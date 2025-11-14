Mới nhất
Bí quyết nghỉ hưu thoải mái ở tuổi 38: Cặp vợ chồng cắt 2 khoản chi 'ngầm' ai cũng đang lãng phí

Thứ sáu, 07:36 14/11/2025 | Gia đình
GĐXH - Họ chứng minh rằng, nghỉ hưu sớm không chỉ là giấc mơ xa vời mà hoàn toàn có thể trở thành hiện thực nếu bạn biết kiểm soát hai khoản chi tiêu "ngầm" ngốn nhiều tiền nhất.

Giữa thời buổi ai cũng bận rộn mưu sinh, ít ai dám nghĩ đến việc nghỉ hưu sớm, thì vợ chồng Tanja Hester và Mark Bunge lại khiến nhiều người ngưỡng mộ khi rời bỏ công việc ổn định để tận hưởng cuộc sống thảnh thơi ở tuổi chưa đến 40.

Quyết định nghỉ hưu sớm để sống trọn từng khoảnh khắc

Tanja Hester từng là một chiến lược gia truyền thông chính trị tại Los Angeles, Mỹ. Khi chứng kiến cha mình bị mất khả năng lao động vì căn bệnh di truyền về khớp, cô bắt đầu nhìn nhận lại giá trị thời gian và sức khỏe. 

Biết rằng bản thân có thể mắc cùng căn bệnh, cô và chồng – nhà nghiên cứu chính trị Mark Bunge – đã sớm lên kế hoạch cho hành trình nghỉ hưu sớm.

Họ dành vài năm tiếp theo để tính toán chi tiết mức chi tiêu cần thiết cho tuổi hưu trí. Đến tháng 12/2017, khi Hester mới 38 tuổi và Bunge 41 tuổi, cả hai đã chính thức rời bỏ công việc, bắt đầu một cuộc sống an nhàn tại vùng núi Lake Tahoe.

Trong cuốn sách "Làm việc là một lựa chọn: Nghỉ hưu sớm theo cách nhẹ nhàng nhất", Hester chia sẻ:

"Thời gian của tôi không vô tận. Căn bệnh khiến tôi đau đớn, nhưng điều may mắn nhất là tôi đã nghỉ hưu sớm để được sống thật với chính mình."

Bí quyết nghỉ hưu thoải mái ở tuổi 38: Cặp vợ chồng cắt 2 khoản chi 'ngầm' ai cũng đang lãng phí - Ảnh 1.

Kể từ khi nghỉ hưu, vợ chồng Hester thoải mái làm điều mình muốn

Cuộc sống sau khi nghỉ hưu: Tự do, nhàn nhã và đầy ý nghĩa

Ngôi nhà hai tầng rộng 170 m² tại Lake Tahoe là thành quả sau nhiều năm làm việc của họ. Căn nhà được trả góp trong hơn 5 năm và trở thành nơi lý tưởng để hai vợ chồng tận hưởng đam mê trượt tuyết, đạp xe và du lịch.

Một ngày của họ trôi qua nhẹ nhàng: không báo thức, không lịch trình dày đặc. Buổi sáng thong thả ăn sáng, làm vài việc nhỏ, buổi chiều trượt tuyết hoặc đạp xe, tối đến cùng nhau xem phim và đọc sách.

Trong năm đầu tiên nghỉ hưu, cặp đôi đã đặt chân đến Pháp, Monaco, Mexico và nhiều vùng của nước Mỹ. Với họ, du lịch và khám phá thế giới là phần thưởng xứng đáng sau những năm tháng tích góp.

Dù không còn đi làm, Hester và Bunge vẫn tìm thấy niềm vui trong việc đóng góp cho cộng đồng: cả hai là chủ tịch một tổ chức môi trường địa phương và duy trì blog chia sẻ kinh nghiệm nghỉ hưu sớm cho người trẻ.

Hai khoản chi tiêu "ngầm" khiến nhiều người mãi không thể nghỉ hưu sớm

Hester tiết lộ, chiến lược tài chính giúp họ đạt được tự do sớm gói gọn trong 4 bước, trong đó hai yếu tố quan trọng nhất chính là giảm chi phí nhà ở và chi phí đi lại – hai khoản ngốn phần lớn thu nhập mà ít người để ý.

1. Giảm chi phí nhà ở

Hester cho rằng: "Hầu hết mọi người đều tiêu tốn quá nhiều cho nơi ở của mình mà không nhận ra."

