mắt tưởng tượng đến người đàn ông khác để "hoàn thành nghĩa vụ". Sau mỗi lần như thế, tôi thấy ghê tởm chính mình, còn em thì quay mặt vào tường khóc thầm vì cảm nhận được sự lạnh lẽo từ chồng.

Tôi bù đắp cho em bằng tiền bạc, bằng quà cáp, bằng việc không bao giờ to tiếng. Nhưng thứ em cần là ánh mắt si mê của người chồng, là cái ôm thật chặt, là sự khao khát...thì tôi vĩnh viễn không bao giờ cho được.

Em là người phụ nữ tốt. Em chưa bao giờ trách móc, chỉ lẳng lặng chăm sóc nhà cửa và cố gắng làm tôi vui. Càng thấy em tốt, tôi càng thấy mình đê tiện.

Em hay hỏi: "Anh có chuyện gì buồn à? Sao anh ít nói thế". Tôi chỉ biết cười trừ: "Anh áp lực công việc thôi".

Có lần em bóng gió về việc ly hôn vì nghĩ tôi có bồ nhí bên ngoài. Em đâu biết rằng, "tình địch" của em không phải là một cô gái khác mà là bản năng giới tính thật sự của chồng em. Tôi đang cầm tù một người phụ nữ vô tội trong cuộc hôn nhân không tình yêu này. Tôi đang cướp đi cơ hội được hạnh phúc thực sự của cô ấy chỉ vì sự hèn nhát của bản thân.

Tôi khao khát được sống là chính mình, được yêu một người đàn ông, được nắm tay ai đó đi giữa phố mà không sợ hãi. Nhưng tôi sợ. Sợ bố mẹ già lên cơn đau tim khi biết sự thật. Sợ ánh mắt khinh miệt của đồng nghiệp, xã hội. Và sợ nhất là nhìn thấy sự sụp đổ trong mắt vợ tôi khi biết 3 năm qua cô ấy chỉ là một tấm bình phong. Tôi đang sống như một cái xác không hồn. Tiếp tục thì dối trá, mà dừng lại thì tan nát.

5 cung hoàng đạo nữ luôn được đàn ông săn đón: EQ và IQ đều cao5 cung hoàng đạo nữ luôn được đàn ông săn đón: EQ và IQ đều cao

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những cô gái sở hữu khí chất đặc biệt, vừa thông minh, tinh tế, vừa giỏi thích nghi trước mọi biến động. Đó là lý do họ luôn được xem là hình mẫu người vợ lý tưởng.

Tiểu Vy/VOV.VN (Ghi)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Nhìn cách phụ nữ Ý sống, nhiều người nhận ra mình đang tự làm khổ bản thân

Nhìn cách phụ nữ Ý sống, nhiều người nhận ra mình đang tự làm khổ bản thân

Cha mẹ có thật sự nợ con cái một căn nhà? Câu chuyện của cụ ông khiến nhiều người rơi nước mắt

Cha mẹ có thật sự nợ con cái một căn nhà? Câu chuyện của cụ ông khiến nhiều người rơi nước mắt

Bi kịch gia đình bắt đầu từ một lời thất hứa với con tưởng chừng rất nhỏ

Bi kịch gia đình bắt đầu từ một lời thất hứa với con tưởng chừng rất nhỏ

Trời sinh được quý nhân âm thầm nâng đỡ, 5 cung hoàng đạo trước 35 tuổi đã có tất cả trong tay

Trời sinh được quý nhân âm thầm nâng đỡ, 5 cung hoàng đạo trước 35 tuổi đã có tất cả trong tay

Cậu ấm bỏ học, 21 tuổi ly hôn 2 lần dù cha kiếm 59 tỷ mỗi năm: Cái giá đắt của việc thương con mù quáng

Cậu ấm bỏ học, 21 tuổi ly hôn 2 lần dù cha kiếm 59 tỷ mỗi năm: Cái giá đắt của việc thương con mù quáng

Cùng chuyên mục

Tôi sốc nặng khi biết thân phận bố đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa là ai

Tôi sốc nặng khi biết thân phận bố đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa là ai

Tâm sự - 1 giờ trước

GĐXH - Cho đến một lần, cô em chồng cho tôi xem ảnh chồng hồi bé rồi bâng quơ: "Có khi nào là con riêng của anh không chị, em thấy trên mạng đầy chuyện như thế". Lời nói ấy như gieo một mầm mống nghi ngờ trong lòng tôi.

Chia tay bạn gái yêu 3 năm vì nỗi sợ... 'nhà em có quá nhiều người ly hôn'

Chia tay bạn gái yêu 3 năm vì nỗi sợ... 'nhà em có quá nhiều người ly hôn'

Tâm sự - 4 giờ trước

GĐXH - Không lẽ sau này khi bắt đầu một mối quan hệ mới, tôi nên thẳng thắn ngay từ đầu: "Gia đình em có nhiều người ly hôn, anh hãy cân nhắc kỹ nhé".

'Loại người như anh cả đời chỉ sống chật vật': Câu nói cay nghiệt và cuộc hội ngộ bàng hoàng sau 3 năm

'Loại người như anh cả đời chỉ sống chật vật': Câu nói cay nghiệt và cuộc hội ngộ bàng hoàng sau 3 năm

Tâm sự - 8 giờ trước

GĐXH - Tôi tự hỏi, có phải đây là cái giá cho sự nông nổi và thực dụng của mình ngày trước không?

