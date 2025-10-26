Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Gam mầu trầm ấm 'lên ngôi' xu hướng thời trang Thu Đông 2025

Chủ nhật, 14:49 26/10/2025 | Thời trang
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Mùa lạnh năm nay là thời điểm lý tưởng để phô diễn phong cách thời trang Thu Đông qua trang phục tinh tế, nhấn mạnh vào gam trầm và chất liệu dày dặn.

Thời trang Thu Đông 2025: Xu hướng và phong cách không thể bỏ lỡ trong mùa lạnh này - Ảnh 1.

Thu đông 2025 sẽ là mùa thời trang đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của bảng các tông màu trầm ấm nhưng đầy quyền lực. Tiêu biểu như, mùa mốt của Prada khẳng định vị thế bằng gam màu sâu lắng, nơi sắc độ trở thành ngôn ngữ thể hiện bản lĩnh cá nhân và phong cách thương hiệu đồng thời ghi dấu ấn của người mặc.

Thời trang Thu Đông 2025 - Ảnh 2.

Các công thức phối lớp như nâu chocolate cùng beige, hay xám với xanh olive, mang lại chiều sâu và sự liền mạch cho phong cách Thu Đông.

Thời trang Thu Đông 2025 - Ảnh 3.

Bên cạnh các gam mầu trầm ấm, các sàn diễn năm nay ngập tràn sắc tím, từ màu rượu vang đậm đà của Tibi và Lanvin, đến màu tím tươi tắn xuất hiện tại Auralee và Dries Van Noten.


Không chỉ dừng ở áo khoác dài, lông thú nhân tạo còn được “trẻ hóa” qua áo lửng, phụ kiện như túi, mũ, khăn. Khi kết hợp cùng denim hoặc satin, chất liệu này tạo sự đối lập thú vị giữa sang trọng và phóng khoáng.

Thời trang Thu Đông 2025 - Ảnh 5.

Sọc ngựa vằn đã xuất hiện trong các bộ sưu tập của những thương hiệu danh tiếng như Nina Ricci và thương hiệu non trẻ như Duran Lantink, tất cả đều được tạo kiểu theo phong cách maximalist.

Thời trang Thu Đông 2025 - Ảnh 6.

Mỗi khi gió lạnh ùa về, áo khoác dài lại trở thành “ngôi sao” của tủ đồ. Mẫu thời trang kinh điển này luôn mang đến cảm giác thanh lịch, cổ điển và quyền lực. Một chiếc trench coat kaki dài hòa cùng nét phóng khoáng của quần jeans ống rộng tạo nên sự tự do, thoải mái.

Thời trang Thu Đông 2025 - Ảnh 7.

Trong môi trường công sở, blazer, áo len cổ lọ và quần âu là combo chuẩn mực. Để tạo điểm nhấn, bạn có thể chọn blazer kẻ sọc thay vì trơn màu.

Gam mầu trầm ấm 'lên ngôi' xu hướng thời trang Thu Đông 2025 - Ảnh 8.

Bên cạnh trang phục, các món phụ kiện cũng được quan tâm. Những chiếc túi mềm như gối, đủ mọi kích thước và màu sắc đã xuất hiện ở khắp nơi, khẳng định nó là một làn sóng thời trang lớn của năm nay. Tăng vẻ sang trọng cho trang phục hằng ngày với một chiếc túi da mềm là một lựa chọn thông minh, thu hút ánh nhìn.

(Ảnh: Tư liệu, Internet)

Thời trang pickleball của Minh Hằng: Năng động, tinh tế và tràn đầy năng lượngThời trang pickleball của Minh Hằng: Năng động, tinh tế và tràn đầy năng lượng

GĐXH - Không chỉ nổi bật với hình ảnh một ca sĩ, diễn viên tài năng, Minh Hằng gần đây còn “gây sốt” khi xuất hiện trên sân pickleball với những set đồ vừa khỏe khoắn, vừa thời thượng.






T.Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Mạc Văn Úy 55 tuổi nhưng vóc dáng như 20

Mạc Văn Úy 55 tuổi nhưng vóc dáng như 20

Thời trang pickleball của Minh Hằng: Năng động, tinh tế và tràn đầy năng lượng

Thời trang pickleball của Minh Hằng: Năng động, tinh tế và tràn đầy năng lượng

Cùng chuyên mục

Siêu mẫu Lan Khuê tỏa sáng với trang sức tiền tỷ tại sự kiện nghệ thuật

Siêu mẫu Lan Khuê tỏa sáng với trang sức tiền tỷ tại sự kiện nghệ thuật

Thời trang - 9 giờ trước

GĐXH - Mới đây, khi tham gia tham dự triển lãm nghệ thuật Nghệ Thuật Khởi Trao Hưng Vượng, siêu mẫu Lan Khuê thu hút mọi ánh nhìn với diện mạo lộng lẫy và thần thái cuốn hút.

'Cô dâu nghìn tỷ' Đỗ Thị Hà khoe sắc trong 4 bộ váy cưới đẳng cấp, sang chảnh

'Cô dâu nghìn tỷ' Đỗ Thị Hà khoe sắc trong 4 bộ váy cưới đẳng cấp, sang chảnh

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - Đỗ Thị Hà có đám cưới hào môn bên chồng doanh nhân. Trong hôn lễ, cô gây ấn tượng với 4 bộ váy cưới tuyệt đẹp.

