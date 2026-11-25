Cách các cung vị, hướng ảnh hưởng đến khí trường cây xanh

Theo VTC News, cây xanh trong phong thủy đại diện cho hành Mộc – biểu tượng của sự sinh sôi, nảy nở, phát triển và tài lộc. Theo quy luật Sinh Khắc Ngũ Hành: Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc (Tương sinh); Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc (Tương khắc). Khi trồng cây trong nhà, mục tiêu là (cường Mộc nếu chủ nhà mệnh Mộc hoặc Thủy) hoặc dùng Mộc sinh Hỏa (hỗ trợ mệnh Hỏa), tránh đặt cây hành Mộc ở cung vị Kim (Tây, Tây Bắc) vì Kim khắc Mộc làm cây yếu, giảm hiệu lực phong thủy.

Về hướng đặt, ba cung vị tốt nhất là Đông (Chấn Cung), Đông Nam (Tốn Cung) và Nam (Ly Cung). Đông và Đông Nam chính là bản khí của hành Mộc, cây đặt ở đây nhận được sinh khí mạnh nhất, lá xanh mướt, rễ bền vững. Nam thuộc hành Hỏa, theo quy luật Mộc sinh Hỏa, cây đặt hướng Nam giúp gia chủ tài lộc, danh vọng, đồng thời cây cũng được Hỏa sinh khơi dậy sinh cơ.

Chọn cây cảnh phong thủy trong nhà không chỉ để trang trí mà là cách chủ động điều hòa Ngũ Hành, hút sinh khí và hóa giải sát khí cho không gian sống.

Ngược lại, vị trí cấm kỵ bao gồm góc tối thiếu ánh sáng (tích tụ âm khí, cây héo rũ sinh sát khí), đối diện cửa chính (chắn khí tài, xả hơi xà), đầu giường (cây to hút dương khí người ngủ, cây dây leo quấn tạo áp lực tâm lý), và nhà vệ sinh (quá ẩm, tích tụ tạp khí, dễ làm cây chết héo).

Cây cảnh thuộc hành Mộc nên đặt hướng nào

Cây hành Mộc hút sinh khí mạnh nhất khi đặt tại hướng Đông (Chấn Cung) và Đông Nam (Tốn Cung) – hai cung vị bản khí Mộc, đồng thời hướng Nam (Ly Cung) cũng phù hợp nhờ quy luật Mộc sinh Hỏa kích hoạt tài vận, danh vọng cho gia chủ. Cụ thể hơn, mỗi hướng mang lại hiệu ứng phong thủy khác nhau tùy thuộc vào cung vị và khí trường.

Hướng Đông (Chấn Cung – Hành Mộc): Đây là cung vị "Chấn" đại diện cho sấm sét, rung chuyển, sinh phát. Đặt cây ở Đông nhận được khí Mộc chính thống nhất, giúp cây phát triển nhanh, lá xanh mướt, rễ sâu. Phong thủy cho rằng hướng này chủ về sức khỏe, gia đạo, con cái và sự phát triển bền vững. Các cây to, thân gỗ như Phát Tài, Sung, Tùng, Bonsai đặt ở góc Đông phòng khách là tối ưu.

Gia chủ nên chọn các loại cây phù hợp với cấu trúc, hình khối và hướng của nhà (cây ưa nước, ưa nắng hay thích bóng râm, cây sậm lá hay nhiều hoa) để trang trí cho ngôi nhà của mình.

Hướng Đông Nam (Tốn Cung – Hành Mộc): Tốn thuộc Mộc, chủ về gió, sự thâm nhập, lan toả và tài lộc, cơ hội, quan hệ xã hội. Cây đặt hướng Đông Nam hút được khí tài vận rất mạnh. Phù hợp cho các cây ý nghĩa "hút tiền" như Kim Tiền, Vạn Lộc, Kim Ngân, Trầu Bà. Đây là "Tài vị" thứ hai (sau hướng đối chéo cửa chính) rất quan trọng trong nhà ở.

Lưu ý khi trồng cây phong thủy trong nhà

Thông tin trên Báo Giáo dục và Thời đại, cũng cần quan niệm nhà ở không phải là rừng hay vườn cây, việc trồng cây phải tương quan hài hòa với tỉ lệ không gian sống. Cây cối nhiều quá nếu không có hệ thống sắp xếp hợp lý sẽ dẫn đến ẩm thấp, tối tăm, vướng víu tầm mắt và dễ sinh ra hỏa hoạn (Mộc sinh Hỏa).

Trong thiết kế xây dựng, dù là lâu đài phương Tây hay nhà vườn phương Đông, có diện tích đất rộng nằm giữa vườn cây thì phần chung quanh ngôi nhà vẫn phải là một khoảng trống thoáng đãng, chọn lọc các loại cây và tránh tình trạng cây cối luộm thuộm che chắn hay mọc bừa bãi sát nhà ở.

Gia chủ nên chọn các loại cây phù hợp với cấu trúc, hình khối và hướng của nhà (cây ưa nước, ưa nắng hay thích bóng râm, cây sậm lá hay nhiều hoa) để trang trí cho ngôi nhà của mình.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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