Cách xử lý mụn bọc sưng to an toàn, hạn chế thâm sẹo
GĐXH - Mụn bọc sưng to vừa ảnh hưởng đến thẩm mỹ, vừa tiềm ẩn nguy cơ gây nhiễm trùng, làm tổn thương da. Hãy đọc bài viết sau để tìm hiểu nguyên nhân gây ra những nốt mụn này, và cách xử lý an toàn, hiệu quả.
Nguyên nhân
Rối loạn hormone
Sự thay đổi nội tiết tố trong giai đoạn dậy thì, kỳ kinh nguyệt hoặc thời kỳ mang thai khiến tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn, dễ gây bít tắc lỗ chân lông và hình thành mụn viêm.
Đặc biệt, sự tăng cao của hormone androgen (như testosterone) là nguyên nhân chính khiến da tiết nhiều dầu, làm tăng nguy cơ xuất hiện mụn bọc sưng to. Ngoài ra, biến động estrogen và progesterone cũng có thể gián tiếp ảnh hưởng đến tình trạng mụn.
Tuyến bã nhờn hoạt động quá mức
Có thể kể đến một số nguyên nhân khiến tuyến bã nhờn hoạt động quá mức như: Chế độ ăn uống không hợp lý, yếu tố môi trường, một số thuốc có thể khiến da đổ nhiều dầu hơn…
Khi lượng dầu tiết ra nhiều kết hợp với tế bào chết và bụi bẩn tạo thành môi trường lý tưởng để vi khuẩn P.acnes phát triển, gây ra tình trạng viêm nhiễm, sưng đỏ và tạo mủ.
Sử dụng mỹ phẩm sai cách
Lạm dụng mỹ phẩm kém chất lượng, chọn mỹ phẩm không phù hợp với đặc điểm làn da, dùng sữa rửa mặt quá nhiều lần trong ngày… đều có thể phá vỡ hàng rào bảo vệ da, khiến vi khuẩn dễ xâm nhập và gây mụn bọc.
Chế độ ăn uống và sinh hoạt không lành mạnh
Chế độ ăn nhiều đường tinh luyện, sữa và các yếu tố căng thẳng, thiếu ngủ có thể làm rối loạn nội tiết và ảnh hưởng đến quá trình lành da, góp phần làm mụn xuất hiện hoặc khó lành hơn.
Vệ sinh da không đúng cách
Vệ sinh da không đúng cách làm tăng tích tụ bụi bẩn, chất bã nhờn, tế bào chết trên da khiến vi khuẩn gây mụn dễ sinh sôi, phát triển. Nặn mụn tại nhà sai cách khiến vi khuẩn xâm nhập sâu, gây viêm nặng, dẫn đến mụn bọc sưng to, đỏ, đau.
Chăm sóc da bị mụn bọc sưng to tại nhà
Dưới đây là một số cách chăm sóc da bị mụn bọc sưng to tại nhà an toàn và hiệu quả bạn có thể áp dụng:
Chườm đá: Bọc đá trong khăn sạch và chườm lên nốt mụn khoảng 10 - 15 phút. Hơi lạnh giúp làm dịu vùng da bị sưng và giảm cảm giác đau nhức.
Rửa mặt nhẹ nhàng 2 lần/ngày: Sử dụng sữa rửa mặt dịu nhẹ, không chứa xà phòng mạnh hoặc hạt tẩy da chết thô ráp để tránh kích ứng da. Tránh rửa mặt quá nhiều lần trong ngày vì có thể làm da bị khô, phản tác dụng.
Không nặn hoặc chạm tay lên mụn: Tay chứa nhiều vi khuẩn, khi chạm hoặc nặn mụn sẽ khiến tình trạng viêm lan rộng.
Dùng thuốc và mỹ phẩm trị mụn bọc sưng to chuyên biệt theo hướng dẫn chuyên gia da liễu: Một số loại thuốc và mỹ phẩm trị mụn bọc chuyên biệt, được chứng minh hiệu quả, có thể giúp kiểm soát viêm và giảm sưng nhanh. Tuy nhiên, cần sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ da liễu để đảm bảo an toàn và đạt kết quả tối ưu, đặc biệt với mụn bọc nặng.
Tránh các cách trị mụn dân gian không an toàn: Không nên tự ý bôi kem đánh răng, chanh, tỏi hoặc các nguyên liệu mạnh trực tiếp lên mụn. Chúng có thể khiến tình trạng sưng viêm nặng hơn, tăng nguy cơ nhiễm trùng và dễ để lại sẹo.
