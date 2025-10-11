Bật mí cách giúp giữ cho răng trắng đẹp
GĐXH - Một khuôn miệng với hàm răng trắng và sạch sẽ khiến cho bạn trở nên hấp dẫn hơn mỗi khi giao tiếp với người khác. Ðể có được hàm răng trắng khỏe, bạn hãy thử làm theo một số mẹo vặt sau đây…
Ðánh răng đúng cách
Các nha sĩ khuyên rằng thời gian tối thiểu bạn dành cho việc đánh răng là 2 phút, 2 lần/ngày (sáng và tối) và cần đánh răng đúng cách:
Cầm bàn chải nghiêng 45 độ so với đường nướu răng của bạn, nhẹ nhàng chải răng bên ngoài và bên trong. Đánh răng quá mạnh có thể gây ra thoái lùi nướu răng, chảy máu chân răng và lâu dần chân răng sẽ bị lỏng.
Để làm sạch bề mặt nhai của răng, sử dụng bàn chải ngắn, thuôn dài để có thể chải sâu và rộng bên trong răng và các kẽ răng.
Để làm sạch bề mặt bên trong của răng cửa trên và răng cửa dưới, giữ bàn chải gần như thẳng đứng, chuyển động bàn chải qua lại, đưa bàn chải chà phần trong răng.
Sử dụng dụng cụ nạo lưỡi, quét dọn nhẹ nhàng lưỡi và vòm miệng của bạn để loại bỏ các vi khuẩn gây sâu răng tồn tại ở những nơi này.
Bạn nên để đồng hồ hoặc nghe một bản nhạc, một bài hát yêu thích trong khi đánh răng để có thể đánh răng đủ từ 2 – 3 phút.
"Kem đánh răng" tự chế giúp răng trắng
Một quả dâu tây và nửa muỗng cà phê bột nở: Xay nhuyễn dâu tây thành bột nhão và trộn chúng với bột nở. Sử dụng một bàn chải mềm để chà hỗn hợp ấy trên bề mặt răng, sau 5 phút và súc miệng sạch.
Dấm trắng: Ngậm một ngụm dấm trong miệng từ 1 – 2 phút, sau đó nhổ đi và đánh răng. Đây là phương pháp đơn giản nhưng cho hiệu quả rất rõ ràng, nhưng dấm trắng chứa nhiều a xít nên không thể sử dụng phương pháp này thường xuyên, khoảng 2 – 3 tháng/lần là đủ.
Vỏ quýt: Nghiền vỏ quýt khô thành bột, dùng bột này pha lẫn kem đánh răng khi đánh răng sẽ giúp răng bạn nhanh trắng bóng.
Muối: Là vật liệu rất dễ dàng để sự dụng. Bạn có thể rắc một vài hạt muối lên bàn chải và đánh răng. Tuy nhiên cũng giống như khi sử dụng dấm trắng, chúng có thể khiến bạn cảm thấy hơi có cảm giác ghê răng.
Nước chanh: Sau khi đánh răng, thoa ít nước chanh lên bề mặt răng sau đó súc miệng sạch hoặc dùng một thìa nước chanh và một muỗng cà phê muối trộn đều, xoa hỗn hợp này lên những chỗ có màu vàng trên răng của bạn.
Lạc: Nhai nát những củ lạc sống, không nuốt. Sau đó, đánh răng bằng cách sử dụng nhân lạc nát thay kem đánh răng.
Giữ răng luôn trắng sáng cần lưu ý: Sử dụng nước soda súc miệng 2 lần/tháng để giúp loại bỏ bất kỳ vết bẩn tích tụ trên răng. Thêm một giọt dầu đinh hương vào kem đánh răng mỗi tuần/lần cũng giúp răng sạch hơn.
Giữ răng không xỉn màu
Tránh việc sử dụng hoặc tiếp xúc nhiều với các sản phẩm có màu (ví dụ: Hút thuốc lá, uống cà phê, rượu vang đỏ…) vì chúng có thể "nhuộm" răng của bạn khiến răng mất dần độ trắng và mờ dần.
Mỗi khi bạn dùng các loại đồ uống hoặc thực phẩm có màu thì nên sử dụng thêm nước lọc để răng của bạn được rửa qua, sau đó nên đánh răng ngay. Nên đánh răng ít nhất 2 lần/ngày và dùng chỉ nha khoa ít nhất 1 lần/ngày để loại bỏ thức ăn và mảng bám.
Sử dụng kem đánh răng làm trắng để loại bỏ vết ố vàng trên bề mặt răng và ngăn chặn sự xỉn màu của răng. Bạn cũng có thể sử dụng phương pháp điều trị tẩy trắng răng nhưng cách này không lâu bền, thường sau 6 tháng hoặc 1 hay 2 năm làm lại một lần tùy theo sự hướng dẫn của nha sĩ.
