Đại diện Công an phường Hồng Châu (tỉnh Hưng Yên) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nam thanh niên N.V.V (SN 1988, trú tại Tổ dân phố Quảng Châu 3, phường Hồng Châu) với số tiền 7 triệu đồng.

Theo đó, sau khi N.V.V sử dụng rượu đã đến nhà anh D.V.Đ (SN 1996, trú tại tổ dân phố Quảng Châu 1, phường Hồng Châu) để nói chuyện.

Trong quá trình nói chuyện, hai bên xảy ra cãi vã, to tiếng. Do không kiềm chế được bản thân, V. đã dùng ghế kim loại đánh liên tiếp vào vùng đầu anh Đ. khiến nạn nhân bị chấn thương vùng đầu, gãy rạn ngón tay giữa của bàn tay phải và phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.

Ảnh minh họa.

Sau khi xác minh, làm rõ vụ việc, Công an phường Hồng Châu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.V.V; đồng thời nam thanh niên có trách nhiệm bồi thường chi phí điều trị cho người bị hại.

Công an phường Hồng Châu khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm, không lạm dụng rượu, bia. Mọi người giữ thái độ bình tĩnh, ứng xử văn minh, không sử dụng lời nói hoặc hành động mang tính xúc phạm, khiêu khích để giải quyết mâu thuẫn.

Khi phát sinh bất đồng, cần chủ động kiềm chế cảm xúc, dừng tranh cãi và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết. Đặc biệt, tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu, bia.