Chế độ sinh hoạt lành mạnh: Ăn đủ chất, hạn chế đồ ngọt, dầu mỡ và thức ăn chế biến sẵn giúp da kiểm soát tiết bã nhờn. Uống đủ nước, ngủ đủ giấc và giảm stress giúp cơ thể cân bằng hormone cũng là cách hiệu quả để hỗ trợ quá trình lành mụn.
Vì sao nhiều chàng trai ít chăm sóc dưỡng da nhưng vẫn có làn da khỏe đẹp?Chăm sóc da - 10 giờ trước
Đôi lúc nhìn làn da khỏe đẹp của các chàng trai mà chị em mình còn phải ghen tị. Trong khi họ không cần bỏ quá nhiều công phu chăm sóc, skincare kĩ lưỡng.
2 Á hậu Việt Nam rạng rỡ trên phố cổ Hà Nội nhân dịp Trung thuĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Hai Á hậu Việt Nam 2024: Châu Anh và Vân Nhi khoe bộ ảnh đón Tết Trung Thu 2025 mang đến vẻ đẹp truyền thống và hiện đại.
Hà Trúc Linh gây chú ý với áo yếm lụa đào trên phố Hàng Mã đón Tết Trung ThuĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Hà Trúc Linh rạng rỡ trong bộ ảnh áo yếm tại phố Hàng Mã, đón Tết Trung Thu 2025 một cách đầy ấn tượng.
Cách mix đồ 'hack tuổi', tôn dáng của hotgirl Hà thành đời đầu Tâm TítThời trang - 1 ngày trước
GĐXH - Tâm Tít được biết đến là hotgirl Hà Thành đời đầu với nhan sắc ngọt ngào và xinh đẹp. Ở tuổi U40, cô khiến khán giả sốc vì quá trẻ đẹp nhờ cách mix đồ cực chuẩn.
Song Hye Kyo khác lạ không nhận ra ở tuổi 44, gây sốt mạng xã hội vì quá đẹpĐẹp - 1 ngày trước
Song Hye Kyo gây sốt vì tạo hình nữ thần đèn vô cùng xinh đẹp trong phim "Genie, Make A Wish". Nữ diễn viên lột xác ở tuổi 44 khi xuất hiện trên trang bìa Vogue Hàn Quốc.
Trang phục 'nửa sexy, nửa kín đáo' gây chú ý của Hoa hậu Tiểu VyĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Hoa hậu Tiểu Vy mới đây khiến giới mộ điệu xôn xao khi diện chiếc váy trắng mỏng tang nửa sexy nửa kín đáo.
Diện đồ mùa thu 'chill' và tinh tế như MC Đan LêThời trang - 3 ngày trước
GĐXH - MC Đan Lê có một vóc dáng và gương mặt ấn tượng trong làng giải trí. Ngoài ra, style thời trang của cô cũng được nhiều chị em học hỏi và tham khảo.
Lisa và các mỹ nhân chinh phục Tuần lễ thời trang Paris với mẫu quần siêu ngắnThời trang - 3 ngày trước
Lisa tham dự buổi trình diễn Xuân/Hè 2026 của Louis Vuitton trong trang phục dệt kim hoàn toàn, điểm nhấn là chiếc quần ngắn cũn khoe chân dài ngút ngàn. Cùng có mặt ở Paris, Rosé và Hailey Bieber cũng diện quần ngủ siêu ngắn tại show của nhà mốt Saint Laurent.
Lương Thùy Linh tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện tại ParisĐẹp - 4 ngày trước
GĐXH - Lương Thùy Linh gây ấn tượng mạnh tại Paris Fashion Week với cả cây trắng đơn giản mà tinh tế đến từ thương hiệu xa xỉ Balmain.
Mix đồ xuống phố mùa thu biến hóa như Việt Hoa 'Gió ngang khoảng trời xanh'Thời trang - 5 ngày trước
GĐXH - Việt Hoa mới đây vào Kim Ngân trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' phát sóng giờ vàng trên VTV. Người đẹp gây ấn tượng bởi nhan sắc và phong cách thời trang đa dạng.
Người mệnh Mộc nên mặc gì cho đẹp để có năng lượng cả ngày?Đẹp
GĐXH - Bạn là người mệnh Mộc và đang băn khoăn không biết mặc màu gì để gặp thật nhiều may mắn. Hãy tìm hiểu trong bài viết sau.