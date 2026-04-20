Cho vay 350 triệu kèm lãi cao, anh trai khiến tôi tổn thương: 5 năm sau mới hiểu lòng anh
GĐXH - Tôi "đứng hình" khi anh trai nói rằng anh muốn tôi trả thêm một phần lãi khoản tiền cho vay. Khi ấy, tôi đồng ý, nhưng trong lòng không khỏi hoài nghi về tình anh em.
Khoản tiền cho vay khiến tôi "đứng hình"
Tôi sinh ra trong một gia đình có ba anh chị em, làm nông ở vùng quê. Từ nhỏ, chúng tôi rất thân thiết, nhưng khi trưởng thành, mỗi người một nơi, ai cũng bận rộn với gia đình riêng nên mối quan hệ dần thưa hơn.
Anh trai tôi học giỏi, có công việc ổn định trên thành phố và luôn là niềm tự hào của cả nhà. Còn tôi học lực trung bình, làm việc ở quê, thu nhập không cao.
Khi con trai đầu lòng bị dị tật chân, vợ chồng tôi dốc hết tiền bạc để chữa trị. Sau nhiều năm, con đi lại bình thường, nhưng kinh tế gia đình gần như cạn kiệt.
Đến khi con trưởng thành và muốn kết hôn, chúng tôi lại phải chuẩn bị tiền cưới xin, xây nhà. Tổng chi phí khoảng 400.000 NDT, trong khi chỉ tiết kiệm được 300.000 NDT.
Thiếu hụt lớn, tôi nghĩ ngay đến anh trai và ngỏ lời vay 100.000 NDT, tương đương 350 triệu đồng.
Điều khiến tôi bất ngờ là anh đồng ý cho vay, nhưng yêu cầu tôi trả thêm 10.000 NDT tiền lãi sau 5 năm.
Tôi đồng ý, nhưng trong lòng nảy sinh cảm giác khó hiểu. Tôi nghĩ anh em ruột thịt thì việc cho vay không nên tính toán như vậy.
Sau khoản cho vay, khoảng cách âm thầm xuất hiện
Sau khi nhận tiền cho vay, tôi lo xong việc cưới hỏi cho con rồi tập trung làm việc, tiết kiệm để trả nợ.
Trong suốt 5 năm, tôi luôn cố gắng để hoàn trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi. Khi trả xong khoản tiền cho vay, tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng nhận ra mối quan hệ anh em không còn gần gũi như trước.
Tôi không trách anh, nhưng trong lòng vẫn nghĩ rằng tình thân mà gắn với chuyện cho vay tính lãi thì khó tránh khỏi cảm giác xa cách.
Từ đó, chúng tôi ít trò chuyện hơn, dù không có mâu thuẫn rõ ràng.
Sự thật phía sau khoản cho vay khiến tôi bàng hoàng
Một ngày, vợ tôi nghe tin chị dâu bị bệnh nặng. Anh trai âm thầm chạy chữa, không nói với gia đình để mọi người khỏi lo.
Thậm chí, khi cho tôi vay tiền trước đó, anh cũng đang gặp khó khăn tài chính và phải vay mượn từ người khác để giúp tôi.
Vợ tôi nhẹ nhàng nói rằng, khi được người thân cho vay một khoản lớn, việc trả thêm chút lãi cũng là cách thể hiện sự biết ơn.
Nghe vậy, tôi bàng hoàng. Tôi nhận ra anh trai chưa từng quay lưng với mình. Khoản lãi nhỏ ấy không phải sự tính toán, mà có thể là cách anh giữ nguyên tắc tài chính khi chính anh cũng phải đi vay để giúp tôi.
Bài học từ một lần được cho vay tiền
Tôi nhận ra rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều và để khoảng cách kéo dài suốt nhiều năm.
Việc ai đó sẵn sàng cho vay tiền, đặc biệt là số tiền lớn, không bao giờ là điều hiển nhiên. Đó là sự tin tưởng và tình cảm họ dành cho mình.
Sau tất cả, tôi hiểu rằng tình thân không nằm ở việc có tính lãi khi cho vay hay không, mà ở việc ai là người sẵn sàng giúp đỡ khi mình khó khăn nhất.
Quan trọng hơn, mỗi người nên biết trân trọng những người đã dang tay hỗ trợ, thay vì để những suy nghĩ chủ quan làm phai nhạt tình cảm gia đình.
* Bài viết là tâm sự của ông Chu, 55 tuổi, trên diễn đàn Toutiao, Trung Quốc.
