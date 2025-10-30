Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Bí quyết chăm sóc tóc mùa hanh khô, chống khô xơ và gãy rụng

Thứ năm, 07:00 30/10/2025 | Chăm sóc da
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Mùa hanh khô ảnh hưởng rất lớn đối với sức khỏe của mái tóc. Sự thay đổi đột ngột của thời tiết khiến tóc khô xơ, đặc biệt là tăng nguy cơ gãy rụng. Áp dụng phương pháp chăm sóc phù hợp sẽ giúp mái tóc mềm mại, óng ả.

Vì sao mùa hanh khô sẽ khiến tóc khô xơ và gãy rụng?

Mùa hanh khô, đặc biệt là tiết thu là giai đoạn chuyển tiếp giữa sự ẩm ướt của mùa hè và khô lạnh của mùa đông. Sự thay đổi này tạo ra một "cú sốc" cho da đầu và sợi tóc. Có ba nguyên nhân chính khiến tóc khô xơ, dễ bị tổn thương và gãy rụng trong thời điểm này:

Độ ẩm không khí giảm đột ngột

Đây là yếu tố quan trọng nhất. Khi chuyển sang mùa hanh khô , độ ẩm trong không khí giảm mạnh. Không khí khô hanh sẽ hút đi lượng ẩm tự nhiên có trong sợi tóc và da đầu. Sợi tóc bị mất nước sẽ trở nên khô cứng, thiếu đàn hồi, dẫn đến hiện tượng tóc khô xơ, rối, chẻ ngọn và rất dễ gãy khi chải hoặc tạo kiểu tóc. Hơn nữa, da đầu khô cũng dễ bị kích ứng, bong tróc, làm suy yếu chân tóc.

Hiện tượng tĩnh điện

Thời tiết khô hanh còn gây ra hiện tượng tĩnh điện. Khi không khí thiếu độ ẩm, ma sát giữa tóc và các vật liệu như mũ len, khăn quàng cổ, hoặc áo khoác sẽ tích tụ điện tích. Các sợi tóc mang điện tích cùng dấu sẽ đẩy nhau, tạo nên mái tóc bị dựng lên, bay lơ lửng và rối tung. Tóc càng khô, hiện tượng tĩnh điện càng nghiêm trọng. Việc gỡ rối do tĩnh điện cũng là nguyên nhân làm tóc khô xơ, dễ bị đứt gãy.

Bí quyết chăm sóc tóc mùa hanh khô, chống khô xơ và gãy rụng- Ảnh 1.

Để ngăn ngừa tóc khô xơ vào mùa hanh, nên chọn dầu gội có nhiều chất dưỡng ẩm cho tóc...

Thay đổi sinh học của cơ thể theo mùa

Một hiện tượng tự nhiên của cơ thể là rụng tóc theo mùa . Giống như nhiều loài động vật thay lông, con người cũng có xu hướng rụng tóc nhiều hơn vào mùa hanh khô. Trong mùa hè, để bảo vệ da đầu khỏi ánh nắng mặt trời, một lượng lớn tóc được giữ ở giai đoạn phát triển.

Khi thời tiết giao mùa, các sợi tóc này chuyển sang giai đoạn nghỉ và sau đó rụng đi. Mặc dù đây là một quá trình sinh học bình thường nhưng khi kết hợp với sự khô xơ do thời tiết, sẽ khiến tóc rụng nhiều hơn đáng kể.

Ngoài ra, mái tóc bước vào mùa thu đông với những tổn thương tích lũy từ mùa hè do sự tiếp xúc kéo dài với ánh nắng mặt trời, clo trong hồ bơi hoặc nước biển mặn đã làm hỏng lớp biểu bì bảo vệ bên ngoài của sợi tóc. Lớp bảo vệ này bị hư tổn khiến tóc mất khả năng giữ ẩm, làm tóc trở nên yếu ớt và dễ bị các tác động của thời tiết hanh khô tấn công hơn.

