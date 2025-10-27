Mai Hoa thăng hạng nhan sắc sau đăng quang Vietnam’s Next Top Model 2025

Lại Mai Hoa sinh năm 2005, cao 1,84 m với số đo 83-65-96 cm. Mai Hoa hiện là sinh viên Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Mai Hoa có sự khởi đầu thuận lợi khi thắng cuộc thi Vietnam’s Next Top Model Online và bước thẳng vào Top15. Trong suốt chương trình, Mai Hoa tỏ ra là ứng cử viên hài hòa với nhiều tiêu chí trong đó nổi bật là chiều cao và tinh thần làm việc chuyên nghiệp, cầu thị.