Bí quyết để có nhan sắc và vóc dáng tuyệt đẹp sau sinh của MC Mai Ngọc ở tuổi 35

Thứ hai, 07:00 18/05/2026 | Giải trí
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Sau khi sinh con đầu lòng, Mai Ngọc khiến nhiều người ngạc nhiên khi nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, vòng eo săn chắc cùng thần thái rạng rỡ chỉ sau thời gian ngắn.

Trên trang cá nhân, nữ MC thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập luyện, chơi golf hay diện trang phục khoe body khỏe khoắn. Không ít bạn bè và khán giả dành lời khen cho ngoại hình trẻ trung của cô sau sinh.

Không giảm cân cực đoan sau sinh

Theo chia sẻ của Mai Ngọc, bí quyết lớn nhất không nằm ở việc giảm cân thần tốc mà là sự kỷ luật và kiên trì trong sinh hoạt mỗi ngày.

Nữ MC cho biết sau sinh mổ, cô không tạo áp lực phải “về dáng cấp tốc”. Điều ưu tiên nhất là hồi phục sức khỏe, ngủ nghỉ hợp lý và đảm bảo đủ sữa cho con.

Tuy nhiên, nhờ duy trì chế độ ăn khoa học, cân nặng của cô giảm khá tự nhiên. Chỉ khoảng 18 ngày sau sinh, Mai Ngọc đã giảm khoảng 8 kg và quay lại mốc 59 kg — gần tương đương cân nặng trước thai kỳ.

Hiện tại, sau khoảng một năm sinh con, nữ MC duy trì mức cân khoảng 53 kg với vóc dáng săn chắc và cơ bụng rõ nét.

Cô cho rằng việc kiểm soát cân nặng hiệu quả bắt đầu ngay từ khi mang thai: ăn uống điều độ, không tăng cân quá mức và duy trì vận động phù hợp.

Vẫn ăn tinh bột để cơ thể hồi phục

Khác với nhiều phụ nữ sau sinh áp dụng chế độ cắt tinh bột hoàn toàn, Mai Ngọc cho biết cô vẫn ăn cơm, khoai và các nguồn tinh bột lành mạnh.

Theo nữ MC, phụ nữ sau sinh cần ăn đủ chất để phục hồi cơ thể và chăm con, quan trọng là lựa chọn thực phẩm sạch, hạn chế đồ chế biến sẵn hoặc ăn quá nhiều đường, dầu mỡ.

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng cũng cho rằng việc giảm cân quá nhanh sau sinh có thể khiến cơ thể mệt mỏi, ảnh hưởng nguồn sữa và làm mất cơ thay vì giảm mỡ.

Tập luyện trở lại sau hơn 3 tháng sinh con

Mai Ngọc bắt đầu quay lại tập luyện khi em bé được khoảng 3 tháng 10 ngày tuổi.

Cô ưu tiên gym để phục hồi cơ lõi, siết cơ bụng và lấy lại sức bền sau sinh mổ. Ngoài tập tạ, nữ MC còn duy trì nhiều hoạt động vận động khác như: Đi bộ, Pilates, các bài tập core, tập  Golf và các bài tập tăng sức bền.

Việc trở lại sân golf sau gần một năm sinh con cũng cho thấy thể lực của cô đã hồi phục khá tốt.

Nhiều huấn luyện viên đánh giá phụ nữ sau sinh nếu tập luyện đúng cách sẽ không chỉ cải thiện vóc dáng mà còn hỗ trợ tinh thần tích cực, ngủ ngon và phục hồi sức khỏe nhanh hơn.

Được khen như “nàng tiên cá” của showbiz Việt

Hiện tại, Mai Ngọc thường xuyên gây chú ý với hình ảnh vóc dáng gọn gàng, vòng eo săn chắc cùng mái tóc dài óng mượt.

Sự kết hợp giữa làn da khỏe khoắn, thần thái tươi tắn và body cân đối khiến nhiều khán giả gọi cô là “nàng tiên cá” của showbiz Việt sau sinh.

Không ít người cho rằng điều đáng ngưỡng mộ ở Mai Ngọc không chỉ là khả năng lấy lại vóc dáng, mà còn là cách cô duy trì lối sống kỷ luật, bền bỉ và ưu tiên sức khỏe thay vì chạy theo việc giảm cân cực đoan.