Cách chăm sóc giúp mái tóc mềm mại và hạn chế gãy rụng

Để bảo vệ và nuôi dưỡng mái tóc khỏe mạnh trong mùa thu đông, cần tập trung vào việc cung cấp độ ẩm chuyên sâu, dưỡng chất và giảm thiểu tổn thương cơ học.

Cung cấp độ ẩm chuyên sâu và dưỡng chất

- Chọn dầu gội và dầu xả: Hãy chuyển sang các sản phẩm có thành phần dưỡng ẩm cao. Tránh các loại dầu gội có chứa sulfate mạnh vì chúng có thể làm mất đi dầu tự nhiên của da đầu.

Tăng cường sử dụng dầu xả, tập trung thoa từ thân tóc đến ngọn tóc.

- Sử dụng mặt nạ ủ tóc định kỳ: Sử dụng mặt nạ ủ tóc giàu protein, keratin, hoặc các loại dầu tự nhiên (như dầu argan, dầu dừa, bơ hạt mỡ...) mỗi tuần một lần. Ủ tóc giúp khôi phục lớp lipid bị mất, lấp đầy các hư tổn trên lớp biểu bì, giúp tóc mềm và giữ ẩm lâu hơn.

- Dùng dầu dưỡng tóc và serum chống khô xơ: Các sản phẩm này luôn là "người bạn thân" của tóc trong mùa khô. Sau khi gội đầu sạch, sấy tóc khô khoảng 80%, hãy thoa vài giọt dầu dưỡng hoặc serum lên ngọn tóc. Điều này sẽ giúp tạo một lớp màng bảo vệ, ngăn ngừa sự mất nước và kiểm soát hiện tượng tĩnh điện, làm tóc vào nếp dễ dàng hơn.

Giảm thiểu tổn thương cơ học và nhiệt

- Hạn chế gội đầu bằng nước nóng: Nước nóng làm sạch quá mức lớp dầu bảo vệ trên da đầu và sợi tóc, khiến tóc bị khô nhanh hơn. Hãy gội đầu bằng nước ấm vừa phải (khoảng 37oC) và xả lại bằng nước mát ở bước cuối cùng để làm đóng lớp biểu bì, giữ ẩm.

- Hạn chế dùng máy sấy nhiệt độ cao: Cố gắng để tóc khô tự nhiên càng nhiều càng tốt. Nếu cần dùng máy sấy, hãy luôn thoa sản phẩm bảo vệ nhiệt và chọn chế độ sấy mát hoặc sấy ở nhiệt độ thấp nhất.

- Giảm tần suất sử dụng các dụng cụ tạo kiểu bằng nhiệt như máy uốn, máy duỗi.

- Chải tóc đúng cách: Khi tóc ướt là lúc tóc ở trạng thái yếu nhất. Thay vì dùng lược răng khít, hãy dùng lược răng thưa hoặc ngón tay để gỡ rối nhẹ nhàng, bắt đầu từ ngọn tóc rồi tiến dần lên chân tóc.

- Bảo vệ tóc khi ngủ: Nên sử dụng vỏ gối có chất liệu lụa hoặc satin. Các loại vải này có độ ma sát thấp hơn vải cotton, giúp giảm gãy rụng và xơ rối khi ta trở mình trong lúc ngủ, đồng thời giúp tóc giữ lại độ ẩm tốt hơn.

- Cắt tỉa tóc định kỳ: Mùa hanh khô là lúc các ngọn tóc chẻ ngọn từ mùa hè bắt đầu lộ rõ. Cắt tỉa ngọn tóc sau mỗi 6-8 tuần giúp loại bỏ phần tóc yếu, ngăn chặn tình trạng chẻ ngọn lan lên thân tóc, từ đó giúp mái tóc trông dày và khỏe mạnh hơn.

Bí quyết chăm sóc tóc mùa hanh khô, chống khô xơ và gãy rụng- Ảnh 3.

Sử dụng dầu dưỡng hoặc serum để nuôi dưỡng tóc, ngăn ngừa tóc khô xơ...

