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Thông tin mới vụ nổ tại phố Nguyễn Văn Tuyết ở Hà Nội GĐXH - Hơn 60 cán bộ, chiến sĩ cùng 8 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được huy động đến hiện trường vụ nổ nghi do khí gas ở phố Nguyễn Văn Tuyết (Hà Nội). Vụ việc khiến 2 người tử vong, 11 người bị thương.

Liên tiếp xảy ra các vụ nổ nghi liên quan đến khí gas

Khoảng 8h05 ngày 24/11, một vụ nổ lớn xảy ra tại một cửa hàng kinh doanh ăn uống trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã huy động phương tiện, thiết bị chuyên dụng, kết hợp chó nghiệp vụ tiếp cận khu vực đổ nát để tìm kiếm người bị nạn.

Sức ép từ vụ nổ còn khiến cửa kính, đồ đạc tại nhiều căn hộ thuộc khu tập thể E3, E4 bị hư hỏng, vỡ nát, khiến người dân trong khu vực hoảng sợ.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội, tính đến 13h ngày 24/11, vụ nổ đã khiến 6 người tử vong, 10 người bị thương đang được cấp cứu, điều trị tại các bệnh viện. Nguyên nhân ban đầu được xác định nghi do nổ khí gas, hiện các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vụ nổ lớn tại phố Nguyễn Văn Tuyết sáng ngày 24/11. Ảnh Trung Sơn

Trước đó, vụ nổ do khí gas tại cửa hàng kinh doanh trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh ngày 13/11 đã làm 3 người tử vong, 9 người bị thương và nhiều căn nhà đổ sập. Những sự cố này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy nổ, mất an toàn khi sử dụng gas khi không biết cách.

Theo Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, các nguyên nhân thường gặp dẫn đến sự cố gas trong gia đình gồm lắp đặt không đúng kỹ thuật, khớp nối giữa dây dẫn với van bình và bếp không chặt, dây dẫn bị hư hỏng, thiết bị không bảo đảm chất lượng hoặc người sử dụng bất cẩn trong quá trình đun nấu.

Bình gas không tự phát nổ trong điều kiện sử dụng bình thường. Bình gas chính hãng được chế tạo bằng thép chịu áp lực, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và kiểm định trước khi đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, nguy cơ mất an toàn vẫn có thể xảy ra nếu bình bị hư hỏng, sử dụng sai cách hoặc tiếp xúc với nguồn nhiệt lớn. Đặc biệt, khí gas rò rỉ, tích tụ trong không gian kín và gặp nguồn lửa, tia lửa điện có thể gây cháy, nổ nghiêm trọng.

Nhận biết những dấu hiệu cảnh báo dễ phát nổ khí gas để đảm bảo an toàn

Có mùi gas bất thường trong nhà

Khí gas sinh hoạt thường được pha chất tạo mùi để người sử dụng nhận biết khi xảy ra rò rỉ. Nếu ngửi thấy mùi gas dù không bật bếp, hoặc mùi ngày càng nồng lên cần cảnh giác với khả năng khí gas thoát ra từ van bình, dây dẫn, bộ điều áp hoặc các mối nối. Khí gas có thể tích tụ trong không gian kín, tạo thành hỗn hợp dễ cháy nổ khi gặp nguồn đánh lửa. Vì vậy, không nên chủ quan khi phát hiện mùi gas bất thường.

Dây dẫn gas bị hư hỏng, lão hóa

Dây dẫn nối bình gas với bếp thường được làm từ cao su hoặc vật liệu chuyên dụng. Sau thời gian sử dụng, dây dẫn nối bình gas với bếp có thể bị chai cứng, nứt, gập xoắn hoặc thủng do chuột cắn, dầu mỡ và các tác động bên ngoài. Đây là vị trí cần kiểm tra thường xuyên để phát hiện nguy cơ rò rỉ.

Người sử dụng nên chọn dây dẫn có nguồn gốc rõ ràng, phù hợp với thiết bị; thay mới khi phát hiện hư hỏng hoặc theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Van bình, gioăng cao su và các mối nối không kín

Gioăng cao su bị lão hóa, van điều áp hư hỏng hoặc các mối nối giữa bình gas, dây dẫn và bếp lỏng lẻo đều có thể khiến khí gas thoát ra ngoài.

Sau mỗi lần thay bình, cần kiểm tra độ kín tại vị trí nối giữa bình gas, van điều áp và dây dẫn. Có thể sử dụng dung dịch xà phòng để kiểm tra; nếu xuất hiện bong bóng liên tục tại vị trí kiểm tra cần ngừng sử dụng và yêu cầu nhân viên kỹ thuật xử lý. Tuyệt đối không dùng bật lửa hoặc diêm để kiểm tra rò rỉ gas dưới bất kỳ hình thức nào.

