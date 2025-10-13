Mới nhất
Bí quyết làm đẹp da từ lá xoài

Thứ hai, 06:45 13/10/2025 | Chăm sóc da
Với khả năng kháng viêm, chống oxy hóa và giàu vitamin, lá xoài giúp làm dịu da, ngăn ngừa mụn và mang đến làn da mềm mịn tự nhiên.

Lá xoài từ lâu đã được sử dụng trong y học cổ truyền để điều trị một loạt các vấn đề sức khỏe, bao gồm hen suyễn , viêm phế quản và tiểu đường... Gần đây, loại lá này đã trở nên phổ biến trong chăm sóc da nhờ những đặc tính tuyệt vời của chúng. Nhiều phụ nữ trên toàn thế giới hiện đang kết hợp chúng vào quy trình làm đẹp của mình.

1. Lợi ích của lá xoài đối với da

- Giàu chất chống oxy hóa: Với hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào, lá xoài giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, ô nhiễm và các gốc tự do khác. Việc đắp lá xoài còn làm chậm quá trình lão hóa.

- Chữa lành vết thương do mụn: Giàu hợp chất mangiferin, lá xoài thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương do mụn, đồng thời điều trị các bệnh về da như vẩy nến và mụn trứng cá , mang lại cho bạn làn da mịn màng .

Lợi ích của lá xoài

Chứa nhiều polyphenol, vitamin C và các hợp chất kháng khuẩn, lá xoài giúp làm dịu da nhạy cảm, ngăn ngừa mụn và bảo vệ da khỏi tác động của môi trường.

- Làm sáng da: Chiết xuất từ lá xoài, chủ yếu là lá tươi và non, chứa tyrosinase, một loại enzyme liên quan đến quá trình làm sạm da, giúp điều trị tình trạng này, mang lại làn da sáng và mềm mại hơn.

- Kiểm soát mụn trứng cá: Chiết xuất lá xoài giúp kiểm soát làn da dễ bị mụn trứng cá và ngăn ngừa sản xuất bã nhờn dư thừa. Chúng tác động chủ yếu lên quá trình trao đổi chất của C. acnes - một loại vi khuẩn gây mụn trứng cá và mụn nhọt trên da.

- Sản xuất collagen: Với hàm lượng vitamin C dồi dào, lá xoài là lựa chọn tuyệt vời để sản xuất collagen, một loại protein giúp duy trì độ đàn hồi của da và đồng thời làm giảm nếp nhăn, giữ cho khuôn mặt săn chắc và căng mịn.

Cách sử dụng lá xoài cho da như thế nào?

Đắp mặt nạ lá xoài có thể giúp làm sáng da và hỗ trợ sản xuất collagen.

2. Cách sử dụng lá xoài chăm sóc da

2.1 Đối với các vấn đề về da

- Bước 1: Lấy 4-5 lá xoài, đốt trên bếp gas và gom tro vào bát.

- Bước 2: Thêm 2 thìa cà phê dầu dừa và tạo thành hỗn hợp sệt, đắp lên vùng da bị ảnh hưởng.

2.2 Sử dụng như mặt nạ

Bước 1: Lấy 4-5 lá xoài tươi và xay nhuyễn với một ít nước.

Bước 2: Thêm 2 thìa cà phê sữa chua rồi đắp lên mặt.

Bước 3: Giữ nguyên trong 15-20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm.

2.3 Sử dụng như một loại toner tự nhiên

Bước 1: Hái 4-5 lá xoài tươi và đun sôi trong 2-3 cốc nước.

Bước 2: Lọc và sử dụng như một loại toner tự nhiên để giảm mụn, giúp cải thiện làn da.


