Đặt tủ lạnh trong nhà bếp có nhiều lợi ích nhưng cũng tiềm ẩn một số nhược điểm cần cân nhắc

Trang thông tin điện tử của Tạp chí Đời sống và Pháp luật cho biết, việc đặt tủ lạnh trong bếp giúp bạn dễ dàng lấy thực phẩm và đồ uống hơn, đặc biệt khi đang nấu nướng.

Bạn không cần phải di chuyển sang phòng khác để lấy đồ, tiết kiệm thời gian và công sức. Điều này đặc biệt hữu ích cho những gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi.

Hầu hết các nhà bếp đều có hệ thống thông gió tốt, giúp giữ cho tủ lạnh mát mẻ và ngăn ngừa thực phẩm bị hỏng. Nhiệt độ trong bếp thường ổn định hơn các khu vực khác trong nhà, giúp thực phẩm được bảo quản tốt hơn.

Việc đặt tủ lạnh gần nguồn nhiệt như bếp có thể giúp tủ hoạt động hiệu quả hơn, giảm thiểu tiêu hao năng lượng. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý không đặt tủ lạnh quá gần bếp để tránh làm hỏng thiết bị.

Việc đặt tủ lạnh trong bếp giúp bạn dễ dàng lấy thực phẩm và đồ uống hơn, đặc biệt khi đang nấu nướng.

Tủ lạnh hiện đại có nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau, góp phần tô điểm cho không gian bếp của bạn thêm đẹp mắt và sang trọng. Bạn có thể lựa chọn tủ lạnh phù hợp với phong cách thiết kế của căn bếp để tạo sự hài hòa và thống nhất.

Vì sao tủ lạnh không nhất thiết phải đặt trong bếp?

Trong quá trình nấu ăn, nhiệt từ bếp, lò nướng và hơi nước có thể khiến môi trường xung quanh thay đổi đáng kể. Trong khi đó, tủ lạnh lại cần tản nhiệt để duy trì quá trình làm lạnh.

Nếu tủ lạnh bị đặt sát nguồn nhiệt hoặc trong một vị trí quá bí, thiết bị có thể phải làm việc nhiều hơn để duy trì nhiệt độ bên trong. Điều này không có nghĩa cứ đặt tủ lạnh trong bếp là chắc chắn tốn điện, bởi mức tiêu thụ còn phụ thuộc vào thiết kế thiết bị, nhiệt độ môi trường và khoảng thông thoáng khi lắp đặt. Tuy nhiên, tránh nguồn nhiệt trực tiếp luôn là nguyên tắc nên ưu tiên.

Đặc biệt, không nên kê tủ lạnh ngay cạnh bếp gas, bếp từ, lò nướng hoặc những thiết bị thường xuyên tỏa nhiệt.

Khu vực nấu ăn thường xuất hiện hơi dầu, bụi và các hạt nhỏ phát sinh trong quá trình chế biến thực phẩm. Nếu tủ lạnh nằm ngay cạnh bếp, bề mặt ngoài có thể nhanh chóng bám bẩn. Với những mẫu tủ có màu sáng hoặc bề mặt bóng, dấu vân tay, dầu mỡ và bụi bẩn càng dễ nhìn thấy.

Một trong những sai lầm phổ biến khi bố trí tủ lạnh là chỉ quan tâm đến kích thước của thiết bị mà quên mất không gian xung quanh.

Tùy từng model, nhà sản xuất thường đưa ra yêu cầu cụ thể về khoảng cách với tường, trần hoặc các thiết bị khác để đảm bảo thông gió. Nếu tủ bị "nhốt" quá chặt trong một khoang nhỏ, việc thoát nhiệt có thể bị hạn chế.

Cho dù tủ lạnh được kê ở trong bếp hay phòng khách, gia chủ nên lưu ý không được kê đối diện với cửa vì dễ gây ra thế tương xung của luồng khí khiến cho tài vận không ổn định.

Bởi vậy, thay vì cố gắng nhét tủ lạnh vào một góc còn trống trong bếp, có thể tính toán một vị trí riêng ngay từ khi thiết kế nhà. Cách này vừa giúp thiết bị có không gian hoạt động phù hợp, vừa khiến tổng thể căn bếp bớt chật chội.

Một số lưu ý khi đặt và sử dụng tủ lạnh

Theo VTC News, trong phong thủy, tủ lạnh là vật dụng cần thiết không thể thiếu trong mỗi gia đình nhưng xét về ngũ hành có lúc lại kỵ với chủ nhân, vì thế cần vận dụng ngũ hành tương sinh tương khắc để chọn màu sắc thích hợp. Màu trắng, trắng sữa thuộc hành Kim. Màu bích, màu lục thuộc hành Mộc. Màu đen, màu xanh lam thuộc hành Thủy. Màu đỏ, tím thuộc hành Hỏa. Màu vàng, nâu đất thuộc hành Thổ.

Trên nóc tủ lạnh không được đặt bất kỳ đồ điện nào khác. Nhiều gia đình vì tiết kiệm không gian mà đặt một số đồ điện nhỏ lên nóc tủ lạnh, xét về góc độ khoa học thì cách làm này không đúng. Xét về phong thủy thì mỗi một loại đồ điện sẽ có điện từ khác nhau và khí lưu sẽ làm ảnh hưởng đến khí trường xung quanh, có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tài vận của gia chủ.

Tủ lạnh không được để trống. Tủ lạnh là nơi chứa thực phẩm nên biểu thị sự đầy đủ, sung túc, nếu để trống thì về phong thủy sẽ không tốt về tài lộc. Xét khía cạnh thực tế thì tủ lạnh trống sẽ gây tốn điện hơn.

Cho dù tủ lạnh được kê ở trong bếp hay phòng khách, gia chủ nên lưu ý không được kê đối diện với cửa vì dễ gây ra thế tương xung của luồng khí khiến cho tài vận không ổn định.

Tủ lạnh có liên quan đến sức khỏe của gia chủ cho nên cần định kỳ làm sạch, sức khỏe tốt thì mới có thể thúc đẩy tài vận.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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