Chăm sóc sức khỏe tổng thể

- Chế độ ăn uống cân bằng đóng vai trò quan trọng giúp ngăn ngừa tóc khô xơ. Đảm bảo cung cấp đủ protein (thành phần cấu tạo nên tóc), biotin, kẽm, sắt, và các vitamin nhóm B. Các thực phẩm giàu omega-3 (như cá hồi, quả óc chó) giúp da đầu khỏe mạnh.

- Uống đủ nước: Cung cấp đủ nước cho cơ thể là cách dưỡng ẩm tóc từ bên trong. Uống đủ nước giúp cấp ẩm cho da đầu và làm giảm tình trạng tóc khô xơ, gãy rụng

Việc chăm sóc tóc mùa hanh khô đòi hỏi sự kiên nhẫn và điều chỉnh thói quen. Bằng cách tập trung vào việc bù ẩm và bảo vệ tóc khỏi sự khô hanh và ma sát, có thể dễ dàng vượt qua mùa thu đông mà vẫn giữ được mái tóc bóng khỏe, giảm thiểu đáng kể tình trạng tóc khô xơ và chẻ ngọn.


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Mai Hoa thăng hạng nhan sắc sau đăng quang Vietnam’s Next Top Model 2025

Mai Hoa thăng hạng nhan sắc sau đăng quang Vietnam’s Next Top Model 2025

Gam mầu trầm ấm 'lên ngôi' xu hướng thời trang Thu Đông 2025

Gam mầu trầm ấm 'lên ngôi' xu hướng thời trang Thu Đông 2025

Cùng chuyên mục

Hướng dẫn cách tẩy da chết bằng bã cà phê

Hướng dẫn cách tẩy da chết bằng bã cà phê

Chăm sóc da - 2 ngày trước

Bã cà phê là nguyên liệu tẩy tế bào chết tự nhiên được nhiều người ưa chuộng. Hiệu quả tẩy da chết của bã cà phê đến từ hai cơ chế chính: Tác động vật lý từ các hạt nhỏ giúp loại bỏ tế bào sừng và tác động hóa học nhờ các hoạt chất tự nhiên có trong cà phê hỗ trợ làm sáng, mịn da.

Cách chọn cọ trang điểm phù hợp, hạn chế lên mụn

Cách chọn cọ trang điểm phù hợp, hạn chế lên mụn

Đẹp - 4 ngày trước

GĐXH - Một chiếc cọ chất lượng không chỉ giúp bạn thao tác dễ dàng mà còn giảm thiểu vi khuẩn gây mụn. Dưới đây là những cách chọn cọ trang điểm phù hợp, đảm bảo an toàn cho da và tối ưu hiệu quả trang điểm.

Đây mới là cách chọn đồ trang điểm cho từng loại da

Đây mới là cách chọn đồ trang điểm cho từng loại da

Chăm sóc da - 4 ngày trước

GĐXH - Việc xác định đúng loại da là bước nền tảng giúp lựa chọn đồ trang điểm một cách an toàn và hiệu quả, từ đó giảm thiểu nguy cơ kích ứng và tối ưu hóa hiệu quả làm đẹp.

Hướng dẫn sử dụng tắm sữa tươi an toàn trước khi ra nắng

Hướng dẫn sử dụng tắm sữa tươi an toàn trước khi ra nắng

Đẹp - 5 ngày trước

GĐXH - Nếu bạn áp dụng liệu pháp tắm bằng sữa tươi nhưng không biết cách, có thể vô tình làm tổn thương màng lọc tự nhiên của da, khiến da dễ bắt nắng hơn hoặc viêm da.

Làm thế nào để chăm sóc làn da nhạy cảm hiệu quả?

Làm thế nào để chăm sóc làn da nhạy cảm hiệu quả?

Đẹp - 6 ngày trước

GĐXH - Chăm sóc da nhạy cảm chính là phải làm sạch da đúng cách và bổ sung những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Sau đây là một số cách chăm sóc da nhạy cảm bạn nên biết.

