Phong cách trang điểm mùa thu là hot trend

Trang điểm latte và tông màu mocha mùa thu

Trang điểm latte và tông màu mocha đang làm mưa làm gió trong thế giới làm đẹp, tạo nên một xu hướng trang điểm tự nhiên và ấm áp dành cho phái đẹp. Tông màu này lấy cảm hứng từ hai loại đồ uống ngon lành: Latte - một ly cà phê sữa thơm ngon và Mocha - sự pha trộn hoàn hảo giữa cacao và cà phê.

Cách trang điểm latte và mocha

Mắt: Sử dụng các gam màu nâu, kem, và cam đào để tạo độ sâu và ấm áp cho đôi mắt. Kẻ mắt đậm màu và mascara đen là điểm nhấn hoàn hảo.

Môi: Dùng son màu hồng nhạt cho tông màu Latte hoặc son màu nâu đậm cho tông Mocha.

Da: Sử dụng kem nền và phấn má hồng tạo sự tươi sáng và tự nhiên cho làn da.

Làm điểm nhấn: Sử dụng một chút phấn phủ để làm bóng vùng gò má và bóng mắt, tạo nên làn da tỏa sáng và sức sống.

Phong cách trang điểm grunge quyến rũ

Phong cách trang điểm grunge quyến rũ tôn lên sự tự tin và táo bạo của người phụ nữ đương đại. Nó là một sự kết hợp đầy táo bạo giữa tinh tế và sức mạnh, làm nổi bật vẻ đẹp cá nhân và phong cách riêng biệt.

Dù bạn đang chuẩn bị cho một buổi tối hoặc muốn thử nghiệm một diện mạo mới, phong cách Grunge quyến rũ sẽ đánh bại tất cả sự truyền thống và tạo ra sự ấn tượng mạnh mẽ.

Lớp kem nền mỏng: Sử dụng kem nền mỏng hoặc BB cream để tạo nền. Mục tiêu là làm cho da tỏa sáng tự nhiên mà không cần che phủ hoàn toàn các khuyết điểm.

Trang điểm mắt: Sử dụng màu mắt xám hoặc nâu đậm để tạo ra kết hợp mắt Smokey. Áp dụng màu lên bầu mắt và tán nhẹ để tạo hiệu ứng mờ.

Sử dụng viền mắt đậm màu đen hoặc nâu để định hình đôi mắt. Kẻ mắt trên và dưới và tán nhẹ để làm cho viền mắt trông mềm mại hơn. Sử dụng mascara đậm để làm dày và kéo dài mi.

Trang điểm môi: Sử dụng son môi màu đỏ đậm, nâu đất, hoặc đỏ tía để tạo vẻ quyến rũ và táo bạo.

Phấn má hồng: Sử dụng phấn má hồng màu cam đào hoặc hồng nhạt để tạo một vẻ tươi tắn và tự nhiên cho gương mặt.

Trang điểm môi màu đậm hợp với mùa thu

Mùa thu thường đánh dấu sự xuất hiện của các tông màu đậm và ấm áp trong trang điểm, và son môi màu đậm chắc chắn là một phần quan trọng của xu hướng này.

Khi sử dụng màu son môi màu đậm, hãy nhớ tạo sự cân đối bằng trang điểm mắt và da. Mắt nên tương đối nhạt và da nên được làm tự nhiên để tạo sự tập trung vào đôi môi quyến rũ. Dưới đây là một số màu son môi thời trang và phù hợp cho mùa thu:

Màu đỏ rượu: Màu đỏ rượu là một gợi ý lý tưởng ấn tượng cho mùa thu. Đây là màu sắc ấm áp, đầy lôi cuốn, và rất dễ kết hợp với các trang phục mùa thu khác.

Màu cam đất: Màu cam đất là sự kết hợp hoàn hảo giữa cam đào và nâu. Đây là màu sắc ấm áp và tự nhiên, phù hợp cho trang điểm hàng ngày.

Màu nâu đất: Màu nâu đất là màu sắc ấm áp và tự nhiên, phù hợp cho trang điểm tự nhiên và thanh lịch.

Trang điểm mùa thu với má tán cao ửng hồng

Màu sắc của trang điểm má tán đã trải qua một sự biến đổi từ mùa hè đến mùa thu. Nếu mùa hè vừa qua chú trọng đến các tông màu hồng và cam đào rạng rỡ, thì khi thu đến, chúng ta chuyển sang các gam màu có phần trầm hơn như đỏ gạch, cam đất và hồng tím đất.

Nếu bạn muốn một lớp trang điểm má tự nhiên hơn, thì sản phẩm má dạng kem hoặc dạng lỏng thường là gợi ý lý tưởng chất lượng tốt.

Để tạo nên trang điểm này, bạn nên tập trung đánh phấn má ở điểm vượt trội về độ cao của gò má, sau đó tán đều và kéo ra phía trước theo sống mũi hoặc lên vùng dưới mắt, tạo nên hiệu ứng thái dương.

Các sản phẩm má dạng kem, dạng lỏng hoặc phấn đều có thể được sử dụng để thực hiện trang điểm này.

Kẻ đường mắt tan cho phong cách trang điểm mùa thu

Xu hướng trang điểm mắt cho mùa thu năm nay mang đến một phong cách khác, với đường kẻ mắt mềm mại và tán.

Điều đặc biệt là màu sắc của đường kẻ mắt không bị giới hạn ở các tông màu truyền thống như đen và nâu, mà bạn có thể dễ dàng sử dụng với bất kỳ màu nào (như nâu đỏ, nâu vàng, đỏ gạch...).

Trước hết, bạn cần áp dụng kem lót mắt lên toàn bộ vùng bầu mắt (có thể dùng kem lót trong hoặc chọn một tông kem lót gần với màu da vùng bầu mắt của bạn).

Kẻ eyeliner ở phần chân mi, tán nhẹ và kết thúc bằng việc áp dụng màu mắt nhẹ lên vùng bầu mắt trên cùng là bạn đã hoàn thành xong phần trang điểm cho mắt.

Sau đó, hãy kẻ đường viền mắt bằng chì kẻ hoặc gel kẻ mắt. Tiếp theo, sử dụng một cọ nhỏ để tán nhẹ đường kẻ mắt, làm cho nó trở nên mềm mại và tán đều với đường viền mí mắt. Kẻ eyeliner ở phần chân mi, tán nhẹ và kết thúc bằng việc áp dụng màu mắt nhẹ lên vùng bầu mắt trên cùng là bạn đã hoàn thành xong phần trang điểm cho mắt.