Bí quyết chăm sóc tóc mùa hanh khô, chống khô xơ và gãy rụng
Mùa hanh khô ảnh hưởng rất lớn đối với sức khỏe của mái tóc. Sự thay đổi đột ngột của thời tiết khiến tóc khô xơ, đặc biệt là tăng nguy cơ gãy rụng. Áp dụng phương pháp chăm sóc phù hợp sẽ giúp mái tóc mềm mại, óng ả.
Vì sao mùa hanh khô sẽ khiến tóc khô xơ và gãy rụng?
Mùa hanh khô, đặc biệt là tiết thu là giai đoạn chuyển tiếp giữa sự ẩm ướt của mùa hè và khô lạnh của mùa đông. Sự thay đổi này tạo ra một "cú sốc" cho da đầu và sợi tóc. Có ba nguyên nhân chính khiến tóc khô xơ, dễ bị tổn thương và gãy rụng trong thời điểm này:
Độ ẩm không khí giảm đột ngột
Đây là yếu tố quan trọng nhất. Khi chuyển sang mùa hanh khô , độ ẩm trong không khí giảm mạnh. Không khí khô hanh sẽ hút đi lượng ẩm tự nhiên có trong sợi tóc và da đầu. Sợi tóc bị mất nước sẽ trở nên khô cứng, thiếu đàn hồi, dẫn đến hiện tượng tóc khô xơ, rối, chẻ ngọn và rất dễ gãy khi chải hoặc tạo kiểu tóc. Hơn nữa, da đầu khô cũng dễ bị kích ứng, bong tróc, làm suy yếu chân tóc.
Hiện tượng tĩnh điện
Thời tiết khô hanh còn gây ra hiện tượng tĩnh điện. Khi không khí thiếu độ ẩm, ma sát giữa tóc và các vật liệu như mũ len, khăn quàng cổ, hoặc áo khoác sẽ tích tụ điện tích. Các sợi tóc mang điện tích cùng dấu sẽ đẩy nhau, tạo nên mái tóc bị dựng lên, bay lơ lửng và rối tung. Tóc càng khô, hiện tượng tĩnh điện càng nghiêm trọng. Việc gỡ rối do tĩnh điện cũng là nguyên nhân làm tóc khô xơ, dễ bị đứt gãy.
Thay đổi sinh học của cơ thể theo mùa
Một hiện tượng tự nhiên của cơ thể là rụng tóc theo mùa . Giống như nhiều loài động vật thay lông, con người cũng có xu hướng rụng tóc nhiều hơn vào mùa hanh khô. Trong mùa hè, để bảo vệ da đầu khỏi ánh nắng mặt trời, một lượng lớn tóc được giữ ở giai đoạn phát triển.
Khi thời tiết giao mùa, các sợi tóc này chuyển sang giai đoạn nghỉ và sau đó rụng đi. Mặc dù đây là một quá trình sinh học bình thường nhưng khi kết hợp với sự khô xơ do thời tiết, sẽ khiến tóc rụng nhiều hơn đáng kể.
Ngoài ra, mái tóc bước vào mùa thu đông với những tổn thương tích lũy từ mùa hè do sự tiếp xúc kéo dài với ánh nắng mặt trời, clo trong hồ bơi hoặc nước biển mặn đã làm hỏng lớp biểu bì bảo vệ bên ngoài của sợi tóc. Lớp bảo vệ này bị hư tổn khiến tóc mất khả năng giữ ẩm, làm tóc trở nên yếu ớt và dễ bị các tác động của thời tiết hanh khô tấn công hơn.
Cách chăm sóc giúp mái tóc mềm mại và hạn chế gãy rụng
Để bảo vệ và nuôi dưỡng mái tóc khỏe mạnh trong mùa thu đông, cần tập trung vào việc cung cấp độ ẩm chuyên sâu, dưỡng chất và giảm thiểu tổn thương cơ học.
Cung cấp độ ẩm chuyên sâu và dưỡng chất
- Chọn dầu gội và dầu xả: Hãy chuyển sang các sản phẩm có thành phần dưỡng ẩm cao. Tránh các loại dầu gội có chứa sulfate mạnh vì chúng có thể làm mất đi dầu tự nhiên của da đầu.
