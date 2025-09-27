Mách bạn cách làm tẩy tế bào chết tại nhà đơn giản, hiệu quả
GĐXH - Tự làm tẩy tế bào chết tưởng chừng như rất phức tạp nhưng lại vô cùng đơn giản. Bài viết dưới đây sẽ mách bạn cách làm tẩy tế bào chết tại nhà bằng các nguyên liệu từ tự nhiên an toàn cho da.
Muối biển và dầu ô liu
Phương pháp đầu tiên, các chị em có thể sử dụng muối biển kết hợp với dầu ô liu để tẩy da chết. Muối là nguyên liệu đã quá quen thuộc trong các bữa ăn hàng ngày, không chỉ giúp làm sạch da, muối còn giúp kháng khuẩn một cách tự nhiên, loại bỏ hoàn toàn các lớp da chết còn bám trên da.
Khi kết hợp với dầu ô liu, dầu ô liu sẽ cung cấp dưỡng chất thẩm thấu sâu vào bên trong da sau khi đã loại bỏ lớp da chết, từ đó đem đến cho người dùng lớp da mịn màng.
Để tạo ra hỗn hợp tẩy da chết từ muối biển và dầu ô liu, các chị em cần chuẩn bị 50g muối biển, 50ml dầu ô liu rồi trộn đều chúng lên trước khi thực hiện thoa lên mặt.
Cách thực hiện: Thoa hỗn hợp tẩy da chết lên toàn thân và dùng tay hoặc dụng cụ massage chuyên dụng để massage trong khoảng từ 5 đến 10 phút trên da theo chuyển động tròn. Tắm lại bằng nước ấm.
Kiên trì thực hiện từ 1 đến 2 lần mỗi tuần và các chị em sẽ cảm thấy làn da tươi sáng, ẩm mịn ngay chỉ sau vài lần thực hiện.
Dâu tây và sữa tươi không đường
Công thức tẩy da chết này có thể áp dụng cho mọi loại da nhờ có chứa các thành phần vô cùng lành tính. Nguyên liệu cần chuẩn bị gồm 2 quả dâu tây cùng 100ml sữa tươi không đường. Sau đó, xay nhuyễn và trộn thật đều các nguyên liệu với nhau. Các chị em có thể thay đổi tỉ lệ nguyên liệu để thu được hỗn hợp tẩy da chết đặc sệt giúp cho việc thoa lên da dễ dàng hơn.
Cách thực hiện: Thoa hỗn hợp dâu tây và sữa tươi không đường lên toàn thân hoặc vùng da cần tẩy tế bào chết và massage nhẹ nhàng trong khoảng 10 phút. Cuối cùng, tắm lại thật sạch với nước để loại bỏ hỗn hợp cùng các lớp da chết.
Dưỡng chất có trong dâu tây và sữa tươi nuôi dưỡng da rất tốt. Chính vì thế, ngay sau khi vừa thực hiện, bạn đã có thể cảm thấy da mịn màng hơn rất nhiều.
Chanh và đường
Hỗn hợp tẩy tế bào da chết làm từ chanh và đường rất phù hợp đối với những người có làn da dầu, da đổ nhiều mồ hôi do chanh có khả năng khử mùi và làm sạch đáng kể. Chanh và đường khi kết hợp trên da sẽ tẩy tế bào chết rất nhanh chóng mà vẫn đảm bảo an toàn.
Để tạo ra hỗn hợp, cần chuẩn bị 4 thìa cà phê đường cùng 1 quả chanh tươi. Vắt chanh lấy nước cốt sau đó trộn đều với đường để tạo ra hỗn hợp sệt lỏng.
Cách thực hiện: Tắm sạch trước khi tẩy tế bào chết để loại bỏ lớp dầu nhờn và bụi bẩn trên da. Lấy hỗn hợp thoa đều lên da và massage nhẹ nhàng trong khoảng từ 5 đến 10 phút. Tắm lại với nước sạch.
Acid citric có trong chanh sẽ giúp cho làn da trắng sáng và tươi khỏe nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu sử dụng phương pháp này, bạn cần bảo vệ da thật kỹ càng khỏi ánh nắng mặt trời bằng các dụng cụ che chắn và kem chống nắng chuyên dụng.
Sữa chua và bột yến mạch
Đầu tiên bạn trộn 1 hộp sữa chua không đường cùng 2 thìa cà phê bột yến mạch. Sau khi đã làm sạch da, hãy bôi hỗn hợp này lên cơ thể và massage trong 10 phút để lớp da chết được loại bỏ, sau đó dùng nước ấm để tắm lại thật sạch sẽ.
Nghệ trộn mật ong
Chỉ cần 1 muỗng cà phê tinh bột nghệ cùng 1 muỗng cà phê mật ong nguyên chất, trộn đều lên là bạn đã có hỗn hợp tẩy tế bào chết an toàn, hiệu quả. Tiếp đến, bạn hãy rửa mặt rồi thoa đều hỗn hợp này lên da và massage trong vòng 10 phút.
Sau 10 phút thì rửa sạch lại mặt bằng nước ấm. Cách tẩy tế bào chết này không chỉ giúp làm sạch da mà còn hỗ trợ ngăn ngừa tình trạng mụn trứng cá.
