Không nên mua căn nhà gần đền thờ, miếu mạo

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, những ngôi nhà gần đền thờ, miếu mạo thường là những ngôi nhà chứa nhiều âm khí.

Không nên mua nhà gần miếu mạo, nơi đặt bình đựng di cốt, nghĩa trang, đền thờ, lăng mộ (âm khí quá thịnh). Ngôi nhà này có thể sẽ khiến gia chủ khó phất lên trong làm ăn, ảnh hưởng tới sức khỏe.

Nhà gần đường cao tốc và tháp điện cao thế

Bạn nên tìm một ngôi nhà có vị trí xa đường cao tốc và tháp điện cao thế, vì nó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp và sự giáo dục của những người sống trong nhà. Nếu cửa chính của ngôi nhà đối diện với đường cao tốc, nó có thể ngăn chặn nguồn ánh sáng mặt trời và về lâu về dài, nó có thể khiến bạn có cảm giác bất an.

Phong thủy nhà ở ảnh hưởng đến tài lộc, sức khỏe và hạnh phúc của gia đình.

Nếu ngôi nhà của bạn bị bao quanh bởi những tháp điện cao thế, bạn cùng các thành viên trong gia đình có thể gặp phải nhiều vấn đề về sức khỏe do ảnh hưởng xấu của lượng bức xạ quá lớn.

Nhà có phòng khách và phòng ngủ chính hướng về phía Bắc

VTC cho biết, theo quan niệm phong thủy Trung Quốc, hướng tốt nhất cho các ngôi nhà là quay mặt từ hướng Bắc sang Nam. Tuy nhiên, ở các thành phố lớn đất chật người đông, không phải ngôi nhà nào cũng có thể đạt tiêu chuẩn này, do đó chúng ta cũng không thể đòi khỏi quá khắt khe, tuy nhiên hướng phòng ngủ chính và phòng khách vẫn cần được coi trọng.

Khi mua nhà, nên hết sức cân nhắc đối với những căn nhà có phòng khách và phòng ngủ chính hướng về phía Bắc. Lý do là ánh sáng mặt trời không thể chiếu thẳng vào, khiến phòng khách và phòng ngủ chính trở nên tối tăm và ẩm thấp.

Về mặt phong thủy, đây là hai không gian hoạt động quan trọng nhất trong nhà, nếu quanh năm tối tăm sẽ không tốt cho tài lộc. Về yếu tố sức khỏe, môi trường tối và ẩm ướt cũng sẽ ảnh hưởng không tốt. Vì thế, đây là kiểu nhà chuyên gia phong thủy khuyên tránh dốc tiền mua.

Nếu ngôi nhà có phong thủy xấu, nó có thể mang lại nhiều điều không may mắn.

Nhà đằng sau có đường cao hơn nhà

Khi phía sau nhà có đường cao hơn cắt ngang, điều này tạo ra thế phạm Dương Sát trong phong thủy. Đây là điều không tốt trong phong thủy nhà ở. Nó có thể làm mất cân bằng năng lượng trong ngôi nhà. Điều này thường khiến gia chủ gặp cảm giác bí bách, khó chịu trong cuộc sống đời thường. Đường cao phía sau còn có thể gây trở ngại trong việc giữ tài lộc và kinh doanh của gia chủ.

Gây hại đến nhân đinh và sức khỏe gia chủ: Đường cao phía sau nhà không chỉ tạo ra áp lực về tài chính mà còn ảnh hưởng đến tâm lý gia chủ. Nó có thể làm tăng nguy cơ căng thẳng, lo lắng, dễ dẫn đến các vấn đề sức khỏe như mất ngủ, đau đầu. Đặc biệt, việc thiếu sự ổn định trong năng lượng còn tác động tiêu cực đến quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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