Cách xử lý mụn bọc sưng to an toàn, hạn chế thâm sẹo

Nguyên nhân

Rối loạn hormone

Sự thay đổi nội tiết tố trong giai đoạn dậy thì, kỳ kinh nguyệt hoặc thời kỳ mang thai khiến tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn, dễ gây bít tắc lỗ chân lông và hình thành mụn viêm.

Đặc biệt, sự tăng cao của hormone androgen (như testosterone) là nguyên nhân chính khiến da tiết nhiều dầu, làm tăng nguy cơ xuất hiện mụn bọc sưng to. Ngoài ra, biến động estrogen và progesterone cũng có thể gián tiếp ảnh hưởng đến tình trạng mụn.

Sự thay đổi nội tiết tố trong giai đoạn dậy thì, kỳ kinh nguyệt hoặc thời kỳ mang thai khiến tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn, dễ gây bít tắc lỗ chân lông và hình thành mụn viêm.

Tuyến bã nhờn hoạt động quá mức

Có thể kể đến một số nguyên nhân khiến tuyến bã nhờn hoạt động quá mức như: Chế độ ăn uống không hợp lý, yếu tố môi trường, một số thuốc có thể khiến da đổ nhiều dầu hơn…

Khi lượng dầu tiết ra nhiều kết hợp với tế bào chết và bụi bẩn tạo thành môi trường lý tưởng để vi khuẩn P.acnes phát triển, gây ra tình trạng viêm nhiễm, sưng đỏ và tạo mủ.

Sử dụng mỹ phẩm sai cách

Lạm dụng mỹ phẩm kém chất lượng, chọn mỹ phẩm không phù hợp với đặc điểm làn da, dùng sữa rửa mặt quá nhiều lần trong ngày… đều có thể phá vỡ hàng rào bảo vệ da, khiến vi khuẩn dễ xâm nhập và gây mụn bọc.

Chế độ ăn uống và sinh hoạt không lành mạnh

Chế độ ăn nhiều đường tinh luyện, sữa và các yếu tố căng thẳng, thiếu ngủ có thể làm rối loạn nội tiết và ảnh hưởng đến quá trình lành da, góp phần làm mụn xuất hiện hoặc khó lành hơn.

Chế độ ăn nhiều đường tinh luyện, sữa và các yếu tố căng thẳng, thiếu ngủ có thể làm rối loạn nội tiết và ảnh hưởng đến quá trình lành da, góp phần làm mụn xuất hiện hoặc khó lành hơn.

Vệ sinh da không đúng cách

Vệ sinh da không đúng cách làm tăng tích tụ bụi bẩn, chất bã nhờn, tế bào chết trên da khiến vi khuẩn gây mụn dễ sinh sôi, phát triển. Nặn mụn tại nhà sai cách khiến vi khuẩn xâm nhập sâu, gây viêm nặng, dẫn đến mụn bọc sưng to, đỏ, đau.

Chăm sóc da bị mụn bọc sưng to tại nhà

Dưới đây là một số cách chăm sóc da bị mụn bọc sưng to tại nhà an toàn và hiệu quả bạn có thể áp dụng:

Chườm đá: Bọc đá trong khăn sạch và chườm lên nốt mụn khoảng 10 - 15 phút. Hơi lạnh giúp làm dịu vùng da bị sưng và giảm cảm giác đau nhức.

Rửa mặt nhẹ nhàng 2 lần/ngày: Sử dụng sữa rửa mặt dịu nhẹ, không chứa xà phòng mạnh hoặc hạt tẩy da chết thô ráp để tránh kích ứng da. Tránh rửa mặt quá nhiều lần trong ngày vì có thể làm da bị khô, phản tác dụng.

Không nặn hoặc chạm tay lên mụn: Tay chứa nhiều vi khuẩn, khi chạm hoặc nặn mụn sẽ khiến tình trạng viêm lan rộng.

Tránh rửa mặt quá nhiều lần trong ngày vì có thể làm da bị khô, phản tác dụng.

Dùng thuốc và mỹ phẩm trị mụn bọc sưng to chuyên biệt theo hướng dẫn chuyên gia da liễu: Một số loại thuốc và mỹ phẩm trị mụn bọc chuyên biệt, được chứng minh hiệu quả, có thể giúp kiểm soát viêm và giảm sưng nhanh. Tuy nhiên, cần sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ da liễu để đảm bảo an toàn và đạt kết quả tối ưu, đặc biệt với mụn bọc nặng.

Tránh các cách trị mụn dân gian không an toàn: Không nên tự ý bôi kem đánh răng, chanh, tỏi hoặc các nguyên liệu mạnh trực tiếp lên mụn. Chúng có thể khiến tình trạng sưng viêm nặng hơn, tăng nguy cơ nhiễm trùng và dễ để lại sẹo.

Chế độ sinh hoạt lành mạnh: Ăn đủ chất, hạn chế đồ ngọt, dầu mỡ và thức ăn chế biến sẵn giúp da kiểm soát tiết bã nhờn. Uống đủ nước, ngủ đủ giấc và giảm stress giúp cơ thể cân bằng hormone cũng là cách hiệu quả để hỗ trợ quá trình lành mụn.