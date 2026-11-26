Sử dụng máy giặt tích hợp sấy

Theo VTC News, máy giặt đã trở thành thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình Việt ngày nay nhưng nếu nâng cấp lên máy giặt có chức năng sấy khi công việc nhà sẽ còn được giải phóng hơn nữa. Như tên gọi, sau khi giặt xong thì thiết bị này sẽ sấy khô quần áo để người dùng có thể gấp đồ mà không cần phơi.

Một số người dùng e ngại máy giặt sấy không làm khô quần áo hoàn toàn, đồ bị nhăn và không "thơm mùi nắng" như đem phơi. Tuy nhiên các dòng máy mới được đánh giá cho khả năng sấy khô hoàn toàn, giặt xong có thể mặc được luôn và quần áo lấy ra ấm như vừa được là ủi.

Máy giặt sấy thường có giá cao hơn máy giặt thông thường, thời gian hoàn thành chu trình cũng kéo dài hơn. "Hiện đại - hại điện" đúng theo cả nghĩa đen với dòng sản phẩm này, nhất là với các máy dùng cơ chế sấy nhiệt.

Sự ra đời của những thiết bị gia dụng thông minh giúp giải phóng sức lao động, tiết kiệm thời gian và mang đến sự an nhàn hơn trong cuộc sống hằng ngày.

Tuy nhiên với việc sáng bỏ quần áo vào máy, tối về cất đồ vào tủ thì đây là thiết bị đáng để người dùng cân nhắc. Không cần phơi đồ cũng giúp giải phóng cho ban công, nhất là với các căn chung cư. Lợi ích của máy giặt sấy sẽ càng rõ rệt với các nhà ở miền Bắc vào mùa nồm ẩm.

Dùng máy rửa bát để giải phóng sức lao động, có thời gian nghỉ ngơi

Công việc dọn dẹp sau bữa ăn chiếm khoản thời gian và công sức không nhỏ, nhất là rửa bát. Việc đầu tư máy móc thay thế đáng để người dùng cân nhắc, giúp bạn có thêm khoảng 30 phút cho gia đình, đỡ mỏi lưng, tránh da tay tiếp xúc với chất tẩy, tiết kiệm nước và còn đảm bảo vệ sinh.

Robot hút bụi lau nhà

Thông tin trên Báo Giáo dục và Thời đại, sau một ngày làm việc dài đẵng đẵng, mệt mỏi thì mỗi khi bước chân về tới nhà lại hàng trăm việc nội trợ lại ập đến với bạn. Nấu ăn, dọn nhà, lau nhà, dọn dẹp đồ đạc... khiến các chị em nội trợ càng trở nên mệt mỏi và áp lực hơn.

Robot hút bụi lau nhà ra đời và trở thành một trong những món đồ thông minh cần có trong mọi gia đình hiện nay.

Vậy tại sao không tìm cho mình một giải pháp giúp bạn giải tỏa những áp lực trên? Đó chính là lý do Robot hút bụi lau nhà ra đời và trở thành một trong những món đồ thông minh cần có trong mọi gia đình hiện nay.

Dùng nồi cơm điện cao tần và nồi áp suất

Nồi cơm điện, đặc biệt là các dòng cao tần và áp suất là một trong những thiết bị gia dụng thông minh mang đến sự tiện lợi tối đa. Nồi cơm điện đã có mặt trong hầu hết các gia đình Việt, nhưng công nghệ ngày nay đã đưa thiết bị này lên một tầm cao mới. Sự xuất hiện của công nghệ cao tần đã tạo nên một bước tiến đáng kể.

Thay vì sử dụng mâm nhiệt như nồi cơm điện truyền thống, nồi cao tần làm nóng trực tiếp lòng nồi bằng cảm ứng từ. Nhiệt tỏa đều từ trong ra ngoài giúp hạt gạo chín dẻo, tơi, giữ lại nhiều dưỡng chất và mang đến hương vị trọn vẹn hơn.

Cách làm sạch ruột gối luôn trắng sáng như mới mang đến giấc ngủ ngon và sâu hơn GĐXH - Sau một thời gian sử dụng, ruột gối bông rất dễ xuất hiện vết ố vàng và mùi hôi khó chịu. Thay vì tốn kém chi phí thay mới, bạn có thể làm sạch chúng bằng những mẹo vô cùng đơn giản dưới đây.