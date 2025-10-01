Bí kíp để có làn da đẹp vào mùa thu

Dưỡng ẩm cho da khô mỗi ngày

Vào mùa thu lớp thượng bì giữ ẩm kém, nếu không cấp ẩm và dưỡng ẩm da sẽ tiết ra nhiều dầu nhờn hơn bình thường, nên việc phục hồi da bằng dưỡng ẩm là điều rất quan trọng.

Bước này sẽ quyết định đến việc da của bạn có hình thành mụn hay không. Thêm vào đó, bước này cũng giúp giảm thiểu các tác dụng phụ của các nhóm sản phẩm khác khi thoa lên da.

Nếu da bạn thuộc da khô, hãy sử dụng kem dưỡng ẩm có các thành phần như HA, niacinamide, glycolic. Da nhạy cảm hoặc da hỗn hợp thiên khô thì nên tránh xa những thành phần paraben, chất tạo bọt và các hương liệu.

Thoa kem chống nắng mỗi ngày

Việc thoa kem chống nắng là việc rất cần thiết và được lặp đi lặp lại 2 lần mỗi ngày đối với tất cả các làn da. Tuy mùa thu nắng không gay gắt và nóng đổ lửa như mùa hè, nhưng tia UV vẫn có thể xuyên qua từng sợi vải để tác động lên làn da chúng ta mỗi ngày.

Tuỳ thuộc vào từng loại da, chúng ta nên lựa chọn kem chống nắng phù hợp và thoa kem chống nắng 20 phút trước khi ra ngoài để da có đủ khả năng chống lại các tác động từ môi trường cũng như nguy hại từ các thiết bị công nghệ như tivi, laptop, điện thoại di động, đèn led…

Đắp mặt nạ cấp ẩm

Đắp mặt nạ cung cấp độ ẩm và dưỡng chất giúp da khoẻ mạnh hơn đồng thời hỗ trợ làm giảm nám, tàn nhang. 1 tuần chúng ta nên đắp mặt nạ 1-2 lần, mỗi lần cách nhau khoảng 2-3 ngày để da có thời gian hấp thu những dưỡng chất.

Làm sạch da bằng cách tẩy da chết

Hàng ngày làn da phải tiếp xúc với rất nhiều tác nhân gây hại như tia UV, bụi bẩn cũng như sự thay đổi của nhân tố bên trong. Chính vì thế, chúng ta cần tẩy da chết thường xuyên 1 tuần/lần để có thể đánh bay đi lớp sừng.

Bổ sung nước đều đặn cho cơ thể

Ngoài việc uống đủ lượng nước theo các khung giờ hàng ngày thì việc ăn thêm các loại hoa quả là vô cùng cần thiết. Hãy luôn bổ sung các loại trái cây nhiều nước, có nhiều vitamin C và khoáng chất để giúp da bạn được đẹp hơn.

Sử dụng nước hoa hồng để làm se khít lỗ chân lông

Chỉ làm sạch da bằng sữa rửa mặt mà không có thói quen dùng toner là điều khiến cho các bụi bẩn có cơ hội xâm nhập khiến lỗ chân lông giãn nở to hơn.

Nhất là đối với những người hay tiếp xúc với bụi bẩn và làm việc tại văn phòng thì càng phải dùng toner, cách này không chỉ giúp cân bằng độ pH mà còn giúp kiềm dầu rất hiệu quả.

Hãy nhớ chăm sóc cả da môi

Ngoài việc chăm sóc da mặt thì da môi cũng rất cần được chăm chút Bạn có thể sử dụng bằng cách tẩy da chết cho môi, mặt nạ ngủ cho ngồi và son dưỡng môi để giữ cho đôi môi luôn căng mọng và hồng hào.