Ngọn lửa bếp gas cháy bất thường

Ngọn lửa cháy không đều, phát ra tiếng phụt hoặc chuyển sang màu đỏ, vàng kéo dài có thể liên quan đến đầu đốt bám bẩn, khe thoát lửa bị tắc, bộ phận trộn không khí hoạt động không đúng hoặc thiết bị lắp đặt sai vị trí. Đây là những dấu hiệu cho thấy bếp cần được kiểm tra, vệ sinh và bảo dưỡng.

Bình gas bị móp méo, han gỉ hoặc có dấu hiệu bị can thiệp

Bình gas bị biến dạng, han gỉ nghiêm trọng, van hư hỏng, mất niêm phong hoặc có dấu hiệu sửa chữa, sang chiết trái phép đều tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Người tiêu dùng cần kiểm tra tình trạng bên ngoài, nhãn hàng hóa, nguồn gốc và thời hạn kiểm định khi nhận bình. Không tự ý tháo van hoặc sửa chữa kết cấu bình.

Cách sử dụng gas an toàn, phòng tránh cháy nổ

Để hạn chế nguy cơ rò rỉ khí gas và cháy nổ, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khuyến cáo người dân:

+ Mua bình gas tại cửa hàng, đại lý có địa chỉ rõ ràng, uy tín; lựa chọn bình có nguồn gốc, nhãn mác đầy đủ, còn nguyên niêm phong, không móp méo, han gỉ và còn thời hạn kiểm định.

+ Sử dụng bếp gas, van điều áp, dây dẫn và phụ kiện đạt chất lượng, phù hợp với thiết bị. Không sử dụng bình gas không rõ nguồn gốc, bình đã bị can thiệp hoặc sang chiết trái phép.

+ Đặt bình gas ở nơi thông thoáng, tránh xa nguồn nhiệt, nguồn lửa và các vật liệu dễ cháy. Không đặt bình tại nơi kín, ẩm thấp hoặc gần khu vực có nguy cơ va đập.

+ Thường xuyên kiểm tra dây dẫn, van bình, van điều áp và các mối nối. Khi phát hiện dây bị nứt, chai cứng, van hỏng hoặc có dấu hiệu rò rỉ, cần ngừng sử dụng và yêu cầu nhân viên kỹ thuật xử lý.

Ngoài ra, thói quen không khóa van bình gas sau khi dùng của nhiều người cũng tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ, nhất là khi đường ống dẫn bị hư hỏng hay bị chuột cắn. Người dân cần thực hiện đúng quy trình tắt bếp và khóa van theo hướng dẫn của nhà sản xuất, đơn vị lắp đặt. Không chủ quan cho rằng chỉ cần tắt bếp là đã bảo đảm an toàn.

Bất cẩn trong quá trình đun nấu cũng là nguy cơ dẫn đến sự cố. Gió thổi trực tiếp vào bếp, nước trào làm tắt lửa hoặc người sử dụng quên bếp đang hoạt động đều có thể dẫn tới các tình huống nguy hiểm. Nếu ngọn lửa bị tắt nhưng gas vẫn tiếp tục thoát ra, khí gas có thể tích tụ trong khu vực bếp và gây cháy nổ nếu gặp phải nguồn đánh lửa.

Do đó, khi đun nấu phải có người trông coi, không để giấy, giẻ lau, chai nhựa và các vật liệu dễ cháy gần bếp. Không sử dụng thuốc diệt côn trùng gần ngọn lửa hoặc khu vực đang đun nấu.

Làm gì khi phát hiện dấu hiệu rò rỉ gas?

Khi ngửi thấy mùi gas bất thường, người dân cần bình tĩnh, nhanh chóng cảnh báo những người xung quanh và đưa mọi người ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nếu có thể tiếp cận an toàn, cần khóa van bình gas để ngăn khí tiếp tục thoát ra. Mở cửa ra vào, cửa sổ để khí gas thoát ra ngoài theo cách tự nhiên, nhưng không cố xử lý nếu mùi gas quá nồng hoặc khu vực có nguy cơ cháy nổ cao.

Đặc biệt, tuyệt đối không bật, tắt công tắc điện, sử dụng quạt điện, bật lửa, diêm hoặc các thiết bị có thể phát sinh tia lửa. Không sử dụng điện thoại ngay trong khu vực nghi có khí gas tích tụ. Không tự ý tháo lắp, sửa chữa van, dây dẫn hoặc bình gas.

Sau khi ra khỏi khu vực nguy hiểm, người dân cần gọi cho đơn vị cung cấp gas hoặc lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ qua số 114 để được hỗ trợ.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo mỗi gia đình nên lắp đặt thiết bị cảnh báo rò rỉ khí gas; trang bị bình chữa cháy xách tay tại vị trí phù hợp, gần khu vực có nguy cơ cháy nhưng bảo đảm dễ tiếp cận khi cần thiết. Đồng thời, chủ động mở lối thoát nạn khẩn cấp, tìm hiểu kỹ năng xử lý sự cố và tích cực tham gia mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" tại địa phương để hỗ trợ nhau khi có tình huống khẩn cấp.