Mạc Văn Úy 55 tuổi nhưng vóc dáng như 20

Mạc Văn Úy 55 tuổi nhưng vóc dáng như 20

Thời trang - 4 ngày trước

Mạc Văn Úy được ca ngợi là "minh tinh có đôi chân đẹp nhất giới giải trí Hoa ngữ". Ở tuổi 55, mỗi ngày cô tập thể hình 5 tiếng để giữ gìn vóc dáng.

Muốn tóc nhuộm hồng 'lên màu' đẹp như Bạch Lộc, tín đồ nhan sắc nên tham khảo cách này

Muốn tóc nhuộm hồng 'lên màu' đẹp như Bạch Lộc, tín đồ nhan sắc nên tham khảo cách này

Thời trang - 5 ngày trước

GĐXH - Bạch Lộc - mỹ nhân phim Lâm Giang Tiên mới đây đã "lột xác" trở thành cô gái cá tính bằng việc tẩy tóc để nhuộm hồng. Dù màu tóc không phải hot trend nhưng đây được xem là hành động làm mới bản thân của mỹ nhân xứ Trung.

Mix đồ xinh đẹp cả đi làm lẫn đi chơi cùng BTV Mai Ngọc

Mix đồ xinh đẹp cả đi làm lẫn đi chơi cùng BTV Mai Ngọc

Thời trang - 6 ngày trước

GĐXH - BTV Mai Ngọc không chỉ mặc đẹp trên truyền hình mà cả ở ngoài đời, cô mix đồ cũng rất tinh tế và phong cách.

Quỳnh Anh Shyn tỏa sáng với gu thời trang độc đáo tại Victoria's Secret Fashion Show 2025

Quỳnh Anh Shyn tỏa sáng với gu thời trang độc đáo tại Victoria's Secret Fashion Show 2025

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự show diễn - Quỳnh Anh Shyn khiến dân tình "bùng nổ" với nhan sắc bốc lửa và bộ cánh đầy ấn tượng.

3 phong cách chủ chốt mùa Thu 2025 giúp bạn sở hữu vẻ ngoài thời thượng nhất

3 phong cách chủ chốt mùa Thu 2025 giúp bạn sở hữu vẻ ngoài thời thượng nhất

Thời trang - 1 tuần trước

Màu sắc của mùa Thu năm nay là màu tím và họa tiết được ưu ái nhất chính là sọc ngựa vằn. Hai chi tiết này cực kì phù hợp để đi cùng phong cách tối giản, tạo nên sự pha trộn đa dạng, giúp bạn tạo điểm nhấn cho trang phục.

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý mặc đồng điệu, thu hút ánh nhìn tại sự kiện

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý mặc đồng điệu, thu hút ánh nhìn tại sự kiện

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Hồ Ngọc Hà thu hút mọi ánh nhìn khi sánh đôi cùng Kim Lý trong sự kiện thời trang tại TP HCM. Nữ ca sĩ gây ấn tượng với nhan sắc rạng rỡ và phong cách thời trang quyến rũ.

Thời trang pickleball của Minh Hằng: Năng động, tinh tế và tràn đầy năng lượng

Thời trang pickleball của Minh Hằng: Năng động, tinh tế và tràn đầy năng lượng

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - Không chỉ nổi bật với hình ảnh một ca sĩ, diễn viên tài năng, Minh Hằng gần đây còn “gây sốt” khi xuất hiện trên sân pickleball với những set đồ vừa khỏe khoắn, vừa thời thượng.

Diện đồ đời thường siêu đẹp như MC Hoàng Linh

Diện đồ đời thường siêu đẹp như MC Hoàng Linh

Thời trang - 1 tuần trước

GĐXH - MC Hoàng Linh trải qua 2 lần sinh nở, đã tròn 40 tuổi nhưng nhờ gu thời trang hợp lý nên cô ngày càng trẻ đẹp, năng động.

Xem nhiều

Học mẹo mix đồ 'từ đi làm đến đi chơi' vừa đẹp, vừa thanh lịch của nữ MC VTV quê Phú Thọ

Học mẹo mix đồ 'từ đi làm đến đi chơi' vừa đẹp, vừa thanh lịch của nữ MC VTV quê Phú Thọ

Thời trang

GĐXH - MC Huyền Trang 'Mù tạt' khiến khán giả yêu mến bởi lối dẫn linh hoạt, vui vẻ cùng gu thời trang sang chảnh, gợi cảm.

BTV thời sự Thúy Hằng, U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi'

BTV thời sự Thúy Hằng, U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi'

Thời trang
Nữ BTV mang quân hàm đại úy công an mix đồ đa phong cách, tôn dáng đẹp

Nữ BTV mang quân hàm đại úy công an mix đồ đa phong cách, tôn dáng đẹp

Thời trang
Hồ Ngọc Hà - Kim Lý mặc đồng điệu, thu hút ánh nhìn tại sự kiện

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý mặc đồng điệu, thu hút ánh nhìn tại sự kiện

Thời trang
Quỳnh Anh Shyn tỏa sáng với gu thời trang độc đáo tại Victoria's Secret Fashion Show 2025

Quỳnh Anh Shyn tỏa sáng với gu thời trang độc đáo tại Victoria's Secret Fashion Show 2025

Thời trang

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top