Tăng cường sử dụng dầu xả, tập trung thoa từ thân tóc đến ngọn tóc.
- Sử dụng mặt nạ ủ tóc định kỳ: Sử dụng mặt nạ ủ tóc giàu protein, keratin, hoặc các loại dầu tự nhiên (như dầu argan, dầu dừa, bơ hạt mỡ...) mỗi tuần một lần. Ủ tóc giúp khôi phục lớp lipid bị mất, lấp đầy các hư tổn trên lớp biểu bì, giúp tóc mềm và giữ ẩm lâu hơn.
- Dùng dầu dưỡng tóc và serum chống khô xơ: Các sản phẩm này luôn là "người bạn thân" của tóc trong mùa khô. Sau khi gội đầu sạch, sấy tóc khô khoảng 80%, hãy thoa vài giọt dầu dưỡng hoặc serum lên ngọn tóc. Điều này sẽ giúp tạo một lớp màng bảo vệ, ngăn ngừa sự mất nước và kiểm soát hiện tượng tĩnh điện, làm tóc vào nếp dễ dàng hơn.
Giảm thiểu tổn thương cơ học và nhiệt
- Hạn chế gội đầu bằng nước nóng: Nước nóng làm sạch quá mức lớp dầu bảo vệ trên da đầu và sợi tóc, khiến tóc bị khô nhanh hơn. Hãy gội đầu bằng nước ấm vừa phải (khoảng 37oC) và xả lại bằng nước mát ở bước cuối cùng để làm đóng lớp biểu bì, giữ ẩm.
- Hạn chế dùng máy sấy nhiệt độ cao: Cố gắng để tóc khô tự nhiên càng nhiều càng tốt. Nếu cần dùng máy sấy, hãy luôn thoa sản phẩm bảo vệ nhiệt và chọn chế độ sấy mát hoặc sấy ở nhiệt độ thấp nhất.
- Giảm tần suất sử dụng các dụng cụ tạo kiểu bằng nhiệt như máy uốn, máy duỗi.
- Chải tóc đúng cách: Khi tóc ướt là lúc tóc ở trạng thái yếu nhất. Thay vì dùng lược răng khít, hãy dùng lược răng thưa hoặc ngón tay để gỡ rối nhẹ nhàng, bắt đầu từ ngọn tóc rồi tiến dần lên chân tóc.
- Bảo vệ tóc khi ngủ: Nên sử dụng vỏ gối có chất liệu lụa hoặc satin. Các loại vải này có độ ma sát thấp hơn vải cotton, giúp giảm gãy rụng và xơ rối khi ta trở mình trong lúc ngủ, đồng thời giúp tóc giữ lại độ ẩm tốt hơn.
- Cắt tỉa tóc định kỳ: Mùa hanh khô là lúc các ngọn tóc chẻ ngọn từ mùa hè bắt đầu lộ rõ. Cắt tỉa ngọn tóc sau mỗi 6-8 tuần giúp loại bỏ phần tóc yếu, ngăn chặn tình trạng chẻ ngọn lan lên thân tóc, từ đó giúp mái tóc trông dày và khỏe mạnh hơn.
Chăm sóc sức khỏe tổng thể
- Chế độ ăn uống cân bằng đóng vai trò quan trọng giúp ngăn ngừa tóc khô xơ. Đảm bảo cung cấp đủ protein (thành phần cấu tạo nên tóc), biotin, kẽm, sắt, và các vitamin nhóm B. Các thực phẩm giàu omega-3 (như cá hồi, quả óc chó) giúp da đầu khỏe mạnh.
- Uống đủ nước: Cung cấp đủ nước cho cơ thể là cách dưỡng ẩm tóc từ bên trong. Uống đủ nước giúp cấp ẩm cho da đầu và làm giảm tình trạng tóc khô xơ, gãy rụng
Việc chăm sóc tóc mùa hanh khô đòi hỏi sự kiên nhẫn và điều chỉnh thói quen. Bằng cách tập trung vào việc bù ẩm và bảo vệ tóc khỏi sự khô hanh và ma sát, có thể dễ dàng vượt qua mùa thu đông mà vẫn giữ được mái tóc bóng khỏe, giảm thiểu đáng kể tình trạng tóc khô xơ và chẻ ngọn.