Thay vì mua một căn hộ sang trọng ở trung tâm, họ chọn sống tại khu vực có giá nhà hợp lý, tiện lợi cho sinh hoạt. Việc này giúp tiết kiệm hàng chục nghìn USD mỗi năm, số tiền được chuyển thẳng vào quỹ đầu tư dài hạn.

Bằng cách ở trong căn nhà vừa đủ, không chạy đua với tiện nghi xa xỉ, Hester và chồng có thể trích tới 50% thu nhập cho tiết kiệm và đầu tư. 

Cô khẳng định: "Một không gian sống bình thường vẫn có thể mang lại hạnh phúc nếu bạn biết mình đang hướng đến điều gì".

2. Giảm chi phí đi lại

Xe hơi là niềm tự hào của nhiều người, nhưng cũng là khoản "rút máu" tài chính đáng kể. Bên cạnh tiền xăng, còn bảo hiểm, bảo dưỡng, gửi xe, thậm chí khấu hao giá trị xe.

Thay vì chi tiêu lớn cho phương tiện, cặp đôi chọn cách sống gần nơi cần đến, sử dụng phương tiện công cộng và chỉ mua xe đã qua sử dụng. Việc này không chỉ tiết kiệm mà còn giảm căng thẳng vì phải "nuôi" một chiếc xe mới.

Hester cũng nhấn mạnh mối liên hệ giữa nhà ở và giao thông: "Nếu bạn sống ở trung tâm, chi phí nhà cao nhưng tiết kiệm được tiền đi lại; nếu ở ngoại ô, chi phí nhà rẻ nhưng lại tốn xăng. Điều quan trọng là phải tính được bài toán cân bằng."

Theo triệu phú tự thân Grant Sabatier, "kiểm soát chi phí nhà ở và đi lại có thể nhân đôi tốc độ tiết kiệm của bạn". Đây cũng chính là bí quyết giúp Hester và chồng đạt tự do tài chính trước tuổi 40.

Ba nguyên tắc tài chính giúp giấc mơ nghỉ hưu sớm thành hiện thực

Bên cạnh việc cắt giảm chi tiêu, Hester chia sẻ ba nguyên tắc vàng mà họ luôn tuân thủ:

Thứ nhất, đặt mục tiêu rõ ràng: họ lên kế hoạch tiết kiệm gấp 36 lần chi tiêu hằng năm, cao hơn cả mức 25–30 lần mà các chuyên gia khuyên.

Thứ hai, đầu tư khôn ngoan: phần lớn tài sản của họ được đưa vào quỹ đầu tư chỉ số (index fund) và bất động sản cho thuê, hai nguồn mang lại thu nhập thụ động ổn định.

Thứ ba, "giấu tiền khỏi tầm mắt": mỗi khi nhận lương, họ chuyển ngay một khoản cố định vào tài khoản tiết kiệm, coi đó như "chi phí bắt buộc". Nhờ vậy, số tiền đầu tư tăng đều mà không cần phải gò ép bản thân.

Nghỉ hưu sớm: Không chỉ là chuyện tiền bạc, mà là lựa chọn cách sống

Sau nhiều năm trải nghiệm, Hester rút ra rằng: "Nếu bạn không biết điều gì quan trọng với mình, nghỉ hưu sớm sẽ chỉ khiến bạn cảm thấy trống rỗng."

Với cô, nghỉ hưu sớm không phải để ngừng làm việc, mà là được tự do làm điều mình yêu thích, viết lách, khám phá thế giới và cống hiến cho cộng đồng.

Câu chuyện của vợ chồng Hester là lời nhắc nhở rằng, nếu biết chi tiêu thông minh và sống có mục tiêu, bạn hoàn toàn có thể biến ước mơ "nghỉ hưu sớm" thành hiện thực, không cần phải đợi đến khi tuổi đã xế chiều.

Tôi đã trả giá đắt vì chi tiêu "trả thù" sau khi nghỉ hưuTôi đã trả giá đắt vì chi tiêu 'trả thù' sau khi nghỉ hưu

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi từng nghĩ mình xứng đáng được tận hưởng và chi tiêu thoải mái. Nhưng chính tâm lý "trả thù cuộc sống" ấy đã khiến tôi rơi vào khủng hoảng tài chính tuổi già.

Theo NYP

Tường Vy (t/h)