Từ chối căn chung cư 7 tỷ của bố mẹ đẻ khi đang ở nhà thuê, vợ nói một câu khiến tôi lặng người

Từ chối căn chung cư 7 tỷ của bố mẹ đẻ khi đang ở nhà thuê, vợ nói một câu khiến tôi lặng người

Tâm sự - 14 giờ trước

GĐXH - Tôi bảo vợ nếu không ở thì cứ nhận lấy để làm tài sản tích lũy cho con, nhưng cô ấy đáp trả một câu khiến tôi lặng người.

Bị bạn trai tát trong khi “sống thử”, tôi hoang mang khi nhà trai giục cưới

Bị bạn trai tát trong khi “sống thử”, tôi hoang mang khi nhà trai giục cưới

Tâm sự - 14 giờ trước

6 tháng “sống thử” cho tôi cảm giác được yêu chiều, nhưng cũng khiến tôi mơ hồ cảm giác bất an khi cơn giận của bạn trai vượt quá kiểm soát…

Thiệp hồng đã phát, tôi lỡ "lên giường" với người yêu cũ chỉ vì một phút yếu lòng

Thiệp hồng đã phát, tôi lỡ "lên giường" với người yêu cũ chỉ vì một phút yếu lòng

Tâm sự - 1 ngày trước

Chỉ còn đúng hai tuần nữa thôi, đám cưới của tôi sẽ diễn ra. Trên bàn làm việc bây giờ là xấp thiệp mời đỏ chót chưa kịp gửi hết, chiếc váy cưới trắng tinh khôi treo ở góc phòng vừa đi thử lại hôm qua.Thế nhưng tôi lại phạm sai lầm không thể tha thứ.

Con gái ngày càng giống người yêu cũ của vợ, tôi muốn xét nghiệm ADN

Con gái ngày càng giống người yêu cũ của vợ, tôi muốn xét nghiệm ADN

Tâm sự - 1 ngày trước

Con gái tôi học lớp 7, càng lớn càng giống người yêu cũ của vợ khiến tôi không luôn cảm thấy bất an. Những lời bóng gió quanh tôi ngày một nhiều, còn xét nghiệm ADN thì tôi không đủ can đảm để đối diện.

Hậu Giáng sinh: Lá thư gửi ông già Noel của con khiến tôi hoàn toàn gục ngã

Hậu Giáng sinh: Lá thư gửi ông già Noel của con khiến tôi hoàn toàn gục ngã

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Đọc hai tấm thiệp các bé treo trên cây thông Noel, những dòng tâm sự ấy đã khiến tôi hoàn toàn gục ngã.

'Gà trống nuôi con' giữa lòng Hà Nội: Khi vợ ngoại tình rồi từ bỏ quyền nuôi con để 'sống đời tự do'

'Gà trống nuôi con' giữa lòng Hà Nội: Khi vợ ngoại tình rồi từ bỏ quyền nuôi con để 'sống đời tự do'

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Đau lòng nhất là khi con hỏi: "Mẹ đi đâu rồi?", tôi chỉ biết nói dối là mẹ đi công tác...

Mới cưới hơn 20 ngày, tôi hoảng hốt phát hiện chồng lắp 5–6 camera giám sát vợ

Mới cưới hơn 20 ngày, tôi hoảng hốt phát hiện chồng lắp 5–6 camera giám sát vợ

Tâm sự - 2 ngày trước

Tôi lấy chồng chưa đầy một tháng. Từ lúc yêu, tôi đã biết anh có tính hay ghen nhưng bỏ qua vì nghĩ anh chín chắn, lại rất chiều tôi. Nhưng sau khi cưới, tôi phát hiện trong nhà có tới 5–6 chiếc camera. Từ yên tâm, tôi bắt đầu thấy ngột ngạt và ức chế vì nghĩ bị chồng kiểm soát

Xem nhiều

'Gà trống nuôi con' giữa lòng Hà Nội: Khi vợ ngoại tình rồi từ bỏ quyền nuôi con để 'sống đời tự do'

'Gà trống nuôi con' giữa lòng Hà Nội: Khi vợ ngoại tình rồi từ bỏ quyền nuôi con để 'sống đời tự do'

Tâm sự

GĐXH - Đau lòng nhất là khi con hỏi: "Mẹ đi đâu rồi?", tôi chỉ biết nói dối là mẹ đi công tác...

Con ruột thờ ơ, con riêng tận tình và bản di chúc gây sốc cuối đời của cha dượng

Con ruột thờ ơ, con riêng tận tình và bản di chúc gây sốc cuối đời của cha dượng

Tâm sự
Từ chối căn chung cư 7 tỷ của bố mẹ đẻ khi đang ở nhà thuê, vợ nói một câu khiến tôi lặng người

Từ chối căn chung cư 7 tỷ của bố mẹ đẻ khi đang ở nhà thuê, vợ nói một câu khiến tôi lặng người

Tâm sự
10 năm sống chung với sở thích tình dục kỳ quặc của chồng, tôi muốn ly dị

10 năm sống chung với sở thích tình dục kỳ quặc của chồng, tôi muốn ly dị

Tâm sự
Con gái ngày càng giống người yêu cũ của vợ, tôi muốn xét nghiệm ADN

Con gái ngày càng giống người yêu cũ của vợ, tôi muốn xét nghiệm ADN

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top