Thói quen nên làm vào buổi sáng giảm lão hóa da

Thứ ba, 19:00 07/10/2025 | Đẹp
GĐXH - Mỗi sáng khi thức dậy, những thói quen nhỏ như uống nước, rửa mặt hay dưỡng da có thể tác động đến quá trình tái tạo tế bào, giảm oxy hóa và duy trì độ ẩm cần thiết cho da.

Uống nước ấm khi vừa thức dậy

Sau một đêm dài, cơ thể mất nước thông qua hô hấp và bài tiết. Uống một cốc nước ấm ngay khi thức dậy giúp cung cấp độ ẩm cần thiết, hỗ trợ tuần hoàn, đào thải độc tố ra ngoài và từ đó gián tiếp giúp da sáng hơn, mềm mịn hơn.

Ngoài ra, duy trì thói quen này hằng ngày còn góp phần ngăn ngừa khô da và các dấu hiệu lão hóa sớm.

Thói quen nên làm vào buổi sáng giảm lão hóa da - Ảnh 1.

Uống một cốc nước ấm ngay khi thức dậy giúp cung cấp độ ẩm cần thiết, hỗ trợ tuần hoàn, đào thải độc tố ra ngoài và từ đó gián tiếp giúp da sáng hơn, mềm mịn hơn.

Bạn nên kiểm tra nhiệt độ nước trước khi uống. Nước quá nóng có thể gây bỏng niêm mạc, và không có lợi cho làn da.

Làm sạch và dưỡng ẩm da

Buổi sáng là thời điểm thích hợp để làm sạch da sau một đêm tích tụ dầu và tế bào chết. Việc rửa mặt giúp lỗ chân lông thông thoáng, hạn chế nguy cơ hình thành mụn và tăng hiệu quả hấp thụ của các sản phẩm dưỡng tiếp theo.

Sau khi rửa mặt, nên sử dụng sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp để duy trì độ ẩm tự nhiên, tăng độ đàn hồi và giảm thiểu tình trạng da nhăn nheo.

Ngoài ra, bạn nên chọn sữa rửa mặt dịu nhẹ, không chứa cồn hoặc chất tẩy mạnh để tránh làm mất lớp dầu tự nhiên và khiến da khô căng. Kem dưỡng ẩm cũng nên phù hợp với loại da và điều kiện thời tiết để phát huy hiệu quả tối ưu.

Sử dụng kem chống nắng

Tia UV từ ánh nắng mặt trời là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nên tình trạng lão hóa sớm, nám, tàn nhang và da không đều màu.

Thói quen nên làm vào buổi sáng giảm lão hóa da - Ảnh 2.

Bạn nên chọn sản phẩm có chỉ số SPF và PA phù hợp với loại da và điều kiện môi trường. Thói quen này không chỉ giúp giảm sạm da, tàn nhang mà còn hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa da.

Vì vậy, sử dụng kem chống nắng vào buổi sáng không chỉ là một bước chăm sóc da cơ bản mà còn là một thói quen cần thiết để bảo vệ da lâu dài.

Hiện nay có hai loại kem chống nắng phổ biến là chống nắng vật lý (chứa thành phần như zinc oxide, titanium dioxide) tạo lớp màng phản xạ tia UV, phù hợp cho da nhạy cảm, và chống nắng hóa học (chứa các hợp chất hấp thụ tia UV) thường mỏng nhẹ, dễ thẩm thấu, phù hợp cho da dầu hoặc da thường xuyên trang điểm. Bạn có thể chọn loại hoặc kết hợp tùy theo nhu cầu và tình trạng da.

Bạn nên chọn sản phẩm có chỉ số SPF và PA phù hợp với loại da và điều kiện môi trường. Thói quen này không chỉ giúp giảm sạm da, tàn nhang mà còn hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa da.

Bổ sung thực phẩm giàu vitamin và chất chống oxy hóa

Chăm sóc da không chỉ đến từ các sản phẩm bôi ngoài da mà còn bắt nguồn từ dinh dưỡng bên trong. Một làn da khỏe mạnh, tươi trẻ cần được nuôi dưỡng song song từ cả hai phía, bảo vệ bề mặt và bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Vì vậy, việc xây dựng chế độ ăn uống cân bằng, giàu vitamin và chất chống oxy hóa là yếu tố then chốt giúp duy trì làn da sáng mịn và làm chậm quá trình lão hóa.

Thói quen nên làm vào buổi sáng giảm lão hóa da - Ảnh 3.

Việc duy trì thói quen bổ sung các thực phẩm giàu dinh dưỡng này vào bữa sáng không chỉ giúp da sáng, khỏe, mịn màng mà còn hỗ trợ nâng cao sức khỏe tổng thể.

Bắt đầu ngày mới bằng bữa sáng chứa các vitamin như C, E, A và các chất chống oxy hóa như polyphenol, flavonoid có thể giúp trung hòa gốc tự do và bảo vệ tế bào da. Một số lựa chọn phù hợp bao gồm trái cây tươi, rau xanh đậm lá, các loại hạt và ngũ cốc nguyên hạt.

Việc duy trì thói quen bổ sung các thực phẩm giàu dinh dưỡng này vào bữa sáng không chỉ giúp da sáng, khỏe, mịn màng mà còn hỗ trợ nâng cao sức khỏe tổng thể, cải thiện hệ miễn dịch, cân bằng hormone và tăng cường khả năng chống viêm.

Thói quen nên làm vào buổi sáng giảm lão hóa da - Ảnh 4.Bí kíp để có làn da đẹp vào mùa thu

GĐXH - Thời điểm giao mùa hay vào mùa thu cũng là lúc làn da chúng ta sẽ có những thay đổi nhất định. Bài viết sau sẽ bật mí cho các bạn cách để luôn giữ cho làn da của mình được trắng sáng, mịn màng và luôn tươi tắn.

Huyền Trang (T/h)
Tin liên quan

Bí kíp để có làn da đẹp vào mùa thu

Bí kíp để có làn da đẹp vào mùa thu

Phong cách trang điểm mùa thu là hot trend

Phong cách trang điểm mùa thu là hot trend

Cách phối đồ với quần ống loe theo dáng người

Cách phối đồ với quần ống loe theo dáng người

Người mệnh Mộc nên mặc gì cho đẹp để có năng lượng cả ngày?

Người mệnh Mộc nên mặc gì cho đẹp để có năng lượng cả ngày?

Cách phối đồ cho nữ mệnh Kim mang nhiều may mắn

Cách phối đồ cho nữ mệnh Kim mang nhiều may mắn

Top