Đây mới là cách cải thiện làn da không bị lão hóa vào buổi sáng

Đây mới là cách cải thiện làn da không bị lão hóa vào buổi sáng

Đẹp - 6 ngày trước

GĐXH - Chăm sóc da không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn góp phần vào việc duy trì sức khỏe toàn diện. Áp dụng đúng các bước cơ bản vào buổi sáng có thể góp phần làm giảm lão hóa da theo thời gian.

Tẩy tế bào chết da đầu đem lại lợi ích gì?

Tẩy tế bào chết da đầu đem lại lợi ích gì?

Đẹp - 6 ngày trước

GĐXH - Tẩy tế bào chết cho da đầu không chỉ giúp làm sạch mà còn hỗ trợ tóc khỏe mạnh và ngăn ngừa các vấn đề thường gặp trên da đầu. Dưới đây là những lợi ích khi tẩy tế bào chết da đầu.

Cách trị hôi nách bằng baking soda cấp tốc tại nhà, giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp

Cách trị hôi nách bằng baking soda cấp tốc tại nhà, giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp

Đẹp - 1 tuần trước

GĐXH - Baking soda, hay còn gọi là muối nở, là bột khô rất quen thuộc trong căn bếp. Bài viết sau sẽ mách bạn cách khử mùi hôi nách bằng baking soda cấp tốc, giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp và sinh hoạt, học tập và làm việc.

Có nên đắp mặt nạ dưỡng da mỗi ngày?

Có nên đắp mặt nạ dưỡng da mỗi ngày?

Đẹp - 1 tuần trước

GĐXH - Mỗi loại mặt nạ đều có tính chất và công dụng riêng, ứng với tần suất dùng để đạt hiệu quả cao nhất. Dưới đây là thông tin một số loại mặt nạ phổ biến về số lần sử dụng mỗi tuần.

Thử thách 7 ngày chăm sóc tóc: Bí quyết cho mái tóc khỏe mạnh, mượt mà và dày dặn tự nhiên

Thử thách 7 ngày chăm sóc tóc: Bí quyết cho mái tóc khỏe mạnh, mượt mà và dày dặn tự nhiên

Chăm sóc da - 1 tuần trước

GĐXH - Để có mái tóc chắc khỏe, bạn cần có chế độ chăm sóc và nuôi dưỡng tóc mỗi ngày. Với quy trình chăm sóc tóc 7 ngày đơn giản ngay tại nhà, tóc sẽ chắc khoẻ, giảm gãy rụng và kích thích mọc tóc.

Xem nhiều

Cách trị hôi nách bằng baking soda cấp tốc tại nhà, giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp

Cách trị hôi nách bằng baking soda cấp tốc tại nhà, giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp

Đẹp

GĐXH - Baking soda, hay còn gọi là muối nở, là bột khô rất quen thuộc trong căn bếp. Bài viết sau sẽ mách bạn cách khử mùi hôi nách bằng baking soda cấp tốc, giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp và sinh hoạt, học tập và làm việc.

5 dưỡng chất vàng giúp trẻ lâu, da căng bóng từ bên trong

5 dưỡng chất vàng giúp trẻ lâu, da căng bóng từ bên trong

Chăm sóc da
Thử thách 7 ngày chăm sóc tóc: Bí quyết cho mái tóc khỏe mạnh, mượt mà và dày dặn tự nhiên

Thử thách 7 ngày chăm sóc tóc: Bí quyết cho mái tóc khỏe mạnh, mượt mà và dày dặn tự nhiên

Chăm sóc da
Có nên đắp mặt nạ dưỡng da mỗi ngày?

Có nên đắp mặt nạ dưỡng da mỗi ngày?

Đẹp
Cách dặm lại lớp trang điểm đẹp tự nhiên, luôn giữ được diện mạo tươi tắn suốt cả ngày

Cách dặm lại lớp trang điểm đẹp tự nhiên, luôn giữ được diện mạo tươi tắn suốt cả ngày

Đẹp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top